iPhone 17先達回收價直擊｜22/9 中午Pro Max打風前爆升 不斷更新

iPhone 17先達回收價直擊｜萬眾期待的 Apple iPhone 17 Pro 及 iPhone 17 Pro Max 於正式開售，一如以往，城中焦點均落在旺角先達廣場的最新回收價上。根據今早（9月19日）上午11時更新的「第一口價」顯示，今年市場反應極為熱烈，部分型號錄得相當可觀的利潤。



9月22日中午1時更新：先達回收價不斷更新中...

9月21日市況：週日 Pro 型號意外跑出

iPhone 17 開售第四日，市場並未如預期般降溫，反而在新工作日迎來更熾熱的第二波「炒風」。繼昨日價格全面反彈後，今日回收價再度全線飆升，當中 iPhone 17 Pro Max 橙色版本更是一枝獨秀，利潤驚人。256GB 橙色 Pro Max 回收價高達13,450，較原價大賺3,251，成為新一代「炒機之王」。同時，1TB 及 2TB 的橙色版本利潤亦分別突破三千元大關，高達3,101及3,181，顯示市場對新顏色頂配型號的需求極度旺盛。

與此同時，iPhone 17 Pro 的升勢亦相當穩固，全面確立其有利可圖的地位。昨日已見起色的 1TB 版本，今日利潤進一步攀升至500以上，白色版本最高可獲利551，徹底擺脫了開售初期的頹勢。256GB 及 512GB 型號亦錄得全面上漲，所有型號均有181至351不等的穩定利潤，證明標準版 Pro 的市場價值被重新發現。

綜合週一午市情況，市場在經歷首兩日的波動後，似乎因應中國內地及周邊地區的強勁需求而重啟升勢。這輪由 Pro Max 橙色版帶領的漲價潮，令整個系列的回收價「水漲船高」，炒賣的黃金時期意外地延長，後市走向值得繼續密切關注。

到下午時先達回收價下跌，同時更加人流有增無減

－－－－－－－－－－－－－

以下是早上11時報導

iPhone 17 Pro Max 整體表現強勢 橙色機身暫時領先

綜合先達廣場早市的回收價數據，頂級型號 iPhone 17 Pro Max 的表現全面跑贏 iPhone 17 Pro。在 Pro Max 系列中，所有顏色及容量版本均錄得正回報。其中，2TB 容量版本最為矚目，其原價為16,999，回收價達19,600，買家可獲利$2601，利潤率相當豐厚。

在顏色選擇方面，雖然各容量的利潤差距不算極大，但今年新增的「橙色」機身似乎更受市場歡迎。以 256GB 的 iPhone 17 Pro Max 為例，橙色版本的回收價為13,000，較原價10,199高出2,801，比同容量的藍色及白色版本（利潤2,701）略高$100。同樣情況亦見於 512GB 及 1TB 版本，橙色機身的回收價均是三色之中最高，顯示市場對新顏色有額外需求。

截至9月19日早上11時的iPhone 17先達回收價

iPhone 17 Pro 市況相對平穩 僅部分型號有利可圖

相較於 Pro Max 的熾熱市況，iPhone 17 Pro 的回收價則顯得較為平淡。數據顯示，並非所有 Pro 型號都能獲利。當中，256GB 及 512GB 的藍色及白色版本均錄得輕微利潤，由1至201不等，當中以 512GB 的$201利潤為最高。

值得留意的是，iPhone 17 Pro 的 1TB 版本在開售首日即告「破發」，回收價為12,700，比原價12,799低$99，出現「倒蝕」情況。這反映市場對大容量標準版 Pro 的需求相對疲弱，或因消費者更傾向直接選購規格更強的 Pro Max 型號。

早上11時先達已經有不少果迷於先達排隊放機

而iPhone Air卻完全乏人問津...

iPhone 17 Pro／17 Pro Max炒價直擊（點下圖放大、不斷更新）

總結首日早市情況，今年的 iPhone 12 Pro 系列「炒風」主要集中在 Pro Max 型號。市場策略明顯傾向於追捧頂級規格，尤其是大容量版本及新推出的橙色款式。預計未來數小時，回收價仍會有所浮動，我們將持續為讀者跟進最新市況。