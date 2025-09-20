iPhone 17先達回收價直擊｜萬眾期待的 Apple iPhone 17 Pro 及 iPhone 17 Pro Max 於正式開售，一如以往，城中焦點均落在旺角先達廣場的最新回收價上。根據今早（9月19日）上午11時更新的「第一口價」顯示，今年市場反應極為熱烈，部分型號錄得相當可觀的利潤。而去到傍晚4時30分，不少款式都已經下插，但仍有水位可賺。



9月20日中午12時30分更新：先達回收價不斷更新中...

開售次日市況：Pro Max 價格谷底反彈，Pro 型號暫止跌回穩

iPhone 17 開售進入第二日，昨日傍晚一度急速冷凍的回收市場迎來轉機，中午時份價格出現顯著的谷底反彈，尤其是 iPhone 17 Pro Max 系列，利潤空間全面回升。昨日一度急挫的 Pro Max 大容量型號今日成功收復失地，當中 1TB 及 2TB 版本升幅最為凌厲，例如 1TB 橙色版本的利潤由昨日低位的$1,401回升至$2,571；2TB 橙色版本利潤更回升至$2,751，重奪高利潤寶座。

不過，目前全場「炒王」依然是 256GB 的橙色 Pro Max，其回收價穩定在$13,070，可獲利$2,871，反映市場對新顏色及標準容量 Pro Max 的需求基礎非常穩固。整體而言，Pro Max 的炒價已從昨日的恐慌性拋售中喘定，並重回一個較健康的水平。

至於 iPhone 17 Pro 系列，市況亦稍見好轉。昨日一度全線「倒蝕」的 1TB 版本，今日回收價回升至$12,950，為機主帶來$151的利潤。512GB 的白色及橙色版本亦成功止蝕，錄得$1的微利。雖然 Pro 型號的整體利潤仍然微薄，未能重現首日上午的盛況，但價格已暫時止跌回穩。綜合次日市況，市場似乎已消化首輪獲利盤，價格趨向穩定，但預計下午價格仍會有一定波動。

到下午時先達回收價下跌，同時更加人流有增無減

－－－－－－－－－－－－－

以下是早上11時報導

iPhone 17 Pro Max 整體表現強勢 橙色機身暫時領先

綜合先達廣場早市的回收價數據，頂級型號 iPhone 17 Pro Max 的表現全面跑贏 iPhone 17 Pro。在 Pro Max 系列中，所有顏色及容量版本均錄得正回報。其中，2TB 容量版本最為矚目，其原價為16,999，回收價達19,600，買家可獲利$2601，利潤率相當豐厚。

在顏色選擇方面，雖然各容量的利潤差距不算極大，但今年新增的「橙色」機身似乎更受市場歡迎。以 256GB 的 iPhone 17 Pro Max 為例，橙色版本的回收價為13,000，較原價10,199高出2,801，比同容量的藍色及白色版本（利潤2,701）略高$100。同樣情況亦見於 512GB 及 1TB 版本，橙色機身的回收價均是三色之中最高，顯示市場對新顏色有額外需求。

截至9月19日早上11時的iPhone 17先達回收價

iPhone 17 Pro 市況相對平穩 僅部分型號有利可圖

相較於 Pro Max 的熾熱市況，iPhone 17 Pro 的回收價則顯得較為平淡。數據顯示，並非所有 Pro 型號都能獲利。當中，256GB 及 512GB 的藍色及白色版本均錄得輕微利潤，由1至201不等，當中以 512GB 的$201利潤為最高。

值得留意的是，iPhone 17 Pro 的 1TB 版本在開售首日即告「破發」，回收價為12,700，比原價12,799低$99，出現「倒蝕」情況。這反映市場對大容量標準版 Pro 的需求相對疲弱，或因消費者更傾向直接選購規格更強的 Pro Max 型號。

早上11時先達已經有不少果迷於先達排隊放機

而iPhone Air卻完全乏人問津...

iPhone 17 Pro／17 Pro Max炒價直擊（點下圖放大、不斷更新）

總結首日早市情況，今年的 iPhone 12 Pro 系列「炒風」主要集中在 Pro Max 型號。市場策略明顯傾向於追捧頂級規格，尤其是大容量版本及新推出的橙色款式。預計未來數小時，回收價仍會有所浮動，我們將持續為讀者跟進最新市況。