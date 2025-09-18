打風｜iPhone 17 發售日或撞正八號風球．果迷如果取機？先達會開鋪嗎？｜根據天文台的消息，呂宋附近的熱帶氣旋會在星期四（18日）和星期五（19日），橫過南海東北部，並逐漸增強。預測會在星期五靠近廣東東部沿岸，有機會改發更高的熱帶氣旋警告信號。剛好 19 號是 iPhone 17 首賣日，如果到時掛八號風球，本來訂了首日拎機會有什麼安排呢？



打風｜周五有機會掛八號風球？

八號風球Apple Store 門市不營業｜順豐不送貨

9月19日 iPhone 17 系列和 iPhone Air 開賣，第一批拎機的用家將會到 5 間香港 Apple Store 門市。如果掛八號風球的話，Apple Store 門市將不會營業，而八號風球穌下後兩個小時內，將會有職員上班開門，可繼續按搶到的拎機時間前往門市拎機。如營業時間內都未除下風球後，應會改到翌日取機，最後安排需按 Apple 官方決定，用家亦可致電 Apple 分店查詢：

希慎廣場分店：3979 3100

ifc 分店：3972 1500

又一城分店：3979 3600

廣東道分店：3979 8800

新城市廣場分店：3899 7800



iPhone 17 ／ iPhone Air 炒價傳聞

每年 iPhone 新機都有炒賣情況，特別是首日一般都有高回收價可以轉手獲利。目前網上有消息指，iPhone 17 Pro Max 256 宇宙橙的先達回收價可高達 +$2,000，連登也有網民討論預估回收價可以由 $13,200～$32,640 不等。今次的新色推出反應熱烈，估計宇宙橙的炒價會是所有顏色中最高。

