MSI Vector 16 HX AI（2025）電競手提電腦評測　實用＋效能並濟

MSI 今次再次推出全新 Vector 16 HX AI A2XW 系列，主打極致效能與AI運算支援。外觀上仍延續 MSI 一貫的風格，內在則搭載最新 Intel Core Ultra 9 275HX 處理器與 NVIDIA RTX 5080 顯示卡，結合 32GB DDR5 記憶體及 1TB PCIe SSD。更重要的是，Vector 16 HX AI 的定價比同級對手更具競爭力。



外觀不會定格在電競機規範

Vector 16 HX AI 的設計延續 MSI 高階系列的金屬風格，機身採用太空灰鋁合金外殼，線條俐落。由於內部硬件配置強勁，機身較厚達22.2mm，重量約2.7公斤。簡潔的外表就算帶出街使用也不會過於浮誇。

鍵盤方面，Vector 16 配備近乎全尺寸的鍵盤，包含完整功能列、方向鍵與數字鍵區。按鍵反饋明確，行程適中，即使長時間打字或遊戲操作亦不易疲勞。RGB 背光系統支援多區燈效，可透過 MSI Center 自訂模式。

至於接口配置，MSI 一向照顧專業玩家與創作者的需求。機身左側設有兩個Thunderbolt 5 USB-C 接口及全尺寸 SD 讀卡器；右側則提供兩個 USB 3.2 Gen 2 Type-A 與 3.5mm 耳機插孔；背部則集成 HDMI、RJ-45 網絡埠與電源孔，方便桌上型連接配置。

高刷新率 IPS 螢幕

Vector 16 HX AI 採用 16 吋 2560×1600 IPS屏幕，支援 240Hz 高刷新率。實測峰值亮度達約449尼特，顏色溫度接近 6600K，整體色準出色，覆蓋100% sRGB、98% DCI-P3與86% Adobe RGB，對需要進行剪片或修圖的使用者亦非常實用。

對比度為1040:1，在明亮場景表現優異，不過在高亮度下黑位略顯灰。即便如此，這塊螢幕仍能呈現細膩、自然的色彩與流暢動畫，尤其在競技類遊戲中，240Hz 刷新率讓動態畫面極為順滑，幾乎沒有殘影或撕裂現象。

聲音方面，Vector 16 的喇叭表現令人驚喜。雙單元揚聲器聲音飽滿，低頻厚實，配合 Nahimic 音效軟件可根據不同場景（遊戲、電影、音樂）自動調整音場。雖然不及搭載獨立低音單元的旗艦筆電震撼，但整體聽感仍屬上乘，觀影或遊戲均具臨場感。

RTX 5080火力全開，AI運算能力進一步提升

性能部分是 Vector 16 HX AI 的最大亮點。其搭載 Intel® Core™ Ultra 7 處理器 255HX（24核心、24線程）與 NVIDIA GeForce RTX 5070Ti 筆電 GPU，支援175W最高功耗輸出，性能釋放極為充沛。

在實測中，Geekbench 6 單核得分突破2800，多核則超過 18000，Cinebench R23 多核成績亦逼近 30000 分，屬目前手提電腦市場頂尖水準。這顆處理器基於 Intel 最新 Arrow Lake 架構，提升 AI 加速效率，同時改善能耗表現。

至於RTX 5070Ti ，支援 DLSS 3.5 與最新的 Multi-Frame Generation 技術，可透過 AI 生成額外畫面，將影格率提升至實際渲染的三至四倍，並保持極低延遲。以《Cyberpunk 2077》為例，在原生 2560×1600 解析度、RT Ultra 設定下，實測平均達 63fps；開啟DLSS後更可衝上 108fps，開啟多幀生成後甚至突破 190fps，充分發揮 240Hz 屏幕優勢。

在《Rainbow Six Extraction》及《Returnal》等遊戲中，Vector 16 平均分別達 233fps與 135fps。此外，散熱系統表現穩定，長時間運行 3A 大作時 CPU 溫度維持在 85°C 以內，風扇噪音雖明顯，但未達刺耳程度。

高速 RAM 配1TB SSD

Vector 16 配備 16GB DDR5-5600記憶體，容量充足且頻寬高，對多工處理與創作應用具優勢。內建的1TB SSD實測讀取速度約5060MB/s、寫入3665MB/s，機身預留M.2插槽，可自行升級儲存空間。

電池續航與充電效率有意外驚喜

以一部採用高階 GPU 與桌面級處理器的電競手提電腦而言，Vector 16 的續航力表現令人驚喜。內建 90Wh 鋰電池，在 PCMark 10 模擬日常工作測試中（亮度設定150尼特），續航達 6 小時 59 分。

若進行高負載遊戲或3D渲染，續航自然大幅縮減至約 1.5 至 2 小時，但考慮到功耗規格，這樣的表現仍相當理想。附送的 330W 變壓器支援快速充電，實測由0至50%需時約50分鐘，完全充滿約112分鐘，屬中上水準。

散熱與噪音控制穩定高效

Vector 16 採用雙風扇與多熱導管組合的 Cooler Boost 5 散熱架構。實測中，CPU 與 GPU 在長時間負載下能維持穩定頻率運作，沒有明顯降頻現象。風道設計將熱氣導向後方與側邊，避免手掌區過熱。

整體評價：高階效能與實用設計並重的電競手提電腦

經過全面測試後，MSI Vector 16 HX AI（2025）可說是「務實派」電競手提電腦的代表。它沒有浮誇的設計，但以合理價格提供了極強的性能組合與穩定體驗。

相比同樣搭載RTX 5070Ti 的對手，MSI的售價更具競爭力。無論是遊戲幀率、創作效能還是散熱表現，均達到高階水準。若你追求的是一部能長時間穩定輸出、兼顧工作與娛樂的16吋電競筆電，MSI Vector 16 HX AI 絕對值得納入考慮清單。

MSI Vector 16 HX AI（2025）規格



最高搭載 Intel® Core™ Ultra 9 處理器 275HX



Windows 11 Home / Windows 11 Pro(MSI 推薦商務用Windows 11 Pro)



最高搭載 NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 筆記型電腦 NVIDIA® GPU 16GB GDDR7，支援NVIDIA Blackwell架構、DLSS 4及 Max-Q 技術



OverBoost Ultra Technology超增壓模式設計技術將效能推向極致，總功率高達240W



16吋QHD+ (2560x1600), 16:10, 240Hz更新率, 100% DCI-P3(Typical)色域, IPS等級面板(選配)



Cooler Boost 5高效散熱技術，雙風扇、7散熱導管與PCIe Gen5 SSD散熱設計(選配)



雙Thunderbolt™ 5連接埠搭載頻寬增強技術，提供高達120Gbps傳輸頻寬



24區RGB全彩背光電競鍵盤，搭配Copilot鍵



Wi-Fi 7 Ready



IR FHD 視訊鏡頭具備實體隱私遮罩設計



