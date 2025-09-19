iPhone 17先達回收價直擊｜中午Pro Max最高賺3100以上！不斷更新

iPhone 17先達回收價直擊｜萬眾期待的 Apple iPhone 17 Pro 及 iPhone 17 Pro Max 於正式開售，一如以往，城中焦點均落在旺角先達廣場的最新回收價上。根據今早（9月19日）上午11時更新的「第一口價」顯示，今年市場反應極為熱烈，部分型號錄得相當可觀的利潤。當中，iPhone 17 Pro Max 的 2TB 容量版本，不論顏色，回收價均比原價高出$2601。



9月19日早上12時更新：先達回收價不斷更新中...

9月19日中午12時更新...

踏入中午，iPhone 17 Pro Max 的回收市場非但未見回落，反而愈趨熾熱。根據先達廣場中午12時的最新報價，市場焦點出現了戲劇性轉移，「炒機之王」的寶座已由早市的2TB版本，轉移至 iPhone 17 Pro Max 256GB 橙色版本，其回收價急升至$13,300，單部利潤高達 $3,101，成為目前回報最高的型號。

整體Pro Max系列回收價普遍上揚，早上市況相對平淡的256GB入門型號全面發力，藍色及白色版本利潤均上漲至2,901，而橙色版本更增加了300利潤，反映市場對細容量Pro Max型號的需求極為強勁。中階的512GB及1TB版本亦錄得100至200不等的升幅，橙色依然在各容量中領先。

有趣的是，早市表現最強的2TB版本出現價格分化。白色2TB版本回收價不升反跌，由19,600下調至19,400，利潤縮水至2,401，成為唯一價格下挫的ProMax型號。相反，同容量的橙色版本則進一步上揚，回收價升至19,800，利潤達$2,801。午市數據顯示，市場風向正從盲目追捧頂配，轉為更細分地看重顏色及特定容量。入門級Pro Max的強勢表現，或反映首輪供應量及市場初步需求的分佈，下午市況走向將更值得關注。

iPhone 17 Pro Max 整體表現強勢 橙色機身暫時領先

綜合先達廣場早市的回收價數據，頂級型號 iPhone 17 Pro Max 的表現全面跑贏 iPhone 17 Pro。在 Pro Max 系列中，所有顏色及容量版本均錄得正回報。其中，2TB 容量版本最為矚目，其原價為16,999，回收價達19,600，買家可獲利$2601，利潤率相當豐厚。

在顏色選擇方面，雖然各容量的利潤差距不算極大，但今年新增的「橙色」機身似乎更受市場歡迎。以 256GB 的 iPhone 17 Pro Max 為例，橙色版本的回收價為13,000，較原價10,199高出2,801，比同容量的藍色及白色版本（利潤2,701）略高$100。同樣情況亦見於 512GB 及 1TB 版本，橙色機身的回收價均是三色之中最高，顯示市場對新顏色有額外需求。

截至9月19日早上11時的iPhone 17先達回收價

iPhone 17 Pro 市況相對平穩 僅部分型號有利可圖

相較於 Pro Max 的熾熱市況，iPhone 17 Pro 的回收價則顯得較為平淡。數據顯示，並非所有 Pro 型號都能獲利。當中，256GB 及 512GB 的藍色及白色版本均錄得輕微利潤，由1至201不等，當中以 512GB 的$201利潤為最高。

值得留意的是，iPhone 17 Pro 的 1TB 版本在開售首日即告「破發」，回收價為12,700，比原價12,799低$99，出現「倒蝕」情況。這反映市場對大容量標準版 Pro 的需求相對疲弱，或因消費者更傾向直接選購規格更強的 Pro Max 型號。

早上11時先達已經有不少果迷於先達排隊放機

而iPhone Air卻完全乏人問津...

iPhone 17 Pro／17 Pro Max炒價直擊（點下圖放大、不斷更新）

總結首日早市情況，今年的 iPhone 12 Pro 系列「炒風」主要集中在 Pro Max 型號。市場策略明顯傾向於追捧頂級規格，尤其是大容量版本及新推出的橙色款式。預計未來數小時，回收價仍會有所浮動，我們將持續為讀者跟進最新市況。