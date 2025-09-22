樺加沙／打風／風球／天文台｜超強颱風樺加沙正迫近香港，很多網民都在討論，今次的風勢將與「山竹」比肩，天文台也表示考慮在 23 日下午改發八號烈風或暴風信號，教育局更早早宣布所有學校 23﹑24 日停課。到底樺加沙有多強勁呢？記者就測試把颱風數據交給 4 個主流的 AI，幫大家分析預測一下。



記者測試，把香港天氣觀測站和香港天文台，針對樺加沙的數據，如最高陣風﹑一分鐘平均風速﹑路徑預測等，多項數據上載到 ChatGPT﹑Google Gemini﹑Grok，以及 DeepSeek 4個主流的 AI 工具上，要求它們「預測出超強颱風樺加沙未來3日對香港天氣的影響，同時分析其影響使香港熱帶氣旋警報的懸掛情況和時間安排」。

ChatGPT 5 分析：

9月22日深夜：掛 一號戒備信號。

9月23日中午前後：改掛 三號強風信號。

9月23日晚上至9月24日：大機會改掛 八號烈風或暴風信號（持續約24小時）。

9月24日晚上以後：隨颱風登陸廣東，香港風力逐漸減弱，信號或降回 三號。



Google Gemini 分析：

八號烈風或暴風信號 (T8): 極有可能需要發出。根據颱風的移動速度和逼近距離 (星期二晚間距離僅222公里)，預計香港天文台會在 9月23日 (星期二) 下午至傍晚 發出八號信號。



九號烈風或暴風風力增強信號 (T9) / 十號颶風信號 (T10): 不能排除可能性。樺加沙是以超強颱風強度在香港以南近距離掠過，如果其路徑稍為偏北，或其核心暴風範圍較大，香港南部地區 (如長洲、大嶼山南部) 可能會受暴風甚至颶風影響。最有可能發出更高信號的時段為 9月23日 (星期二) 晚間至9月24日 (星期三) 凌晨，即颱風最接近香港的時段。



信號降低:

當樺加沙在 9月24日 (星期三) 下午 向西遠離香港，本地風勢會開始減弱。屆時天文台會視乎風力情況，在 星期三傍晚至午夜，改發三號強風信號。



Grok 分析：

8號烈風或暴風信號：預計於9月23日13:00至16:00 HKT發出，當狂風抵達時。可能為8號東北或東南風，取決於颱風南側通過時的風向。8號下學校、商業及交通通常暫停。



9號或10號信號：若離岸風力進一步增強可能考慮，但基於222公里最近距離及減弱趨勢可能性低。9號（增強烈風）可能於9月23日晚考慮，若全市持續風速超過88公里/小時，但預報顯示峰值為8號。



降級及取消：信號可能於9月24日早上降至3號，晚上所有信號取消，因颱風西移超過800公里。



DeepSeek 分析：

八號烈風或暴風信號（信號八）：



懸掛可能性較低，因颱風路徑偏南（最接近時距香港222公里），且核心風圈未直接覆蓋香港。但若路徑稍向北調整，或導致南部水域（如離島）達烈風程度，則有可能短暫懸掛八號信號（時間約在23日下午至傍晚）。目前概率約30%。



信號取消：



預計9月24日中午後風力減弱，改發三號或一號信號，並於晚間取消所有信號。



在面對同一個指令和數據下，ChatGPT﹑Google Gemini 和 Grok 的分析都大致相同，同樣認為在 23 日下午會掛8號風球，約 24 日下午降低信號至3號風球。可是，DeepSeek 卻分析出比較不同的結果，認為只有 30% 會掛8號風球。

以上的 AI 分析只是提供有限的數據下得出的結果，實際天氣情況建議留意天文台的公布，以上僅測試在有限的數據下，那一個 AI 分析出的結果更準確。