Desktop選購攻略｜文書 電競機規格點揀好？4款高CP值desktop推介

Desktop選購攻略｜選購desktop時，一般會在「要唔要打機？」、「係咪夠靜？」、「屋企放唔放得落？」之間拉鋸。Desktop 市場變得更成熟，除了純娛樂向的 gaming desktop，更多人重視家用場景下的長期穩定性、會議體驗、空間利用以及可否在日後按需要升級。這使得「文書 + 多媒體」、「電競 + 創作」兩大類別更為分明，而不同品牌亦相繼推出針對性更強的型號，方便用家按預算與生活需求作出選擇。



置於家中的desktop用途愈來愈多，無論是小朋友網上上堂、家長視像會議、睇劇看片、間中打幾場機，甚至偶爾剪片修圖，desktop 已不再單純是單向用途的設備。因此，選購 新 desktop，最核心的考量反而回到五件事：效能﹑穩定、靜音、散熱、品質及保養—越能長時間保持穩定輸出、越能靜靜地運作、越有品質保證，性價比就越高。

在眾多類型之中，以下四款高 CP 值的 desktop特別適合香港家庭，分別覆蓋文書、影音、電競及創作，由入門到進階都能應付。

ASUS V500 Mini Tower

日常文書的穩定選擇：ASUS V500 Mini Tower

對於以文書處理為主、偶爾處理大量檔案、需要安靜運作的家庭而言，一部穩定、易升級、節能的 desktop 才是關鍵。V500 Mini Tower 正是針對這類家用場景而設，其散熱系統採用ASUS專屬散熱導管設計，在全速運作下噪音仍低於 38dB，等同圖書館音量，極為安靜，不易干擾視像會議或晚間使用。

它的 80 PLUS 白金級電源亦是值得留意之處。白金級電源在香港長期使用下更節能，亦可保持電腦在高負載下仍然穩定。V500 亦支援日後升級至 RTX 4060 顯示卡—即使某日想打機、要剪片，亦能自然進化成可創作或電競的 desktop，彈性相當高。

ASUS V500 SFF

家用細機箱首選：ASUS V500 SFF

對於香港家居而言，desktop 最尷尬的位置往往是空間。太大會騰出不了位置，太小又怕散熱不足。V500 SFF（Small Form Factor）以 8.6L 超小機身解決了這個痛點，在有限空間內提供足夠性能之餘，亦保留安靜散熱與穩定表現。

不少家庭使用 desktop 以進行視像會議、報告準備、網課等，因此機身設有ASUS AI ExpertMeet 功能，強化收音、降噪與影像處理，令視像體驗更清晰。不論是客廳、房間或飯桌，都能輕鬆安置。

電競娛樂與創作極速體驗：ROG G700

如果預算更高、想找一部真正在遊戲與創作都能全面發揮的 gaming desktop，ROG G700 會是今年最有代表性的旗艦選擇之一，一插即用，全機包原廠上門保養。它提供 AMD 及 Intel 兩個版本，最高可選配 Core Ultra 9 處理器，同時搭載 GeForce RTX 5080，面對 4K 遊戲、3D Render 或影片剪輯都毫不吃力。

ROG G700 最鮮明的賣點是散熱—ROG專利 Axial-tech 四風扇加一體式水冷，再配合最佳化機身氣流，長時間高負載仍然保持穩定。對於常玩 FPS、大型開放世界遊戲，或者進行專業創作的用家而言，穩定輸出比幀率本身更決定體驗。

面板支援免工具拆裝，加上ROG獨家防塵濾網設計，使清潔與升級變得更簡單，不但適合會不斷追新硬件的玩家，也可大大避免因積塵而影響效能的問題。

高性價比電競選擇：ASUS TUF Gaming T500

若預算有限，又想體驗到電競級desktop的性能，ASUS TUF Gaming T500 是極具吸引力的另一款選擇。最高可搭載 GeForce RTX 50 系列顯示卡，效能足以應付主流 1440p 遊戲，同時在創作工具例如 Lightroom、剪輯軟件中亦有良好表現。

機身延續 TUF 系列的 MIL-STD-810H 軍規耐用等級，意味著日常搬動、震動、長時間運作都更耐用，其高風流散熱亦確保機身不會因持續遊戲而熱衰竭。對預算有限但希望體驗 gaming desktop 的用家，T500 是最容易推介的型號之一。

選購 desktop 時，不應忽略品牌可靠性與保養

Desktop並非一年半載就會更換的產品，購買後亦想用上好幾年，選購時除了硬件規格，品牌的質素與售後支持對香港家庭尤其重要。以 ASUS 為例，其桌面電腦採用業界第一的華碩主機板，使用 100% 企業級固態電容器，提高穩定性與壽命；另外，全線 desktop 都提供三年上門保養，對不擅長自行維修的用家尤其重要。

同時,ASUS 推出「Your Voice Matters」活動,現凡購買任何ASUS或ROG桌上型電腦,即可參加「YOUR VOICE MATTERS」活動,只要註冊您的產品,並留下產品用家心得,完成簡單步驟後,即可選擇獲得 6 個月的產品延長保養服務、ASUS香氛滑鼠及ROG Archer 手提袋。了解更多: https://hk.asus.click/lz48vk

在選購桌上電腦時，很多人往往專注於主機效能、顯示卡級別或散熱配置，卻忽略了同樣影響日常體驗的重要配件—鍵盤。ASUS最新款的Jelly75 無線機械式鍵盤採用高階客製鍵盤的 Gasket 結構，透過Uni-cushion一體式緩震墊片減低打擊回饋，令敲擊時更柔和、低噪而富彈性。對於需要在家工作、深夜追劇或與家人同住的人來說，這種靜音但不失手感的設計非常重要。

另一個亮點是鍵盤支援同時連接多達五部裝置，無論是桌上電腦、手提電腦、平板、手機甚至智能電視，只需輕按切換鍵便能即時跳轉，對習慣多工具工作、需要一邊回覆訊息一邊處理文書的人尤其方便。鍵軸通過高強度測試， 壽命達 5,000 萬次敲擊，大大延長使用週期，無論是每天打字數千字的文書用家，還是熱愛遊戲的玩家，都能確保穩定輸出。設計上亦充滿玩味與美感，色調簡潔，線條俐落，能自然融入不同家居環境。