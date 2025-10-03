Apple 2025還有七款產品！MacBook、iPad登場　還有神秘硬件

雖然Apple今年的 WWDC 與 iPhone 17 系列發佈會已經結束，但這並不代表 Apple 的新品計劃就到此為止。事實上，2025 年的下半年仍然是重頭戲，從iPad、MacBook，至少七款新硬件已在路上。



Apple TV：效能大幅躍升，或更平價

距離上一次更新已經超過三年，Apple TV 在 2025 年將迎來新版本。雖然外觀不會有太大改動，但硬件將會全面升級，包括採用 A17 Pro 晶片，這意味著它將首次支援 Apple Intelligence，能夠在搜尋、內容推薦上更聰明。

A17 Pro 內建硬件級光線追蹤，讓 Apple TV 在遊戲效能上更接近家用遊戲機，加上新一代的 N1 無線晶片，連接速度與穩定性將顯著提升。

M5 iPad Pro：性能再突破

在 iPad 產品線方面，焦點無疑是 M5 iPad Pro。將會有 11 吋與 13 吋兩個版本，延續 M4 iPad Pro 的設計，但內在升級幅度明顯。根據基準數據，M5 的多核心效能比 M4 提升 12%，圖形處理更高達 36%。

新機還將把記憶體提升至 12GB RAM，這讓多工處理與大型應用更為流暢。至於前鏡頭，有傳Apple將加入雙鏡頭設計，支援橫向與直向視訊會議，雖然尚未在流出影片中確認，但並非完全不可能。

Vision Pro：晶片升級

Apple的 MR 裝置 Vision Pro 也會更新，但設計不會有重大變化，重點在於將 M2 晶片換成更強大的 M5。雖然表面看來只是例行升級，但效能增強意味著更流暢的畫面與更低的延遲，對沉浸體驗影響深遠。另外，有傳會改良頭帶設計，讓長時間佩戴時減少頸部負擔，提升舒適度。

HomePod mini：久違的更新

自 2020 年推出以來，HomePod mini 一直未更新，今年終於要迎來新一代。新版本預計搭載 S10 晶片，同樣支援 N1 無線模組與 6GHz Wi-Fi。效能提升意味著 即時運算音效會更精準，Siri 的回應速度也會進一步加快。這款小型智慧音箱還可能新增新色系，並利用晶片內建的高度計與神經網路引擎，開啟更多空間感應與聲音處理的可能性。

AirTag 2：追蹤距離更遠

配件部分，AirTag 2 也即將登場。雖然外觀與原版差異不大，但核心的第二代超寬頻晶片（U2）能讓追蹤範圍擴大三倍，定位更準確。Apple也加強了防止惡意追蹤的設計，讓喇叭更不容易被拆除，避免有人惡意關閉警示聲。不過，對於期待可充電或卡片版 AirTag 的用戶來說，暫時仍然要失望。

MacBook Pro：M5 上線，OLED 在後

Apple計劃在 2025 年底至 2026 年初之間更新 MacBook Pro。最快出場的可能是搭載 M5 晶片的版本，而更高階的 M5 Pro 與 M5 Max 則可能稍後推出。

雖然這次更新以內部升級為主，但值得留意的是，Apple仍在開發 OLED 面板版 MacBook Pro，預計 2026 年亮相。這意味著 2025 年的 MacBook Pro 更像是「過渡性產品」，但依然是專業用戶不容忽視的選擇。

神秘硬件

除了上述六款確定性的裝置外，Apple似乎還留有一手。根據 FCC 文件，Apple提交了多款未公開裝置的認證申請，其中可能包含一款全新類別的產品。

業界推測，這個「神秘硬件」或許是全新的智慧家居裝置，結合 Apple Intelligence 與 HomeKit，甚至可能是結合 HomePod 與 iPad 的「家庭控制中心」。若屬實，將會是Apple在智慧家庭市場上的一大突破。