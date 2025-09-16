iOS 26更新！11大新功能必知：Liquid Glass介面　3款舊機被淘汰

iOS 26更新｜Apple 正式推出 iOS 26，這是繼 2013 年 iOS 7 以來，介面設計幅度最大的一次改革。不僅帶來全新視覺風格「Liquid Glass」，也進一步強化 Apple Intelligence 的應用，並加入大量新功能。以下分享 11 大必知的 iOS 26 新功能，以及被淘汰的 iPhone 名單。



Liquid Glass：十年一遇的介面革新

自從 iOS 7 打破擬真風格，帶來扁平化設計以來，Apple 多年來僅在細節上進行微調。來到 iOS 26，推出 Liquid Glass 模擬玻璃材質的折射與反射效果。當用家滑動或傾斜裝置時，螢幕上的介面會呈現流動般的視覺深度，帶來更具動態感的層次。這種新風格覆蓋了 鎖定畫面、通知、控制中心、Apps圖示，甚至與 macOS、watchOS、tvOS 產生一致的UI 風格。

鎖定畫面上的時鐘會自動調整大小，與系統通知共存時不再顯得擁擠；相片則能透過 3D 細緻景深，呈現更立體的展示效果。音樂播放時，專輯封面可以作為背景動畫延伸至播放介面，而 App 圖示則提供亮色、暗色、半透明與清晰四種個性化風格，讓主畫面更具彈性。

Safari 在 Liquid Glass 基礎上重新設計了標籤列，改採浮動樣式，既清晰又節省空間。FaceTime 則以全新首頁迎接使用者，強調聯絡人海報與即時預覽，整體互動更具現代感。

Apple Intelligence：AI 深度融入日常

iOS 26 的另一核心焦點是 Apple Intelligence 的擴展。這項 AI 平台不再只是輔助，而是全面進入系統層級。

在視覺智能功能下，用家能對螢幕上的任何內容進行互動。例如拍到一張活動傳單，系統可直接辨識時間與地點，並將其快速新增至行事曆；瀏覽其他語言的內容時，可即時翻譯成常用語言，甚至能直接呼叫 ChatGPT 分析圖片或文字，不需切換應App。

即時翻譯功能更進一步整合至訊息、FaceTime 與電話，對話過程中能自動生成字幕或即時語音翻譯，真正突破語言障礙。

在捷徑中，Apple Intelligence 也扮演關鍵角色。用家可以要求系統總結長篇文件，透過 Image Playground 生成圖像，甚至讓模型直接參與自動化流程，處理以往需要多步驟完成的任務。

核心APP全面進化

電話 App 在 iOS 26 中整合了常用功能，將常撥、最近通話與語音留言集中於一個介面，並新增 來電篩選，可自動過濾未知來電。此外，全新的 Hold Assist 能在撥打客服時代替用家等待，當輪到人工服務時再通知，節省寶貴時間。

訊息 App 也迎來改版，支援動態背景，群組聊天室可顯示每個成員的輸入狀態，更貼近即時互動。系統還強化垃圾訊息過濾，並加入即時投票與 Apple Cash 快速支付（香港不支援），讓群組協作更流暢。

相簿則將「資料庫」與「收藏集」分開，方便整理；新增的沉浸式空間照片效果，讓影像更具臨場感。相機介面則更精簡，提供快捷按鈕，並支援透過 AirPods 遙控快門，方便自拍時使用。

地圖現在能自動記憶常用路線，並快速呼叫常去地點。Apple Music 則加入自動混音過渡、歌詞翻譯，以及釘選收藏的功能。Wallet 進一步支援美國 TSA 數位身分證，並可在商店使用分期付款。透過 Apple Intelligence，它還能即時追蹤訂單細節，與物流資訊無縫連結。

遊戲玩家會迎來全新的 Apple Games App，集中顯示遊戲庫、成就、挑戰與 Apple Arcade 內容，並搭載遊戲浮動工具列，能在遊戲中直接調整設定或聊天。配合 MetalFX 幀率插補技術，帶來更順暢的遊戲畫面。

其他新功能

除了核心功能，iOS 26 也在多處細節上進行實用強化。提醒事項能自動從網頁或文字中擷取待辦，並依類型分類；輔助功能加入系統級閱讀模式、新的點字工具，以及更全面的動態提示，提升無障礙體驗。

在安全方面，通訊安全功能擴展到 FaceTime 與共享相簿，父母能更容易為兒童帳號設定保護。AirPods 可錄製高品質音訊，備忘錄支援 Markdown 格式，時鐘提供更多鬧鐘選項，電池顯示預估充電時間。對雙卡用家而言，新增的專注模式 SIM 靜音能針對特定 SIM 進行控制，提升情境管理便利性。Podcast 新增「強化對話」功能，並允許更靈活的播放速度；日記 App 則支援建立多本日記、插入圖片與地圖檢視，讓數位書寫更貼近真實。

3款舊機被淘汰

可是，有 3 款舊 iPhone 將不支援更新 iOS 26，包括 iPhone XS、iPhone XS Max 與 iPhone XR 。符合資格的共有 26 款機型，包括 iPhone SE（二代、三代），以及 iPhone 11 至 iPhone 17 系列。