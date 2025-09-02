搶先睇「01升級版」主打流暢閱讀、首訂即享3天免費試用

在資訊豐富的時代，用戶對數碼媒體提供的價值有不同追求。有些用戶期望開發者能設計實用工具去輔助生活，也有些用追求極致專注閱讀空間。為滿足不同用戶的個人化需求，《香港01》推出「01升級版」在App 4.52或以上的版備有全新功能「隱藏廣告設定」，去提升閱讀時候的流暢度，深度無縫探索生活。

讀者自己揀「睇唔睇第三方展示式廣告」

「01升級版」主要是把《香港01》App 內的第三方展示式廣告，令版面變得更簡潔，減少「彈窗式」、「橫幅式」和「預播式視頻」廣告佔據了手機屏幕的情況。這項優化，無疑為用戶提供多一個選擇去接不接收這類干擾。

立即登記3天免費試用

值得留意的是，「01升級版」隱藏App 內廣告的同時，會保留重要的會員通訊及推播通知。用戶將繼續接收本地新聞、財經、天氣、交通等第一手消息，確保你不會錯過60+頻道帶來的生活資訊。用戶也可按照自己的需要，隨時調整訂閱計劃，切合不同場景需要。

【小編提你：記得更新4.52版本先睇到啊！】

"(圖輯說明) 旁邊/ 段落與段落之間的廣告收起"

限時早鳥價 + 首訂即享3天免費試用*

「01升級版」現時提供兩種訂閱方案，所有首次訂購的用戶 (任何一個月費計劃)，均可即時享用3天免費試用。試用期結束後 (即第4天) 系統將自動付費並開始計算訂閱周期。

>>訂閱「12個月」比單月續訂節省65%！(即35折)<<

• 訂閱1個月：原價HK$88 | 限時早鳥價HK$38

• 訂閱12個月：原價HK$1,025 | 限時早鳥價HK$360

*註：免費3天試用只適用於每個帳戶之首次訂購。

日均少於$1 體驗全面升級

用戶每日平均只需$0.9 就可啟用「01升級版」隱藏廣告設定12個月，在打開《香港01》App 載入各個頁面的速度均會提升，版面呈現變得簡單直接。用戶更加容易找到想要觀看的文章和影片，再配合收藏、轉發分享、瀏覽記錄、文章朗讀等基本閱讀功能，進一步提升使用《香港01》App 的便利程度、讓你能夠專注在即時新聞和生活資訊中。

立即登記3天免費試用 ========================

如何登記3天免費試用？

1. 下載並開啟《香港01》App 4.52 或以上的版本

2. 註冊/登入01會員

3. 點擊右下角「我的」> 點擊橫幅「01升級版」

4. 進入「服務計劃頁」選購適合的項目

5. 確認本服務之條款及細則，按「立即體驗」

6. 透過Apple Pay 或 Google Pay 付款

7. 帳戶狀態即時更新為「已訂閱」， 即時享用「01升級版」

註：3天免費試用只適用於首次訂購本服務之訂戶，不可以重複領取。

立即解鎖「01升級版」體驗流暢閱讀新境界！

