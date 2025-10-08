香港貿易發展局主辦的「第45屆香港秋季電子產品展」（以下簡稱 秋電展）及其與慕尼黑國際博覽亞洲有限公司合辦第28屆國際電子組件及生產技術展（以下簡稱electronicAsia），將於10月13至16日在香港會議展覽中心舉行。

兩項展覽將匯聚來自20個國家地區超過3,200間展商，秋電展以「世界級電子業盛會激發無限商機」為主題，聚焦「AI人工智能與機器人科技」、「銀髮經濟」及「數碼娛樂」等三大主題，設有超過20個展區。來賓可看盡70多款AI機械人，更有「油改電」經典車展示，包括 Bentley Turbo R (1994)，甚至有機會試駕首度亮相的 BMW E30 Touring (1989)。



市場前景樂觀 新興市場成焦點

去年秋電展吸引逾6萬名來自136個國家及地區的買家。調查顯示，53%受訪者預期未來一至兩年銷售額將增長，看好印度、中東及拉丁美洲等新興市場。可穿戴式電子產品（65%）及機械人科技（59%）最受業界看好，其次為電競產品與設備（56%）。

香港秋電展發佈會三位嘉賓包括：（左起）莊子雄博士 - 香港貿易發展局電子及家電業諮詢委員會主席、張淑芬女士 - 香港貿易發展局署理總裁（2025年10月1日起履新香港貿易發展局總裁）、李偉業先生 - 香港電子科技商會主席（黃寶瑩 攝）

「杭州六小龍」與「深圳八大金剛」也參與｜機器人軍團登陸「RoboPark」

張淑芬女士指，今屆秋電展新設的「RoboPark」於四天展期有超過30場活動，讓來自各地的機械人展示於商業、復康及生活場景應用。展會將展出超過70款配備AI技術的機械人產品，當中包括人稱「深圳八大金剛」，在國內機械人開發專業中深具地位的數字華夏；秋電展發佈會幾位嘉賓，更即場與數字華夏的人形機械人「星仔」進行具備沉浸式、多模態的互動體驗。

「深圳八大金剛」之一：數字華夏的人形機械人「星仔」，與三位香港秋電展記者會嘉賓進行沉浸式模態互動。（黃寶瑩 攝）

「杭州六小龍」之一的雲深處科技將會展示「絕影X30」四足仿生機械狗，它能穿越複雜地形，利用熱成像技術探測物體及人體熱能，適合拆彈、拯救活動。

「杭州六小龍」之一的雲深處科技將展示「絕影X30」四足仿生機械狗（黃寶瑩 攝）

強腦科技 (BrainCo) 帶來新一代仿生靈巧手，具備多個主動關節，模擬人手動作，在醫療方面可助突破。展會現場更設機械咖啡機械人，沖調秋電展45週年限定版咖啡。

強腦科技 (BrainCo) 帶來新一代仿生靈巧手（BrainCo官方圖片）

經典汽車「油改電」體驗

「Adventure Hub」展區提供互動體驗。香港貿發局電子及家電業諮詢委員會主席莊子雄博士介紹，本地初創Refined Motor Company Limited將經典汽車改造成環保電動車，包括 Bentley Turbo R（1994），更有機會試駕首次亮相的1989年BMW E30 Touring。

本地初創Refined Motor Company Limited 代表 Angus Law 與油改電版Bentley Turbo R（1994）合照。（黃寶瑩 攝）

同場還有「Immersive Experience Zone」，提供沉浸式體驗，結合VR、AR及人工智能娛樂產品，包括哥爾夫球、風帆、滑雪 、拳擊等互動遊戲。

Immersive Experience Zone提供沉浸式體驗，結合VR、AR及人工智能娛樂產品。（香港秋電展去屆現場實況相片）

銀髮科技關懷長者需要

香港電子科技商會主席李偉業表示，展會將重點推廣銀髮經濟，展出針對銀髮族需要的健康科技產品。比如有「智能GPS拐杖」融合GPS追蹤、緊急求助警報、障礙物偵測系統，提供全天候守護；「便攜式健康檢查套件」可即時檢測血壓、血氧、心率等指標。記招當日更實物展出了 TOUCHBeauty 的石墨烯煥活頭皮頭盔，幫助中年人與銀髮族促進頭皮、頭髮再生，兼具血液循環、釋放壓力功能。

