MSI Stealth A16 AI+電競筆電評測｜5070Ti 加持　便攜性有驚喜！

一提到電競手提電腦，很多時都會想到非常厚重，只能放在家中使用，失去手提電腦的便攜性。今次實測的 MSI Stealth A16 AI+，首先最大的驚喜，就是拿上手以為是一部便攜文書機，但仍有電競手提電腦的內涵。MSI Stealth A16 AI+既能滿足核心玩家對效能的挑剔，又以低調設計與合理價格吸引創作者與專業工作者。這款在官網優惠價 $22,999 的 16 吋機型，搭載 RTX 5070 Ti Laptop GPU 與 AMD Ryzen AI 9 HX 370，再加上 OLED 面板與每秒 240Hz 刷新率，到底有多吸引玩家入手呢？



外觀設計與質感

打開 Stealth A16 AI+ 的第一瞬間，最先感受到的是極簡卻不單薄的設計。MSI 為其選用了鎂﹑鋁合金一體式機身，觸感細膩且具備堅固支撐，既不像塑料般的廉價感，也避免了高亮金屬外殼常見的指紋沾染，整體觀感依舊乾淨俐落。

重量上，這部 16 吋手提電腦居然比 M4 MacBook Pro 16 吋還要輕一些，對於攜帶需求強烈的用家而言相當吸引。雖然不像 14 吋電競手提電腦那樣輕盈，但對比動輒 18 吋的巨無霸，Stealth A16 AI+ 顯然更容易成為背包裡的常客。這種大螢幕卻不笨重的定位，正切中不少專業與娛樂混合需求的族群。

螢幕：OLED 與 240Hz 的極致結合

螢幕是這款手提電腦的最大賣點之一。16 吋 QHD+ OLED 面板（2560×1600） 不僅解析度高，還擁有 240Hz 刷新率，這讓它同時滿足兩種場景：其一是對 FPS 類競技遊戲的極速反應速度，其二則是對影音創作與睇片﹑睇戲體驗的極致畫質需求。實際表現中，無論是遊玩《Cyberpunk 2077》這類畫面極其複雜的 AAA 大作，還是透過 Netflix 觀看暗色調濃重的電影，都能展現純黑色與銳利光影細節。

鍵盤與觸控板：SteelSeries 加持

MSI 與 SteelSeries 的合作再次發揮作用。Stealth A16 AI+ 的鍵盤支援逐鍵 RGB 背光，但亮度適中，不會流於浮誇，用家可以在快捷鍵中輕鬆更改 RGB 效果。鍵程恰到好處，每次敲擊都帶有回饋感，辦公環境中使用也不會打擾旁人。

觸控板面積充裕且位置合理，手感平滑，無論是瀏覽日常內容還是進行多指操作，都能流暢應對。這讓它在非遊戲情境下，也能成為一部舒適的日常工作手提電腦。

核心性能：AMD 與 NVIDIA 的中高階組合

配置方面，Stealth A16 AI+ 採用了 AMD Ryzen AI 9 HX 370 處理器與 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU 的組合，再搭配 32GB DDR5 記憶體與 2TB SSD，對於大部分玩家與創作者來說，這已經是近乎無短板的中高階配置。

在實測《Cyberpunk 2077》時，即便開啟光線追蹤 Ultra 模式，1440p 下若不啟用 DLSS 4，畫面仍然能維持一定水準，但開啟 DLSS 4 與多幀生成後，幀率直接突破 120FPS，遊戲畫面細節與流暢度兼得。至於像《Marvel Rivals》這類快節奏射擊遊戲，則幾乎全程穩定在 200FPS 以上，足以證明 RTX 5070 Ti 在中階市場中的實力。使用3DMark Fire Strike Ultra測試比較發現，RTX 5070 Ti 比 RTX 4080 在顯示效能上+17%；使用 AI TOPS 更測到 AI 效能多達 83%。

不只為遊戲而生

MSI Stealth A16 AI+並不僅限於遊戲玩家，而是讓其性能足以應對內容創作。Ryzen AI 9 HX 370 在多核心任務中表現穩健，加上 32GB 記憶體與大容量 SSD，能大幅縮短工作流程。

便攜性與擴充性

Stealth A16 AI+ 雖是 16 吋機型，但重量控制得宜，放入背包攜帶出門並不會帶來太大負擔。對於需要在工作與娛樂間隨時切換的使用者，這是個重要優勢。

在 I/O 配置上，它提供兩個 USB-A 3.2、HDMI 2.1、RJ-45 網路埠以及 USB-C（支援 PD 3.0 與 DisplayPort），算是中規中矩。唯一的遺憾是缺少 Thunderbolt 5，對於需要外接高速儲存或顯示卡擴充的專業用家來說稍顯不足。

中高階的「新黃金標準」

售價 $22,999，Stealth A16 AI+ 在遊戲手提電腦市場中，比搭載 RTX 5090 的旗艦機型便宜至少過萬元以上，卻能提供八成以上的性能。

對於追求極致效能的少數玩家來說，它不是終點；但對於大部分希望兼顧遊戲、創作與攜帶性的用家，它或許是最合理的「新黃金標準」。RTX 5070 Ti 加上 Ryzen AI 9 HX 370 的組合，正好劃定了一個平衡點：既能跑得動3A大作，也能完成日常專業工作。

總結：平衡性最佳的手提電腦

MSI Stealth A16 AI+ 是一新在設計美學、螢幕效果與性能輸出上表現極為亮眼的手提電腦。足以勝任 2K 高刷新遊戲，也能支撐專業創作任務，且具備合理的攜帶性。以MSI官網優惠 $22,999 的價錢來對比市面上的其他電競手提電腦，可說是 CP 值之選。

