數碼娛樂領袖論壇│AI取代人類創作？行業領袖揭開數碼娛樂新趨勢

人工智能（AI）與虛擬技術浪潮正以前所未有的速度席捲全球，顛覆各行各業的固有模式，其中數碼娛樂產業更是前鋒之一。從電影製作、音樂創作到互動體驗，科技不僅是工具，更是引爆創意、重塑產業生態的催化劑。在這場變革中，香港的創作者和行業領袖如何駕馭新科技，找到開創本地數碼娛樂黃金時代的「關鍵拼圖」？



由數碼港舉辦的年度盛事「2025數碼娛樂領袖論壇」載譽歸來，將化身為一座「探知島」，引領業界一同探索解答。四位來自數碼娛樂產業的重量級嘉賓將率先以第一人稱分享己見，猶如提供解開謎題的「關鍵」線索，深入剖析如何將科技融入創作，並為香港的創意產業版圖描繪未來。



科技釋放電影人無限創意

近年，虛擬製作（Virtual Production）技術在電影界帶來重要突破，為傳統的拍攝流程開啟了更多可能性。香港電影後期專業人員協會會長麥振鴻指出，過往耗時耗力的實景搭建與後期合成，現在可以透過即時生成、物理精確的3D環境所呈現。他形容，這項技術猶如為影視製作帶來一個全新的創意宇宙，「AI與虛擬製作技術的結合，能協助導演與攝影師在現場拍攝時，根據劇情需求自動計算最佳光影效果與構圖。這種互動讓創作更加靈活，令團隊能更專注於故事核心，而非被技術細節所束縛。」

非末傳播有限公司導演及美術總監張蚊在參與電影《我佛無著經》的片頭序幕設計時，亦運用了虛擬製作技術：「水簾洞要營造神秘的瀑布和岩洞感，火山則要呈現熾熱的熔岩效果，以往用綠幕拍攝，後期再做CG，演員難以投入。現時用LED牆和即時渲染（real-time rendering），便能立即在片場見到逼真畫面。」她透露，導演和演員能在現場即時調整光線、顏色甚至水流效果，極大地增強了創作的靈活性與演員的投入感，但同時強調：「技術再強亦只是輔助，最終要靠人類的創意設計，才有獨特的個人風格和香港文化的溫度。」

AI浪潮下的創作變革與藍圖

除了視覺衝擊，AI亦悄悄地改變內容創作的門檻與模式。香港數碼娛樂協會主席彭子傑認為，在AI、元宇宙與Web3三大概念中，AI的影響最為深遠：「AI是一種全新的工具，簡單說就是一個全能的助手，以AI來降低創作成本和門檻是必然。」他觀察到，香港已出現不少因應科技而生的新型態跨界娛樂，例如結合互動功能的條漫，以及融合感應器與投影技術的沉浸式數碼藝術展，「這些都顯示出市場對個人化、互動體驗的龐大需求。」

在音樂領域方面，藍月製作公司音樂監製馬敬恆（T-Ma）同樣對AI工具的潛力感到興奮，特別是在生成編曲和旋律靈感方面更為有用。然而，他亦坦言，現階段的AI在情感表達上仍有局限，「AI生成的歌詞內容通常過於直白，或者人聲演繹缺乏瑕疵感，而正是歌詞的精妙和演繹中的不完美，才使音樂充滿『情感』。」T-Ma認為，無論科技如何演進，創作中最關鍵的元素始終是品味與真實的敘事，他續強調：「要與世界競爭，我們必須以全球標準進行創作，突破點在於真實的敘事和長遠的眼光。」

年度盛事「2025數碼娛樂領袖論壇」匯聚環球精英

四位行內人士的洞見，正正呼應今年數碼娛樂領袖論壇（DELF）的主題「探知島 – 解鎖創新力量的關鍵拼圖」。作為匯聚世界各地行業菁英的論壇，DELF將帶領參加者展開一場充滿驚喜與啟發的冒險之旅，參加者將在這座「探知島」上，親身體驗最新的科技突破，深入了解AI如何重塑娛樂、文化、藝術及智慧生活，發掘數碼娛樂產業的無限可能。

今年論壇將有超過70位來自不同領域的行業領袖，分享他們對數碼娛樂未來的見解及趨勢，同時設有逾35項互動展示，涵蓋運動科技、智慧生活應用、藝術創新、文化旅遊及娛樂體驗。再加上超過25場專題工作坊，提供實戰啟發與技能交流，讓你享受一場科技與藝術交織的盛宴。另外，透過「邊玩邊賺」的遊戲環節，更可贏取豐富獎品，讓你在探索「探知島」的過程中，不僅獲得知識，更有實實在在的驚喜回饋！

▼▼▼搶先睇互動專區部分精彩內容▼▼▼

（類別：娛樂）誘飛Al是生成影視文本的好助手，能夠助用家產生受歡迎的劇本，說是一鍵拍片亦不為過。

（類別：智慧生活）腦動學是全港首創智慧認知訓練平台，透過實物工具和平板電腦的結合，為認知障礙症患者提供遙距訓練，並另設獨立的醫護人員及家屬照顧者平台，以便醫護人員瞭解患者的情況，調整訓練內容，制定訓練計劃。家屬及照顧者亦可以透過平台，瞭解患者的日常訓練，安排照顧計劃。

（類別：運動）嘭噠雪道速滑互動運動娛樂機是一款結合實體運動器材與自研IP線上遊戲的多人互動運動娛樂設備，通過在滑雪機上進行真實的身體移動，控制遊戲中的角色在虛擬滑雪道上穿梭，目標是在限定時間內盡可能多地收集金幣與道具，同時避開障礙物，贏得高分。

（類別：藝術, 文化與旅遊）Vizper.AI是香港領先的AI智慧拍照亭，時尚輕巧的便攜式拍照亭，內建多種獨特AI藝術風格，讓客人盡情發揮想像，玩轉創意。

