搶先睇「01升級版」主打流暢閱讀、首訂即享3天免費試用

在資訊豐富的時代，用戶對數碼媒體提供的價值有不同追求。有些用戶期望開發者能設計實用工具去輔助生活，也有些用追求極致專注閱讀空間。為滿足不同用戶的個人化需求，《香港01》推出「01升級版」在App 4.52或以上的版備有全新功能「隱藏廣告設定」，去提升閱讀時候的流暢度，深度無縫探索生活。
讀者自己揀「睇唔睇第三方展示式廣告」
「01升級版」主要是把《香港01》App 內的第三方展示式廣告，令版面變得更簡潔，減少「彈窗式」、「橫幅式」和「預播式視頻」廣告佔據了手機屏幕的情況。這項優化，無疑為用戶提供多一個選擇去接不接收這類干擾。
值得留意的是，「01升級版」隱藏App 內廣告的同時，會保留重要的會員通訊及推播通知。用戶將繼續接收本地新聞、財經、天氣、交通等第一手消息，確保你不會錯過60+頻道帶來的生活資訊。用戶也可按照自己的需要，隨時調整訂閱計劃，切合不同場景需要。
"(圖輯說明) 旁邊/ 段落與段落之間的廣告收起"
「01升級版」現時提供兩種訂閱方案，所有首次訂購的用戶 (任何一個月費計劃)，均可即時享用3天免費試用。試用期結束後 (即第4天) 系統將自動付費並開始計算訂閱周期。
• 訂閱1個月：原價HK$88 | 限時早鳥價HK$38
• 訂閱12個月：原價HK$1,025 | 限時早鳥價HK$360
*註：免費3天試用只適用於每個帳戶之首次訂購。
日均少於$1 體驗全面升級
用戶每日平均只需$0.9 就可啟用「01升級版」隱藏廣告設定12個月，在打開《香港01》App 載入各個頁面的速度均會提升，版面呈現變得簡單直接。用戶更加容易找到想要觀看的文章和影片，再配合收藏、轉發分享、瀏覽記錄、文章朗讀等基本閱讀功能，進一步提升使用《香港01》App 的便利程度、讓你能夠專注在即時新聞和生活資訊中。
如何登記3天免費試用？
1. 下載並開啟《香港01》App 4.52 或以上的版本
2. 註冊/登入01會員
3. 點擊右下角「我的」> 點擊橫幅「01升級版」
4. 進入「服務計劃頁」選購適合的項目
5. 確認本服務之條款及細則，按「立即體驗」
6. 透過Apple Pay 或 Google Pay 付款
7. 帳戶狀態即時更新為「已訂閱」， 即時享用「01升級版」
註：3天免費試用只適用於首次訂購本服務之訂戶，不可以重複領取。
#1 有甚麼途徑訂購「01升級版」？
這項功能必須經過《香港01》App 內購買 (In-App Purchase)，並以Apple Pay 或 Google Pay 付款。訂戶付費後在特定時間內享用本服務，訂閱結算週期會自動更新及於訂閱結算週期到期日翌日自動續約，直至訂戶取消為止。
#2「01升級版」最多可使用多少部流動裝置同時登入？
1個。
在訂戶於首次登入時，系統會自動記錄當前所使用的流動裝置。如使系統偵測到新裝置登入同一帳戶，舊裝置的登入狀態將被即時移除。
#3「01升級版」對使用裝置有甚麼要求及限制？
本服務須配合流動作業系統 iOS 及 Android 的智能手機或平板電腦，並使用《香港01》App 4.52 或以上之版本。
#4 訂購「01升級版」可以賺取或使用「01積分」嗎？
「01升級版」屬於流動應用程式內購買的項目，與「01積分」無關。
#5 我可否暫停/ 取消服務及退款？
「01升級版」是預繳形式支付，所有預繳服務費用均不獲退還。如欲取消，訂戶須在下一個訂閱結算週期自動續約日開始前，在流動裝置內的「管理訂閱」取消訂閱。