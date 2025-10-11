用家投訴iPhone 17 Pro Max充電有噪音？Apple回應：正常情況

近期，不少使用 iPhone 17 Pro Max 的用家在社交平台上反映，在以 USB-C 線連接充電時，手機在靜音或極低音量（0% 或 1%）狀態下，會出現類似「對講機」或「靜電沙沙聲」的異響。Apple官方客服近日正式回應，這種情況屬於正常的物理現象，並非產品故障，原因與手機在「涓流充電」階段的電流變化有關。



根據多家科技媒體與用戶影片實測，在夜間充電或安靜環境中，若將 iPhone 17 Pro Max 接上 USB-C 充電器，並將音量調至最低，可清楚聽見機身底部傳出微弱的電流聲。部分用戶形容這聲音像「無線電通訊」或「高頻共振」，音量雖小，但在靜音環境下依然明顯。

更有網民指出，異音並非長時間持續，而是出現在充電中後段、接近滿電時最頻繁。這一現象引發了對新款 iPhone 充電模組設計與電源控制的廣泛討論。

Apple客服回應：屬正常的電流聲

對於此問題，Apple客服回覆內地媒體查詢時表示，用戶在充電時聽到輕微電流聲屬於正常情況。客服指出：「這是由於手機在進行涓流充電（Trickle Charging） 時，電流進行細微調節所產生的物理聲響。」由於 iPhone 17 系列採用了更高功率的充電架構與新一代電荷泵技術，當手機進入充飽電前的「低電流補電階段」時，部分模組會釋放細微震動聲，這與機身內部的功率調變及電磁共振有關，並不會對電池或系統造成損害。

客服亦補充說明，如果聲音僅在極低音量或靜音狀態下才會被察覺，屬正常現象，無須擔心。若用戶懷疑異常，可嘗試以下兩種方式進行排查與調整。

官方建議兩個步驟排解

第一步是進入「設定」>「電池」>「最佳化電池充電」，將充電上限的滑桿調整至 95%，觀察是否仍有異音。這是因為當手機在接近滿電時，電壓控制會變得更敏感，稍有負載波動便可能產生聲響。將上限略降能減少功率切換頻率，從而降低電流噪音。

第二步則是確認問題是否與第三方應用有關。客服建議關閉所有背景程式，僅在系統待機時充電。如果異音只在播放音樂或影片時出現，則有可能涉及音訊模組共振或 App 兼容性問題，此時可前往授權維修中心進行硬件檢查。