地平線公佈2025年中期業績：軟硬件協同發力 營收毛利加速增長

8月27日，地平線機器人-W（09660.HK）發佈2025年上半年業績，數據顯示，截至2025年6月30日止，地平線實現總收入15.67億元，同比增長67.6%；毛利潤達10.24億元，同比增⻓38.6%，綜合毛利率為67.1%；公司營收與毛利潤高歌猛進，展現出強勁發展勢頭。



產品解決方案營收暴漲 盈利彈性全面釋放

地平線是中國首個提出並率先踐行軟硬結合技術路徑的智駕科技公司，憑藉著深厚的技術底蘊與不懈的探索精神，公司築牢了堅實的競爭壁壘，擁有城區輔助駕駛全棧開發能⼒和覆蓋全場景智駕量產的完整軟硬件產品矩陣。

2025年上半年，地平線迎來了發展的高光時刻，軟硬一體的高效落地，產品解決方案營收同比躍升近三倍，帶動主營業務營收結構質變升級，為地平線在未來的智能駕駛賽道上持續領跑奠定了堅實的基礎。

具體而言，2025年上半年，產品及解決方案交付量近200萬套，同比增⻓超100%。在征程6系列量產推動下，中高階產品解決方案（如支持高速 NOA 功能）出貨98萬套，佔比提升至49.5%，較上年暴漲六倍，結構優化立竿見影。受益於征程6處理硬件⼤規模放量驅動，單車ASP顯著抬升，帶動產品級解決方案收入達7.78億元，同比增長逾3倍，毛利率同步攀升至45.6%，盈利彈性全面釋放，再次驗證地平線在智能駕駛領域深厚的技術積澱、精準的市場佈局以及優異的商業運營能力。

軟件及授權服務穩健經營 業務結構實現動態調整與優化

在授權及服務服務業務板塊，2025年上半年，地平線展現出了穩健的經營態勢，收入達到7.38億。與此同時，公司毛利率保持強勁增長勢頭，達到89.7%，業務收入佔比從去年的73.9%下降至47.1%，這一變化反映了公司業務結構的動態調整與優化，不僅讓公司實現業務的多元化均衡發展，還顯著降低了公司的單一業務依賴風險。

地平線具備卓越的遠見前瞻能力和戰略定力，2025年上半年，公司預判到技術換擋的競爭態勢以及高階輔助駕駛普及的關鍵拐點，公司果斷加大對高階軟件的投入。上半年，研發支出高達23億，其中大部分資金用於高階軟件雲服務費支出。上述舉措進一步提升了公司的技術創新能力和核心競爭力，讓公司在智能駕駛市場中搶佔先機。

前瞻性的戰略佈局及強大的技術實力，讓公司獲得了廣泛的市場認可，2025年上半年，Horizon SuperDrive(HSD)已成功獲得國內多家車企超過10款車型的定點合作，而更值得期待的是，它將在2025年率先在奇瑞星途品牌全球首發落地，標誌著公司的產品正式駛入大規模商業化快車道，為公司開拓全球智能駕駛市場構建了穩固根基。

從行業發展的宏觀視角審視，中國汽車產業在上半年呈現出穩健且強勁的發展態勢，據權威數據顯示，今年上半年，中國汽車產銷量分別為1562.1萬輛和1565.3萬輛。其中，新能源汽車產銷量分別為696.8萬輛和693.7萬輛，同⽐分別增⻓41.4%和40.3%，新能源汽車新車銷量達到汽⻋新⻋總銷量的44.3%，這一比例的持續提升，不僅反映了新能源汽車巨大的增長空間，也為產業鏈上的相關企業帶來了前所未有的發展機遇。

地平線作為中國首個「軟硬一體」智駕方案領跑者，依託「產品方案+授權服務」靈活的商業模式，以及在城區輔助駕駛全棧開發能力和完整軟硬件產品矩陣，在戰略上「以高打低、以快打慢」，已在智能駕駛領域構築了穩固的行業地位，取得了顯著的成績。未來，公司憑藉獨特的競爭優勢，有望持續擴大市場份額，在千億級智駕賽道中鎖定核心入口，進而推動公司發展更上一層樓。