Roca Inspira X 智能座廁｜升級潔淨衛生體驗｜上班忙，回家原來更忙？在公事與家事之間無縫接軌，想靜下來透一口氣，竟然變成每日最奢侈的願望？浴室，是家中唯一能讓您徹底卸下防備、放鬆身心的避風港。想擁有一個更高品質、更衛生舒適的空間，享受獨處自在的時光，並非遙不可及的奢求。



來自西班牙的殿堂級衛浴品牌 Roca

實現您對品質生活的每份追求

親民價格 享受歐洲殿堂級品質

若浴室是您獨處自在的避風港，那如廁、便是每日卸下身心重擔的重要儀式。

Roca 最新 In-Wash® Inspira X 一體式智能座廁，可讓這場儀式更臻完美；它匯聚歐洲獲獎設計與創新技術，卻打破了昂貴的門檻。無需動輒數萬元，即可以意想不到的親民價格，將歐洲精巧工藝帶入家中，輕鬆實現高 CP 值的質感生活。

人體工學設計｜坐下就是放鬆的開始

Inspira X 獨特的寬敞座圈，以完美貼合人體工學的流暢弧度，給予脊椎最溫柔的承托。即使在這段私密時光裡看看手機、放空片刻，久坐依然舒適自在。

配合 6 段式暖座與水溫調節，即使在寒冷冬日，也能隨時感受這份「暖笠笠」的溫柔呵護。所有強大功能巧妙收納於極簡設計之中，為浴室釋放出更多空間感。

三大潔淨科技 重新定義衛生標準

柔和氣泡洗淨技術｜ 個人化洗滌體驗

噴嘴混入空氣形成柔和氣泡水流，清洗時既能徹底帶走污垢，提供舒適的洗滌體驗。多種沖洗模式、水壓控制及噴嘴位置調節，讓洗滌過程更符合個人需求，帶來乾淨且柔和的獨特個人化體驗。

Rimless 開放式無圈孔沖水｜全面潔淨廁盆

Roca 新一代獨特 Rimless 專利技術，採用開放式無圈孔設計。 經高效優化的水流動力，大幅提升了沖洗效能，能徹底潔淨廁盆每個角落，讓污垢無縫可藏。

紫外線噴嘴自潔殺菌｜守護每一次使用的純淨

每次洗滌後，UV 紫外線會自動殺菌，確保下一次使用時的絕對潔淨。這項貼心設計，為注重衛生的您免除後顧之憂，真正放心享受每一次如廁時光。

超強烘乾與人性化設計

除了核心的潔淨功能，Inspira X 更領先配備高速暖風烘乾+溫度調控系統，帶來乾爽舒適的良好體驗，免除使用廁紙的不便。

自動翻蓋及自動沖水功能

在這個私人空間裡，Inspira X 是一位看不見的貼身侍從，早一步想到您的需要，自動翻蓋及自動沖水功能，為您代勞了一切瑣碎動作，讓您只需專注於放鬆身心。

機側質感按鍵 揮手即應的優雅

這份毫不費力的便利，延續至機身側面的設計細節——具備質感極佳的按鍵，佈局更經過精心改良，支援直觀操控。科技彷彿深知您的習慣，舉手投足間盡是流暢。

Roca Inspira X 智能座廁，既傳承 Roca 百年「以人為本」的設計哲學，亦注入前沿高科技。在傳統與創新的完美融合中，為您帶來極致便利的舒適體驗，以及盡在掌控的非凡優越感。

Tura 系列：地中海美學與永續理念

Roca 的浴室體驗同樣值得關注，Tura 系列將地中海的光影美學融入簡約線條，並兼顧實用。例如獨特的隱藏式去水口面盆，外觀簡潔俐落，滿足視覺細節的極致要求。

Tura 系列產品示範圖

Roca：負責任的選擇、引領綠色衛浴新標準

從設計、技術到採用再生材料和無塑膠包裝，創新與永續發展貫穿整個 Tura 系列。結合精湛工藝與環保目標的理念，完美呼應了當下「負責任消費」的趨勢。

Roca正以開創性技術邁向無排放工廠，包括2023年全球首座用於衛浴陶瓷產品的電力隧道窯，長遠達致淨零排放。選擇 Roca，不僅是品味的展現，更是對地球的一份溫柔承諾。

Roca 全球首座用於衛浴陶瓷產品的電力隧道窯

Tura 系列浴室家具以FSC ™ 認證木材製成

親臨體驗

歡迎親臨位於灣仔的 COLOURLIVING 陳列室，感受 Tura浴室系列，並試坐 Inspira X 智能座廁，體驗座圈溫度調節、人體工學舒適度。專業團隊將提供個人化搭配方案，帶來網購無法比擬的優勢。

Roca 陳列室 - COLOURLIVING

地址：香港灣仔駱克道333號2/F

查詢電話：2295 6263

營業時間：星期一至六 10am - 7pm

星期日及公眾假期 12 noon – 7pm

Facebook：Roca at Colourliving

Instagram：roca.colourliving Roca 其他銷售點： https://www.roca.hk/zh-HK/where-to-buy-showrooms