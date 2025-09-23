iPhone Fold 摺機下年推出5大規格曝光｜在 iPhone 17 系列與超薄 iPhone Air 剛剛面世之際，市場焦點已經逐漸轉移到下一代革命性產品：Apple 首款摺疊式 iPhone — iPhone Fold。雖然目前仍處於傳聞階段，但從多方爆料與分析師的推測來看，這款全新機種將有機會推動用家對摺機的使用。



雙螢幕設計

據悉，iPhone Fold 將搭載 7.8 吋內螢幕與 5.5 吋外螢幕。外螢幕的尺寸幾乎與曾經大受好評的 iPhone mini 相近，迎合了喜愛單手操作與小巧手機的用戶；而打開後的 7.8 吋內螢幕，讓手機瞬間搖身一變成為迷你平板，無論是追劇、閱讀還是多工處理，都能帶來截然不同的體驗。

這種「一機兩用」的特性，意味著Apple希望 iPhone Fold 成為介乎於 iPhone 與 iPad 之間的產品，進一步模糊了手機與平板的界線。

消失的摺痕：書本式設計

摺疊手機最大的詬病之一，就是螢幕中央明顯的摺痕。根據傳聞，Apple在 iPhone Fold 上採用了全新的螢幕技術，將有望實現幾乎 無摺痕的視覺效果，大幅改善使用者體驗。

此外，厚度控制同樣令人驚喜。據分析師郭明錤透露，iPhone Fold 在摺疊狀態下厚度約為 9 至 9.5 毫米，而展開後僅 4.5 至 4.8 毫米，比現時最薄的 iPhone Air 還要纖薄。這種突破意味著Apple在鉸鏈與面板材料上可能已有重大突破，使得摺疊結構不再等同「笨重」。

四鏡頭系統

相機始終是 iPhone 的核心賣點之一，而 iPhone Fold 預計會配置四枚鏡頭：兩枚後置主鏡頭，以及分別位於外螢幕與內螢幕的前置鏡頭。

後置兩枚鏡頭傳聞皆為 4800 萬像素，其中一枚可能是超廣角或望遠鏡頭，旨在延續 iPhone 在影像上的高水準。而前置鏡頭的設計則更具話題性，有傳會採用打孔方案，甚至可能挑戰「隱藏式鏡頭」，配合最新的 Center Stage 人物居中技術，為視像通話帶來更自然的體驗。

Touch ID 回歸

自 iPhone X 開始，Face ID 幾乎成為旗艦 iPhone 的標配。不過，消息指出 iPhone Fold 將放棄 Face ID，轉而採用側邊鍵整合式 Touch ID。

原因可能出於設計限制：若要在外螢幕與內螢幕同時支援 Face ID，將需要雙組感測模組，既佔空間又提高成本。相較之下，將指紋辨識整合到電源鍵更為合理，既能節省空間，又保留了用戶熟悉的操作方式。對部分懷念指紋解鎖的果迷而言，這或許是一個驚喜。

鈦金屬機身

iPhone 17 Pro 系列雖然取消了鈦金屬，但據報 iPhone Fold 將重新引入，特別是應用在 機身與鉸鏈結構上。鈦金屬不僅質地堅固耐刮，而且重量比鋼材輕得多，非常適合用於摺疊手機這類需要耐用又不能過重的裝置。這代表 iPhone Fold 或將兼具堅固度與便攜性，進一步強化其高端定位。

目前最大疑問是，Apple是否會為 iPhone Fold 引入類似 iPad 的分割視窗、多重任務處理，甚至針對 7.8 吋大螢幕開發全新操作模式。如果只是單純放大 iOS 介面，那麼摺疊螢幕的價值將大打折扣。

若 iPhone Fold 成功消除摺痕問題，並保持Apple一貫的軟硬整合優勢，它不僅能吸引用戶升級，更可能推動整個摺疊手機市場走向主流。至於售價，外界普遍預期將會遠高於 iPhone Pro Max，可能突破 2,000 美元（約港幣 1.5 萬）。