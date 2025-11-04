vivo X300系列港版登場｜蔡司2億像素提升攝影標準｜售價及優惠｜vivo早前於上海發佈了全新 X300 系列旗艦手機——X300 及 X300 Pro。兩部新機終於都正式來香港，新機今次升級可謂誠意十足，不僅在影像系統上帶來了全球最強的蔡司真 2 億像素長焦及主攝鏡頭，更首度於香港市場引入全新升級的 OriginOS 6 作業系統。



vivo X300 Pro及X300系列港版登場

蔡司 2 億像素鏡頭遠近大師級傑作

vivo 與國際光學巨頭蔡司合作，在 X300 系列上再次將手機攝影推向巔峰。旗艦型號 X300 Pro 在鏡頭規格上實現了重大突破，其蔡司 2 億 APO 超級長焦鏡頭採用了 HPB 感光元件，並新增了長焦微距功能；而其 5,000 萬像素主攝鏡頭，更採用了全球首發的 LYT-828 大底感光元件，能實現更高的動態範圍並有效減低功耗。這兩顆鏡頭均達至 CIPA 5.5 雲台級防抖程度，無論夜景或極限場景拍攝，都能保持影像穩定清晰。

X300 Pro蔡司 2 億 APO 超級長焦鏡頭採用了 HPB 感光元件並新增了長焦微距功能

標準版的 X300 影像實力同樣不錯，其主攝鏡頭從上代的 5,000 萬像素，一舉躍升至蔡司 2 億像素主攝鏡頭，配合 5,000 萬像素 APO 超級長焦鏡頭及 V3+ 影像晶片，成像效果極致清晰。兩款型號的所有鏡頭均配備了蔡司 T* 鍍膜及 APO 色差控制標準。

vivo X300 Pro與X300 同步於香港推出

全新拍攝模式與 AI 賦能

為應對複雜的拍攝場景，X300 系列新增了多項專業模式。被譽為「演唱會神器」的舞台模式升級至 2.0 版本，抓拍效果再度提升，並支援高達 100 倍數碼變焦。而運動抓拍功能亦強化至 4.0，首次將清晰抓拍能力提升至 20 倍長焦。針對複雜光源下的人像拍攝，新增的「夜景人像」能精準分離人物與背景光，告別「死亡頂光」；「煙花閃光人像」則能提升煙花場景下的人物清晰度，氛圍感十足。

新增了不少AI拍攝及圖片編輯功能

OriginOS 6 性能與續航力兼備

X300 系列採用全新 OriginOS 6 作業系統的旗艦型號，為用戶帶來「零延遲、超順暢」的介面操作體驗。新系統的亮點功能「原子島」，能以懸浮膠囊形式即時展示關鍵資訊，並支援跨應用程式內容分享。系統更實現了與蘋果生態的互聯，支援「手機鏡像投屏」及「跨端文件互傳」至 Mac 或 PC，打破了跨系統傳輸檔案的不便。性能方面，全系列首發天璣 9500 處理器，X300 Pro 更配備 6510 mAh 藍海電池，X300 亦配備 6040 mAh 電池，兩者均支援 90W 有線閃充及 40W 無線閃充，配合 IP68 及 IP69 最高規格防塵防水，內外兼備。

當然連AI文字輸入語氣修正及翻譯等功能都加入

vivo X300 系列手機已經正式預售，11月14日上市。X300 Pro 定價為 $8,998；X300 定價則為 $7,998。預售期間訂購可獲贈價值高達 $4,074 或 HK$3,497 的豐富禮品。