Apple 9月發布會公布！iPhone 17登場　9大新產品傳聞預測

Apple 9月iPhone 17發布會公布｜Apple 剛公布 9 月的年度發布會將在香港時間 9月10號凌晨1時（美國時間9月9日早上10時）舉行，在邀請函上寫到：「Awe dropping」。如今距離發表會只餘十數天，全球果粉早已摩拳擦掌，雖然官方仍未公開具體產品，但根據多方爆料與供應鏈流出的資料，這次的重頭戲除了 iPhone 17 全系列，還有機會迎來多款全新裝置，甚至連 AirPods Pro 都在傳聞清單之中。



Awe dropping是什麼意思？

Apple 發出的發布會預告，背景中是一個發光的 Apple 標誌，搭配「Awe dropping」這句話，字面上令人聯想到“驚豔”與“驚爆”之意，或許是 Apple的雙關用法：既是在形容將讓人“awe”（敬畏、驚嘆）的發表活動，也暗指新品「dropped」即將推出的震撼意味。

發布會時間

而今次Apple 9月新品發布會將會在9月9日早上10時（美國時間），亦即是香港時間9月10日零晨1時舉行，到時各位果迷可以在Apple官網或其Youtube頻道收看直播。

1）iPhone 17

作為發表會的「靈魂角色」，iPhone 17 無疑是全場焦點。雖然外界普遍認為重大革新會留到 2027 年 iPhone 二十週年時才爆發，但這並不代表今年的更新沒有看點。根據流出的渲染圖與實機諜照，iPhone 17 的背面鏡頭模組將有所變化，不再是獨立圓形排列，而是改為長條狀設計，更接近 Google Pixel 的相機風格。這種設計一方面提升辨識度，另一方面也為內部排列留出更多空間。

前置鏡頭則傳出將從 12MP 提升至 24MP，自拍效果理應更細緻清晰。處理器升級至 A19，在效能與能源效率上都有顯著提升。搭配 iOS 26 新增的 Adaptive Power 功能，也能在不增加電池容量的情況下，進一步延長續航。

顏色方面，爆料人士 Majin Bu 曾曝光過黑色、藍色、紫色、銀色與綠色版本，Apple可能再度以新配色吸引用戶。

2）iPhone 17 Air

另一個備受討論的焦點是 iPhone 17 Air，這款被視為取代 Plus 系列的全新定位機種，最大賣點就是「薄」。據 Bloomberg 報導，厚度可能僅有 5.5 毫米，刷新歷代 iPhone 的紀錄。螢幕方面，傳出會採用 6.6 吋螢幕，解像度為 1260×2740 像素。

不過超薄機身是否意味著犧牲電池容量？目前流出的規格顯示，iPhone 17 Air 內建 2800mAh 電池，但可能是首款採用高密度矽基電池的 iPhone，實際續航力或許比數字更佳，加上 iOS 26 的智能電源分配，有望彌補硬體不足。

與標準款不同，Air 的後置鏡頭或僅有單顆廣角主攝，定位與 iPhone 16e 接近。前鏡頭則被傳會移至動態島左側，以優化模組排列。記憶體配置方面，則有機會提升至 12GB RAM，與 Pro 系列看齊，這或許是 Air 最大的亮點之一。

3﹑４）iPhone 17 Pro / Pro Max

今年的 iPhone 17 Pro 與 Pro Max，傳出將機身材質從鈦金屬改為鋁合金，重量更輕，握持感更舒適。最震撼的消息來自相機規格。據 MacRumors 報導，Pro 系列將配備 8 倍光學變焦鏡頭，遠遠超越 iPhone 16 Pro 的 5 倍，並首次搭載 4800 萬像素長焦鏡頭，整體攝影實力邁向專業級別。前置鏡頭同樣升級至 24MP，自拍與視訊效果大幅提升。

電池容量方面，Pro Max 被傳擁有歷來最大電池，並搭配氣冷腔散熱設計，避免長時間使用過熱。處理器部分，則確定搭載 A19 Pro，並搭配六核心 GPU，遊戲與影像處理表現全面提升。至於顏色，除了黑、銀與深藍，還有一款橙色版本被爆料會與 iOS 26 的「液態玻璃」UI 設計相呼應。

5）Apple Watch Series 11

除了 iPhone，Apple Watch 也預計迎來多款更新。Apple Watch Series 11 有望配備更節能的螢幕與 S11 處理器，續航力比前代更強。雖然血壓監測功能仍不確定是否完成研發，但提升顯示效果與效能幾乎板上釘釘。

6）Apple Watch Ultra 3

定位高端的 Apple Watch Ultra 3 則傳出螢幕解析度進一步提升至 422×514，電池續航可在低功耗模式下支撐三至四天，並可能引入衛星連線功能，在無訊號地區也能傳送求救訊息，挑戰極限戶外使用場景。

7）Apple Watch SE

至於 Apple Watch SE，自 2022 年後便未更新，今年也有機會迎來第三代。據傳會升級至 S9 處理器，同時外觀亦稍作調整，繼續作舛入門首選。

8）AirPods Pro 3

自 2022 年以來，AirPods Pro 系列就未再更新，今年極有可能在發表會上亮相 AirPods Pro 3。根據爆料，這代產品可能搭載心率偵測功能，甚至在充電盒中加入觸控螢幕，讓使用者直接調整音量或切換模式。

硬體方面，有望採用全新的 H3 晶片，進一步提升主動降噪效果與通話品質，同時改善電池續航。雖然傳聞中的紅外線攝影功能大概率要等到下一代才會登場，但若能結合健康監測與更智慧的互動設計，AirPods Pro 3 勢必再次引領無線耳機市場。

9）iOS 26＋其他OS 26系列更新

所有新硬體的體驗最終都離不開系統。今年的 iOS 26 在 WWDC 上已率先亮相，最大特色是「Liquid Glass」全新界面風格，提供透明感設計，讓主畫面與鎖定畫面更具動態效果。Safari、相片與 FaceTime 介面都進一步簡化，而音樂更加入即時歌詞翻譯。實用功能上，iOS 26 帶來來電篩選、即時翻譯等，明顯加強 AI 與跨平台整合。正式版將會在 9 月 iPhone 17 上市後同步推出。