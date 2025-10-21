有片！Threads網民分享iPhone線短路自燃　安全使用貼士預防意外

每日都要用充電線為手機、平板充電，大部分人都會隨手充完時扔開，不時都會聽到很多因而短路引致起火、漏電的情況。近日，Threads上更有網民分享一條Lightning充電線正在冒煙，如沒發現的話更有可能因此發生火警。



Threads 網民分享，一條正在冒煙的 iPhone 充電線，但從影片中看不出來是否使用官方 Lightning線和充電頭，但可以肯定如沒及時發現的話，有大機會導致家居火災發生。想預防充電線短路或起火風險，就要學識以下5點：

不應直接拉扯線材

在與充電線有關的各種錯誤做法中，最普遍也最具破壞性的，就是沒有手握充電線頭，直接拉線拔掉。很多人因為趕時間，或是下意識地圖方便，會一手抓著線體往外扯，快速將充電線拔離手機。這種動作對內部結構造成的傷害非常大。

充電線的線材與插頭之間，本來就存在脆弱的連接點。當用家反覆拉扯線體而非插頭時，力道會集中在這個脆弱區域，導致內部焊點鬆脫，最終造成接觸不良或完全斷線。更嚴重的是，若斷裂點產生裸露金屬，可能引發短路或火花，對手機和用家都構成危險。因此，每一次拔線時，都應該牢牢抓住插頭本體，再將其水平拔出。雖然只是一個小細節，卻是延長充電線壽命的第一步。

忌強行纏線

現代人經常需要將充電線帶出門，於是隨手纏繞、打結就成為習慣。看似整齊方便，但其實這是對充電線的慢性折損。線材內部雖然包裹著保護層，但依舊是細小銅線組成，若長期被過度彎折或打結，會逐漸失去彈性並形成永久折痕。最終，這些折痕位置往往成為最容易斷裂的點。

很多人甚至會為了節省空間，將線纏得緊緊的，甚至直接打成死結，這樣的操作無異於慢性扼殺。正確的方法是以鬆散的環狀方式收納，不要讓線材承受過度拉力或過小的彎折角度。若需要經常攜帶，可以使用專門的收納袋或魔鬼氈束帶，以保持線材的自然弧度。

硬拉硬拽：把短線當長線用

另一個常見場景是，當插座位置不理想時，許多人會強行拉伸短線，以滿足手機邊充邊用的需求。當充電線被長時間拉扯至繃緊狀態時，插頭與線材的連接處會承受額外壓力，接觸點容易鬆脫，進而出現間歇性充電或斷電問題。

更糟糕的是，若銅線因此折斷或短路，可能在高電流輸送時產生異常熱量，導致插頭過熱甚至起火。這也是為什麼新聞時常出現手機充電時冒煙的意外，其背後原因之一，就是用家將短線硬生生當長線拉扯。因此，若插座與設備之間距離較遠，應直接選擇長度合適的充電線，而不是依靠蠻力解決問題。這不僅能保障安全，也能避免不必要的損壞。

用破損的線充電

Threads 網民分享的情況，很有可能是在一開始充電線已在破損的狀態下，繼續使用導致。當充電線的外層保護破損後，電線外露時充電，就有機會因觸碰到外物已導致超載，短路過熱而引起火警。因此，不論是官方或第三方的充電線，也不應在破損的情況下繼續使用。