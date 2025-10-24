掌握 AI 轉型機遇 香港電腦通訊節 2025

香港電腦通訊節 2025 已於 8 月 25 日完滿結束。近年來該盛事規模增加不少，由一般電子產品的銷售推廣，到加入商貿元素，引入辦公室方案、商業合作的展區，更有不少銳意提供數碼化服務的參展商參與其中，為本土的商貿發展帶來貢獻。當中，富士膠片商業創新香港有限公司在「AI 及數碼轉型專區」及「一帶一路軟件博覽館」都有參展，為與會者展示未來商貿發展方向，亦配合不同企業的需要，提供各式解決方案。



企業運用「消費級 AI」要小心風險

參展商在當中展示 AI 技術的發展與應用，探討AI如何改變日常生活和商業運作。富士膠片商業創新的市場部人工智能及自動化業務開發主管Stephen Chan 亦有參與其中，在「AI落地體驗：跨行業成功案例分享」中，談到生成式人工智能在商界運用的情況，跟與會的大小企業分享經驗。

AI越來越普及，在手機下載應用程式已可輕鬆使用。但輕率地在商貿活動中使用這些「消費級AI」的話，隨時帶來不同程度的風險。Stephen 談到，使用不當的情況下消費級AI會為企業帶來安全、隱私風險，知識產權風險等等，亦會因為生成式人工智能的偏見和不準確性，令企業面對意料之外的損失。例如有人力資源管理公司運用AI之後，因為演算法出現偏見問題，篩選並減少40歲以上求職者的機會，甚至引起訴訟。至於將公司的機密資料放到AI應用當中造成外洩；或者生成的圖像意外運用了藝人名人的外貌模組，從而引起肖像權糾紛等等問題，亦有機會為企業平添麻煩。

因此，不少企業都有提供「企業級」AI的支援服務，帶來更強大的保障及拓展性，應對在商業活動中使用「消費級AI」帶來的風險。各式保障方法，包括設置安全圍欄(AI Guardrail) 以保障輸出內容符合企業和法律標準；亦能夠將大型語言模型 (LLM) 的知識，結合企業內部的資料及數據，提升提取相關資訊的準確度等等。所以在選用「企業級」AI之前，中小企不妨選定一個值得信賴的資訊科技方案伙伴，以可以負擔的價格，獲取伸手可及的優質數碼化支援服務，以「企業級」AI解鎖企業潛能。

科技日新月異 數碼轉型方案選擇更多

除了專業支援之外，資訊科技解決方案或AI技術運用的多元選擇亦是重點之一。近年營商環境轉變，不少企業都希望尋找具備安全性、合規性及可持續性的辦公室方案，以至人工智能工具。富士膠片商業創新董事總經理Alan Chan 談到為何參展「一帶一路軟件博覽館」時，分享這種轉變帶來的機遇。在中國「信息技術應用創新」(信創) 產業下，不少國內的企業銳意自主研發資訊科技產品以滿足客戶需要，涉獵的範疇包括應用軟件、數碼資訊保安等等，希望在信息技術領域當中做到「自主可控」。

信創產品百花齊放的情況下，不少企業已研發出功能媲美國外品牌的產品，尤其擅長於特權管理(Privileged Access Management)、虛擬服務、網絡安全等等範疇。而信創產品更有另外一個優勢，就是相比之下價格比國外品牌相宜，能夠減省支出同時使用功能、效果相若的產品，成為不少中小企業的選擇。

要知道商業解決方案往往涉及不少支出，選購產品時付出一筆資金之餘，亦需要另外僱用資訊科技的專業人士以確保系統的正常運作，對一般中小企而言門檻甚高。信創產品的盛行，令中小企可以多一個性價比高的選擇，如果再加上資訊科技方案伙伴企業提供人手支援，開源節流，就能付出有限成本的情況下為公司進行數碼轉型 (DX），或者強化數碼資訊保安，減少風險同時開拓新機遇。