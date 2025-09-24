iPhone 17 Pro鋁機背易刮花？實測一個位置要小心　放褲袋易出事

Apple 在 iPhone 17 Pro 捨棄了鈦金屬外殼，重新用鋁合金搭配陽極氧化工藝打造新一代機背。官方強調這層鍍膜硬度接近藍寶石，足以抵禦日常細微刮痕。然而，自新品上市以來，卻有不少人在Apple零售店觀察到展示機出現刮花情況，特別是在 MagSafe 無線充電區域，引起用家疑慮，iPhone 17 Pro 是否真的比以往更容易被剔花？



為了釐清真相，著名科技 YouTuber JerryRigEverything 對 iPhone 17 Pro 進行了一系列刮花測試，結果發現了一個更值得注意的細節，受損位置與想像中完全不同。

鋁合金機身理論上應該更耐刮

首先要理解的是，今年 iPhone 17 Pro 採用的是鋁合金外殼，並透過陽極氧化（Anodization）技術上色。這是一種常見於高級手錶與航空零件的工藝，透過電解處理在鋁材表面生成氧化層，既能提升硬度與抗蝕性，同時提供鮮豔、均勻的色彩。

理論上，這層氧化層的硬度能接近藍寶石，日常如鑰匙、零錢、指甲等硬物，應該不足以對其造成明顯刮痕。因此，許多人在Apple專賣店看到的展示機刮花，並不一定代表實際使用中的脆弱，而可能與展示環境有關。

在 Apple Store，展示用 iPhone 17 Pro 與 iPhone Air 都會固定在金屬製的專用充電座上，並且每日被成千上萬名顧客把玩。金屬底座與機身長期摩擦，加上高頻率接觸，自然比一般使用者的環境更容易造成磨損。

測試：相機模組邊緣才是弱點

在實測中，JerryRigEverything 使用不同硬度的工具測試 iPhone 17 Pro 的抗刮能力，結果顯示大部分機背表面都能有效抵禦日常摩擦，MagSafe 區域甚至比預期更堅固，沒有像展示機那樣容易受損。

真正的隱患來自於相機模組的邊緣。與機背不同，這個區域的金屬邊框並未經過倒角處理，邊緣鋒利且氧化層附著力較弱，導致一旦受到摩擦，顏色鍍層就容易被刮掉。實驗顯示，當鑰匙、刀片接觸到這一圈邊框時，很快就會留下明顯刮痕。換言之，雖然整體鋁製外殼足以抵禦日常磨損，但相機島邊框仍是 iPhone 17 Pro 最脆弱的部分。

實際使用風險：口袋與桌面放置最容易中招

在日常使用中，將手機與鑰匙、硬幣同放入口袋，對大部分 iPhone 17 Pro 機身並不會構成太大威脅。但若這些硬物正好接觸到相機模組邊緣，則很容易留下刮痕。此外，將手機平放在桌面時，若桌面表面較粗糙或沾有沙粒，也可能磨損這個位置。由於相機模組本身略為突出，放置時幾乎必然接觸桌面，因此風險比機背中間區域更高。

iPhone Air 鍍膜工藝可能更脆弱

值得注意的是，iPhone Air 並未採用與 iPhone 17 Pro 相同的陽極氧化工藝，而是透過 PVD方式在鋁合金表面覆蓋一層鈦金屬塗層。這種工藝鍍層較薄且更容易在高摩擦下被磨損。因此，分析認為 iPhone Air 的刮痕問題可能比 iPhone 17 Pro 更嚴重，尤其在零售店中使用金屬充電底座時，更容易被劃出痕跡。