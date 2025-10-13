香港秋電展與eAsia率先睇：30多場機械人示範｜展出油改電經典車
香港貿易發展局主辦的「第45屆香港秋季電子產品展」（以下簡稱 秋電展）及其與慕尼黑國際博覽亞洲有限公司合辦第28屆國際電子組件及生產技術展（以下簡稱electronicAsia），將於10月13至16日在香港會議展覽中心舉行。
兩項展覽將匯聚來自20個國家地區超過3,200間展商，秋電展以「世界級電子業盛會激發無限商機」為主題，聚焦「AI人工智能與機器人科技」、「銀髮經濟」及「數碼娛樂」等三大主題，設有超過20個展區。來賓可看盡70多款AI機械人，更有「油改電」經典車展示，包括 Bentley Turbo R (1994)。
市場前景樂觀 新興市場成焦點
去年秋電展吸引逾6萬名來自136個國家及地區的買家。調查顯示，53%受訪者預期未來一至兩年銷售額將增長，看好印度、中東及拉丁美洲等新興市場。可穿戴式電子產品（65%）及機械人科技（59%）最受業界看好，其次為電競產品與設備（56%）。
「杭州六小龍」與「深圳八大金剛」也參與｜機器人軍團登陸「RoboPark」
張淑芬女士指，今屆秋電展新設的「RoboPark」於四天展期有超過30場活動，讓來自各地的機械人展示於商業、復康及生活場景應用。展會將展出超過70款配備AI技術的機械人產品，當中包括人稱「深圳八大金剛」，在國內機械人開發專業中深具地位的數字華夏；秋電展發佈會幾位嘉賓，更即場與數字華夏的人形機械人「星仔」進行具備沉浸式、多模態的互動體驗。
「杭州六小龍」之一的雲深處科技將會展示「絕影X30」四足仿生機械狗，它能穿越複雜地形，利用熱成像技術探測物體及人體熱能，適合拆彈、拯救活動。
強腦科技 (BrainCo) 帶來新一代仿生靈巧手，具備多個主動關節，模擬人手動作，在醫療方面可助突破。展會現場更設機械咖啡機械人，沖調秋電展45週年限定版咖啡。
經典汽車「油改電」體驗
「Adventure Hub」展區提供互動體驗。香港貿發局電子及家電業諮詢委員會主席莊子雄博士介紹，本地初創Refined Motor Company Limited將經典汽車改造成環保電動車，包括 Bentley Turbo R（1994）。
同場還有「Immersive Experience Zone」，提供沉浸式體驗，結合VR、AR及人工智能娛樂產品，包括哥爾夫球、風帆、滑雪 、拳擊等互動遊戲。
銀髮科技關懷長者需要
香港電子科技商會主席李偉業表示，展會將重點推廣銀髮經濟，展出針對銀髮族需要的健康科技產品。比如有「智能GPS拐杖」融合GPS追蹤、緊急求助警報、障礙物偵測系統，提供全天候守護；「便攜式健康檢查套件」可即時檢測血壓、血氧、心率等指標。記招當日更實物展出了 TOUCHBeauty 的石墨烯煥活頭皮頭盔，幫助中年人與銀髮族促進頭皮、頭髮再生，兼具血液循環、釋放壓力功能。
多元展區呈現創新成果
新增的「RISE Avenue」展區將帶來一眾新晉品牌，展示最新的機械人科技、遊戲周邊、家庭影音等電子科技新品。「品牌薈萃廊」網羅超過500個世界知名電子品牌參展，包括首次出席的日本AIWA 智能影音產品；內地品牌雷柏科技電競配件產品，以及飛利浦影音產品；Momax展出與粵東磁廠聯乘的青花瓷風格維港美景充電座產品。
在香港特區政府《財政預算案》的撥款支持下，今屆展會增設「香港創科專題快閃展示區」，向全球買家展示本港科企的優質創科產品，吸引約40家企業參展，包括香港首個智能人形機械人品牌「港仔機器人有限公司」。
「初創專區」將作為互動平台，讓一眾科創企業家及年輕企業家展示最新技術。比如 Unity Tech 與 Rokid Air 合作開發支援廣東話語音輸入介面的AR智能眼鏡，可實時視覺搜尋、聲畫導航、語音提問。
Hessnut/Dartsnut的Kyle Wang示範AI棋盤，可與人工智能對奕，實體棋子自動移動。
electronicAsia同期開展：全球電子元件與製造方案齊聚香港
另外，由香港貿發局與慕尼黑國際博覽亞洲有限公司合辦的electronicAsia將同期舉行，展示電子元器件、鍵盤及開關、電源供應、印刷電路板及電子製造服務、顯示技術及測量儀器。來自世界各地的展商中包括專注設計與製造印刷電路板的澳洲展商 Masters & Young，其服務廣泛應用於航空航太、醫療、工業及再生能源等領域。
電子業出口增長18%
今年1至7月香港電子業出口達21,700億港元，按年增長18%。莊子雄博士補充，香港是全球最大集成電路出口地，第二大智能手機及電腦配件出口地，第五大電腦出口地。隨著5G網絡、AR及VR應用興起，以及生成式AI普及，業界向可持續、連接性及智能方法發展。
論壇探討行業趨勢
第十屆創新科技論壇將在10月13號早上舉行，以「協同創新：攜手共創海陸空機械人新篇章」為題，探討機械人技術在海陸空領域的未來發展。講者陣容包括畢馬威諮詢（香港）有限公司科技諮詢主管合夥人沈嘉灝探討機械人經濟、順豐速運(香港)有限公司首席技術官劉智宏討論無人機及eVTOLs應用等，更邀請到創新科技及工業局數字政策專員黃志光先生擔任主禮嘉賓。
專業與娛樂互動兩兼備｜打卡送禮物添樂趣
貿發局更為全球買手、參展商及其他潛在客戶，於Exihibition Plus 平台上提供「Click2Match」功能，買家掃描展商二維碼即時收藏心儀產品資訊，展期內外持續線上洽談，延長商貿配對時效。 除此之外，莊子雄博士還提供了另一種手機互動玩法：「買家只要收集印花，可到禮品兌領處免費扭蛋，換取參展商贊助的精美禮品。只要影相、拍片分享到社交媒體，記得Hashtag #EFAE45，就可以換取額外禮品。」
第45屆香港秋季電子產品展及第28屆國際電子組件及生產技術展
展覽日期：2025年10月13至10月16日
展覽地點：香港會議展覽中心
立場登記 免費入場