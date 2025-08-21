香港電腦通訊節2025｜MSI優惠機種搶先看！5090電競機/文書機都有

又到一年一度萬眾期待的香港電腦通訊節！MSI 將於今年 8 月 22 至 25 日進駐灣仔會展（攤位 G01 / M11-14），再度帶來全場矚目的限量新品與一系列優惠驚喜。作為每年電腦節焦點之一，MSI 今年誠意呈獻多款限量版手提電腦，以及多款熱門電競與商務手提電腦型號，祭出全場最震撼的優惠價格，加上限定場內禮遇，實力與誠意兼備，值得玩家與用家親臨體驗！



MSI 限量手提電腦三大之作 ‧ 藝術與效能完美結合

Prestige 13 Ukiyo-e 浮世繪特仕版

以葛飾北齋經典浮世繪名作《神奈川沖浪裏》為靈感，將傳統日本藝術之美注入現代科技。這款手提電腦不僅是效能工具，更是傳遞文化精神的藝術收藏，彰顯 MSI 對美學與創新工藝的堅持。此款傑作將於本次展會首度於香港公開亮相。

Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport 聯名款

MSI 與 Mercedes-AMG Motorsport 攜手打造奢華電競之作，結合頂尖效能與賽道級設計語言，象徵速度、力量與品味的完美融合。凡於現場購買並完成登錄，更可獲贈 AMG GT3 1:18 模型車乙台（數量有限，送完即止）。

Titan 18 HX Dragon Edition 北歐神話龍魂典藏版

以北歐神話為靈感，手工蝕刻龍紋圖騰，將極致工藝與旗艦性能完美交融。作為頂級電競手提電腦，Titan 18 HX 不僅是性能猛獸，更是值得收藏的藝術逸品，象徵征服戰場的終極之選。

場內限定優惠手提電腦精選 ‧ 高性價比必搶型號

Katana 15 B14WGK – 絕佳性能之選

搭載 Intel® Core™ i9-14900HX 處理器與全新 NVIDIA RTX 50 系列顯示卡（支援 DLSS 4 及 Max-Q 技術），提供極速運算與極致畫質，配合升級 31% 的大型觸控板，堪稱高效能與舒適操控的完美結合，是戰場上不可或缺的傳奇裝備。

Modern 14 F1MG – 學生與文書工作者的理想選擇

全新 Modern 14 F1MG 機身纖薄輕巧，最高配置 Intel® Core™ 7 系列處理器，具備長效電池與全方位連接埠。不論在辦公室、課堂或通勤途中，皆可提供全天候高效生產力，成就移動工作與學習的最佳拍檔。

Vector 系列熱銷回歸 ‧ 玩家與創作者一致推薦

MSI 口碑與討論度最高的 Vector 系列手提電腦亦將於現場限時登場，專為追求極致效能的創作者與專業電競玩家打造，展場限定價格勢必再掀搶購熱潮！

📍 誠邀你親臨灣仔會展 G01 / M11-14 攤位，親身體驗 MSI 如何將手提電腦化為藝術之作，並把效能與美學提升至嶄新境界。電腦節限定優惠，錯過即止，敬請把握機會！

更多香港電腦通訊節詳情，MSI官網將即時更新活動訊息，記得點進來逛逛喔： https://msi.gm/HKCCF2025

MSI 8月開跑的線上優惠，亦可以參考以下連結：

https://msi.gm/S7626F15

如果想要最抵的優惠價格，當然要香港電腦通訊節2025會場親身體驗！