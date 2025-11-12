革新輪胎網購體驗 Point S 引領汽車保養市場透明化浪潮

香港的汽車保養市場，特別是輪胎更換服務，長期以來讓不少車主感到困擾。傳統店舖的經營模式往往存在資訊不對稱的問題，從價格構成的模糊不清，到庫存狀況的難以預測，再到售後服務的匱乏，都使車主在過程中處於被動。在這樣的市場背景下，Point S 作為一個國際輪胎與汽車服務品牌，以創新的網購平台，為香港車主帶來透明、便捷和個性化為基礎的全新服務標準。



傳統汽車保養模式的挑戰與困境

許多傳統輪胎店習慣採用一種不透明的定價策略，先以具吸引力的輪胎標價招徠顧客，但在最後結算時，才根據安裝的車型逐一疊加安裝費、動平衡費等額外項目，導致最終費用遠超預期。曾經有位車主以兩款不同車型詢問相同規格的輪胎，但最終報價亦有不同。

除了價格上的陷阱，庫存資訊的不透明亦是另一大痛點。車主常常在花費時間到達店舖後，才發現心儀的輪胎款式缺貨，不僅浪費了寶貴時間，還可能被店員游說購買其他並非首選的昂貴替代品。此外，輪胎選擇經常都是就店內有什麼現存貨品而定，消費者往往都是被動的。不少傳統行業如裝修行業，面對消費者權益意識日漸提升的環境下亦開始在定價方面作出改變，全因過往透過資訊不對稱賺取利潤的舊有模式已顯得不合時宜。

Point S 革新服務 輕鬆換胎新體驗

面對行業的固有問題，Point S 從車主的角度出發，推出了四大核心革新措施，旨在徹底改變車主的服務體驗，讓整個過程變得簡單、可靠且充滿自由度。首先，Point S 透過「全包價格」政策，根除了隱藏收費的行業陋習。在其線上平台上，所有輪胎的報價均已清晰包含了安裝及動平衡等基本服務費用，除了四輪定位等特殊項目外，車主所見即所得，無需擔心在付款時出現任何預期之外的收費。就算是特殊車型進行安裝，都會跟顧客釐清額外收費的因由。這種明碼實價的做法，讓消費者能安心地根據預算做出選擇。Point S 業務發展經理陳先生表示：「Point S 的服務理念是希望新手車主都能選擇合適的產品，我們曾有顧客是為丈夫購買輪胎，她本人並非車主，對汽車的認知更是十分有限。」

車主輕鬆瀏覽 Point S 平台，隨時聯繫客服。

其次，品牌建立了一套高效的「雙透明預約系統」，賦予車主對時間和地點的絕對掌控權。車主可以隨時在線上平台查詢各款輪胎的即時庫存，並根據自己的日程，預約在指定的分店進行安裝，由揀選商品至完成交易整個過程平均僅需30分鐘，部分車主更只需5分鐘就可完成。

Point S 分店，提供專業安裝服務。

輕鬆預約換胎，時間地點自選。

更值得一提的是，Point S 推出了覆蓋全港的限時免費上門安裝服務，專業團隊除了可處理高速公路爆胎等緊急情況，同時亦提供非緊急的預約上門換胎服務，便惠全港車主，令更換輪胎不再受地域所限。知名車評人 Toby Leung 為 Point S 星級顧客，曾數次使用上門服務：「 Point S 提供的上門服務節省時間外，更重要是可以節省拖車的費用，時間和金錢成本都大大減低。」

專業師傅提供全港上門服務，高效便捷。

再者，為了滿足不同車主的個性化需求，Point S 打破了本地庫存的限制，設立「海外直購專線」。傳統經銷商的產品選擇相對單一，較為冷門的輪胎規格經常都不會備貨，難以滿足如高性能跑車或特殊越野車型的需求。Point S 憑藉其全球採購網絡，能夠為車主從世界各地訂購特定型號的輪胎，無論是日本的賽道專用胎，還是歐盟的節能環保胎，都能提供預訂服務，確保每一位車主都能找到最符合其駕駛習慣和車輛性能的產品。

S 倉庫庫存充足，確保多元選擇。

最後，Point S 的服務並不止於交易完成的一刻，而是延伸至一套完善的「長效售後保障」。品牌承諾為非人為損壞的輪胎提供長達365日的免費補胎服務，並設有全天候的專家諮詢熱線，隨時為車主提供專業意見和支援。這種從單次交易轉化為長期夥伴關係的服務理念，為車主帶來了前所未有的安心感。

從市場破局者到標準制定者

《2024 Qualtrics消費者趨勢報告》在2023年第三季調查26個國家/地區的28,400名消費者，結果顯示，儘管高昂的生活成本是許多消費者最關心的問題，但產品及服務質素（53%）、客戶服務支援（51%），以及便利的數碼體驗（35%）是香港消費者在購物時考慮的三個優先因素，而價格因素只排第四，只佔 32%，可見 Point S 的創新模式正體現消費者關注的要點，不僅為自身贏得了市場口碑，更重要的是，它正在推動整個香港輪胎行業向更健康、更以消費者為中心的方向發展。透明化的價格和庫存資訊，以及高效便捷的服務流程，為行業樹立了新的標竿，促使傳統業者要改變過往價錢先決的競爭模式，必須集中提升自身的服務質素以應對競爭。這種良性競爭最終將使廣大車主受益，讓車主主權真正回歸市場。

Point S 品牌故事：從歐洲到香港的「消費者革命」

Point S 品牌源於1971年的法國，現已發展成為覆蓋全球50多個國家的龐大獨立輪胎零售網絡。其在香港的成功，正是在於將國際化的資源優勢與對本地市場的深刻理解相結合。它所帶來的，不僅僅是輪胎產品，更是一種讓車主能夠「買得明白、用得安心」的全新消費哲學，為香港的汽車保養市場注入了新的活力。