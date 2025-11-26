MSI Claw電競掌上型遊戲機系列升級　全面支援Xbox全螢幕遊戲體驗

MSI 近日宣布，旗下全系列 Claw 掌上遊戲機已全面支援 Microsoft 的 Xbox 全螢幕體驗（Xbox Full Screen Experience），從啟動到遊戲管理都與主機相近，大幅提升沉浸感與操作效率。



更直觀、更統一：掌機正式擁有真正屬於玩家的畫面

MSI 公佈，自即日起，所有 Claw 型號均可透過 Microsoft 系統及 Xbox 更新，下載及啟用全螢幕介面。啟動後，玩家一開機便能直入以遊戲為中心的全螢幕模式，無需再經過 Windows 桌面、無需滑鼠操作，整個介面設計亦完全以手掣操控為優先，導航更順暢、選項更清晰。

這種改變，其實不只是視覺變化，而是把掌機介面「主機化」。對於經常在外出、車程或睡前短時間遊玩的玩家而言，這種開機即玩、免除繁複操作的方式，是玩掌機時最容易感受到的升級。

跨平台遊戲庫整合

Xbox 全螢幕體驗另一個核心重點，是遊戲庫統合。

MSI 表示，該介面會把玩家所有跨平台遊戲統一呈現在同一版面：包括 Xbox Game Pass、Steam、Epic Games、Battle.net、EA App，以至其他第三方平台。以往玩家若要在不同平台安裝或啟動遊戲，必須逐一打開 Launcher，一層層按進去；而現在所有作品可於單一畫面瀏覽，選擇後便能直接啟動。

對於收藏量龐大的玩家來說，這個改動尤為重要。主機式的統一遊戲櫃，大幅減少搜尋時間，無論剛剛打算接續昨天玩的作品，還是想快速找一款 indie 小品，都能以更自然的方式切換。

減低系統 RAM 消耗 爭取更多資源給遊戲

掌機的系統資源一直是限制效能的核心因素。由於 Windows 在桌面模式下會佔用不少記憶體，令遊戲在執行時可用資源減少，對需要大量 RAM 的大作而言，有時會直接影響穩定性與 FPS。

Xbox 全螢幕體驗大幅減少背景 RAM 消耗，比傳統 Windows 桌面平均少約 5% 以上。這些釋放出來的資源會直接回饋到遊戲運行上，對掌機這類系統效能本就較有限的裝置來說，這是一個十分實際的提升。

換言之，玩家不只是獲得好看的介面，而是以更完整的系統資源去運行遊戲。特別是運行 3A 大作時，遊戲畫面更穩定，幀數波動更少，整體體驗更貼近家用主機。

整合MSI快速設定

除了 Xbox 的介面優化，MSI 亦把自家快速設定功能整合進 Xbox 遊戲列（Xbox Game Bar）。玩家只需簡單操作便能即時切換效能模式、調整風扇、查看系統狀態，無需跳到 Windows 或其他程式。

