iPhone 17 Pro Max vs Galaxy S25 Ultra跌落測試 邊部機最硬淨？

最近知名 YouTube 頻道 PhoneBuff 進行了一場 Apple iPhone 17 Pro Max 與 Samsung Galaxy S25 Ultra 跌落測試比拼，兩大陣營最新旗艦機，到底哪一部機更硬淨呢？



多角度跌落實測：結果意想不到

測試採用機械臂進行，確保跌落高度與角度精準一致。兩款手機分別在 1 公尺與 1.5 公尺高度，模擬日常最常見的摔落場景，包括背面著地、邊角著地與正面朝地。iPhone 17 Pro Max 背板與相機模組在跌落測試中表現突出，得益於Apple新一代超瓷晶盾，有效避免鏡頭受損。

Galaxy S25 Ultra 則在邊角撞擊測試中展現優勢，其鈦金屬邊框在跌落後幾乎沒有明顯凹陷、僅留下刮痕。但當背面直接著地時，S25 Ultra 的玻璃背板比iPhone 17 Pro Max更容易出現龜裂，後者在相同情況下相對完整。

材質之爭：鋁合金 vs 鈦金屬

Apple今年為 Pro 系列回歸鋁合金材質，這看似「退一步」，實際上卻有物理上的優勢。鋁合金相對柔軟，擁有更高的韌性，當遭遇強烈撞擊時，可以透過微小的變形吸收部分能量，避免全部衝擊力直接傳導到玻璃背板與內部結構。這也是為何 iPhone 17 Pro Max 在多次跌落後，雖然邊框可能會有些許痕跡，但相機模組與背板仍然保持完整。

三星則選擇延續去年開始導入的鈦金屬。鈦的剛性極高，不易彎曲或變形，因此邊框的耐撞性一流，在角落跌落測試中幾乎不見凹陷。但問題在於，過於剛硬的材質缺乏「吸震」能力，衝擊力因此被直接傳導到機身內部與玻璃背板。這解釋了為何 S25 Ultra 雖然邊框依舊堅固，但背面卻更容易出現大面積裂痕，甚至可能導致更嚴重的內部損傷。

相機模組：意想不到的脆弱點

iPhone 17 Pro Max 的弱點在相機模組邊緣。雖然整體背板表現優秀，但由於相機平台邊緣沒有經過倒角處理，鋁合金的陽極氧化層在此處附著力較弱，因而更容易被刮傷。日常生活中，口袋裡的鑰匙或硬幣雖然不至於摧毀整機，但在這個位置仍可能留下明顯痕跡。

相比之下，Galaxy S25 Ultra 雖然在背板耐性略遜一籌，但相機模組設計與鈦金屬框架的結合，讓它在局部抗刮性上表現不俗。

這場測試帶來的最大啟示是，沒有任何一部手機真正硬淨。 無論是採用鋁合金還是鈦金屬，最終都無法完全避免玻璃破裂的風險。

因此，對於日常使用者來說，保護殼不可少，無論官方透明殼或第三方防摔殼，都能有效緩衝衝擊。另外，相機保護貼有其必要，對 iPhone 17 Pro Max 用戶而言，能避免鏡頭邊緣因摩擦而刮花。