記招當日更實物展出了 TOUCHBeauty 的石墨烯煥活頭皮頭盔（黃寶瑩 攝）

根據廠商解釋，產品可促進頭皮、頭髮再生，兼具血液循環、釋放壓力功能。（黃寶瑩 攝）

多元展區呈現創新成果

新增的「RISE Avenue」展區將帶來一眾新晉品牌，展示最新的機械人科技、遊戲周邊、家庭影音等電子科技新品。「品牌薈萃廊」網羅超過500個世界知名電子品牌參展，包括首次出席的日本AIWA 智能影音產品；內地品牌雷柏科技電競配件產品，以及飛利浦影音產品；Momax展出與粵東磁廠聯乘的青花瓷風格維港美景充電座產品。

「品牌薈萃廊」：內地品牌雷柏科技帶來電競級別電腦配件產品

Momax展出與粵東磁廠聯乘的青花瓷風格維港美景充電座產品。（黃寶瑩 攝）

在香港特區政府《財政預算案》的撥款支持下，今屆展會增設「香港創科專題快閃展示區」，向全球買家展示本港科企的優質創科產品，吸引約40家企業參展，包括香港首個智能人形機械人品牌「港仔機器人有限公司」。

香港首個智能人形機械人品牌的港仔機器人有限公司於「香港創科專題快閃展示區」展出

「初創專區」將作為互動平台，讓一眾科創企業家及年輕企業家展示最新技術。比如 Unity Tech 與 Rokid Air 合作開發支援廣東話語音輸入介面的AR智能眼鏡，可實時視覺搜尋、聲畫導航、語音提問。

Unity Tech與Rokid Air合作開發支援廣東話語音輸入介面的AR智能眼鏡（黃寶瑩 攝）

Hessnut/Dartsnut的Kyle Wang示範AI棋盤，可與人工智能對奕，實體棋子自動移動。

Hessnut/Dartsnut的Kyle Wang示範AI棋盤，可與人工智能對奕，實體棋子自動移動。（黃寶瑩 攝）

electronicAsia同期開展：全球電子元件與製造方案齊聚香港

另外，由香港貿發局與慕尼黑國際博覽亞洲有限公司合辦的electronicAsia將同期舉行，展示電子元器件、鍵盤及開關、電源供應、印刷電路板及電子製造服務、顯示技術及測量儀器。來自世界各地的展商中包括專注設計與製造印刷電路板的澳洲展商 Masters & Young，其服務廣泛應用於航空航太、醫療、工業及再生能源等領域。

電子業出口增長18%

今年1至7月香港電子業出口達21,700億港元，按年增長18%。莊子雄博士補充，香港是全球最大集成電路出口地，第二大智能手機及電腦配件出口地，第五大電腦出口地。隨著5G網絡、AR及VR應用興起，以及生成式AI普及，業界向可持續、連接性及智能方法發展。

兩展將匯聚來自20個國家地區超過3,200間展商（香港秋電展去屆現場實況相片）

今年1至7月香港電子業出口達21,700億港元，按年增長18%。（香港秋電展去屆現場實況相片）

論壇探討行業趨勢

第十屆創新科技論壇將在10月13號早上舉行，以「協同創新：攜手共創海陸空機械人新篇章」為題，探討機械人技術在海陸空領域的未來發展。講者陣容包括畢馬威諮詢（香港）有限公司科技諮詢主管合夥人沈嘉灝探討機械人經濟、順豐速運(香港)有限公司首席技術官劉智宏討論無人機及eVTOLs應用等，更邀請到創新科技及工業局數字政策專員黃志光先生擔任主禮嘉賓。

第十屆創新科技論壇將在10月13號早上舉行

專業與娛樂互動兩兼備｜打卡送禮物添樂趣

貿發局更為全球買手、參展商及其他潛在客戶，於Exihibition Plus 平台上提供「Click2Match」功能，買家掃描展商二維碼即時收藏心儀產品資訊，展期內外持續線上洽談，延長商貿配對時效。 除此之外，莊子雄博士還提供了另一種手機互動玩法：「買家只要收集印花，可到禮品兌領處免費扭蛋，換取參展商贊助的精美禮品。只要影相、拍片分享到社交媒體，記得Hashtag #EFAE45，就可以換取額外禮品。」

Exhibition Plus平台提供「Click2Match」功能，買手掃描展商二維碼即時收藏產品資訊，延長商貿配對時效。

第45屆香港秋季電子產品展及第28屆國際電子組件及生產技術展

展覽日期：2025年10月13至10月16日

展覽地點：香港會議展覽中心

立場登記 免費入場

第45屆香港秋季電子產品展｜展覽日期：2025年10月13至10月16日