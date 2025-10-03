M5 iPad Pro提早曝光！YouTuber率先開箱　M5+12GB Ram接近電腦級

在Apple尚未正式發佈前，下一代 M5 iPad Pro 竟被搶先曝光。近日，俄羅斯科技 YouTuber Wylsacom 在頻道上釋出了一段影片，直接展示據稱為 M5 版 iPad Pro 的真機。



熟悉的設計，再次延續

影片中的 iPad Pro 為 13 吋版本，搭載 256GB 儲存空間，並以太空黑色外觀示人。值得注意的是，機身外觀幾乎與 M4 世代一模一樣，依舊採用鋁合金材質與簡約風格。相機模組方面並沒有出現傳聞中「雙前鏡頭」的設計，依舊維持單一前鏡頭配置，後置相機模組也沒有明顯變化。

另一個引人注目的細節是，影片中的測試機背部沒有任何「iPad Pro」或「Designed by Apple in California」字樣。目前尚不清楚這是因為該機屬於工程機，還是Apple真的有意簡化背部標示。

配件兼容

Wylsacom 也在影片中展示了新機與配件的兼容性。結果顯示，舊款的 Magic Keyboard 以及 Folio 保護殼都能完美適配新款 M5 iPad Pro，意味著Apple在外觀與接口設計上並未做大幅改動，對於現有用戶來說是一大利好。

至於隨附的 20W 充電器依然延續過往標準，並沒有升級至更高功率。影片還揭示電池標示的生產日期為 2025 年 8 月，這顯示新款 iPad Pro 已經進入量產前最後的測試階段，與外界預測的 10 月發表會時間點高度吻合。

M5 晶片效能表現

外界最關心的無疑是 M5 晶片的效能。根據影片中的跑分測試，M5 在單核心效能提升約 10%，多核心效能則提升 15%。雖然這樣的進步不算驚人，但架構依舊維持 9 核心設計（3 個高效能核心 + 6 個能效核心），只是 L2 快取從 4MB 擴大到 6MB，這或許能帶來更好的持續效能。

然而在 GPU 部分，M5 帶來了明顯突破，測試顯示圖形處理性能提升約 35%。這對於影像編輯、3D 繪圖與遊戲場景來說是巨大升級。

另一個值得留意的是，這次 256GB 機型的 RAM 容量提升至 12GB，比起 M4 世代的 8GB 有顯著進步。對於需要同時開啟多個大型應用的專業工作者來說，這是一個相當實用的提升。