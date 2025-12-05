IABHK數碼大獎強勢回歸　表揚香港數碼營銷頂尖創意與科技應用

在人工智能、數據驅動與全道路營銷急速演變的年代，香港數碼營銷業界湧現大量突破傳統框架的優秀作品。IAB Hong Kong （簡稱IAB HK）宣佈IAB HK數碼大獎2025（IAB HK Digital Awards 2025）正式啟動！作為本地最具權威及代表性的數碼營銷獎項，本年度大獎將繼續表揚過去一年在香港市場表現出眾的數碼項目及機構，推動業界交流，激勵更多創新應用，鞏固香港作為亞太數碼營銷樞紐的地位。



IAB HK 數碼大獎2025歡迎所有廣告商、廣告公司、媒體平台、科技供應商、創意團隊及品牌直接參與競逐。參賽作品必須於2025年1月1日至12月31日期間在香港向公眾展示，方符合參賽資格。



八大獎項類別革新升級，緊跟行業趨勢

2025年共設8大獎項類別，緊貼市場最新趨勢，除保留廣受好評的經典類別外，更新增及優化多個類別，讓不同規模、類型的優秀作品都能獲得公平肯定：

- 最佳品牌推廣獎（Best Branding Campaign）

- 最佳跨境宣傳活動（Best Cross-border Campaign）【全新類別】

- 最佳小預算宣傳活動（Best Small Budget Campaign）

- 最佳人工智能及技術應用獎（Best Use of AI & Technology）

- 最佳創新內容策劃獎（Best Use of Content Innovation）

- 最佳數據分析及應用獎（Best Use of Data & Insights）

- 最佳全通路策略應用獎（Best Use of Omnichannel Strategy）

- 最佳績效營銷應用獎（Best Use of Performance Marketing）

每類別將頒發金、銀、銅獎，而八位金獎得主將自動晉身角逐年度四大榮譽，包括：

- 年度營銷大獎（Best Campaign of the Year）

- 年度最佳廣告公司（Best Agency of the Year）

- 年度最佳品牌（Best Brand of the Year）

- 年度最佳數碼營銷專家（Best Marketer of the Year）

了解更多

65位業界權威組成專屬評審團，保障評選公信力

本屆大獎採用「類別專屬評審團」制度，八大獎項類別分別配備獨立評審團，確保評選的專業深度與針對性。評審團成員合計 65 位，均為業界權威代表 —— 包括頂級品牌管理決策者、資深數碼營銷從業員及學術界專家，覆蓋不同領域的專業知識與實戰經驗，保障評審的公信力與公正性。 評審團將嚴格依據各類別既定評分標準，對參賽作品進行細緻評選，最終從每個類別中分別誕生金獎、銀獎及銅獎得獎者，以此表彰數碼營銷領域的優秀創意與傑出實踐成果。

以下是部份評審成員名單（排名跟姓氏排列）：

- Danny Chan 陳永泰先生 — 香港中文大學新聞與傳播學系講師

- Tony Chow 周保華先生 — 銀河娛樂集團 數碼營銷副總裁

- Avisha Gopal - Global Brand, Marketing Director, CASEiFY

- Bruce Lam 林國誠先生 — 香港電訊個人業務行政總裁

- Michelle Lam 林慧君女士 — 嘉里建設可持續發展及傳訊高級總監

- Franklin Law 羅嘉麒先生 — 海洋公園公司市務總監

- Vivian Lee 李玲鳳女士 — 信和集團集團總經理 (企業市務、傳訊及可持續發展)

- Eric Lin 林明星先生 — 李錦記總經理-香港、澳門及台灣

- Ray Lo 盧國威先生 — 香港01首席營銷官

- Macy Ng 吳逸怡女士 - 亞洲國際博覽館管理有限公司 - 總經理（公關及市場推廣）

- Raymond Ng, Regional Head of Data Analytics & Digital Marketing, North Asia, Cartier

- Arthur Wan 尹子良先生 — ShopBack香港及台灣總經理

- Karen Woo 胡潔心女士 — 港鐵公司總經理-品牌及傳訊

- Victor Yim 嚴滌宇先生 — 香港數碼港管理有限公司人工智能與數據科學總監

了解更多

參賽關鍵日程, 即日起接受報名

最終截止日期：2025 年 12 月 24 日下午12時前

本屆大獎頒獎典禮暨晚宴將於 2026 年 3 月 16 日隆重舉行，詳情將陸續公佈。

即日起正式接受報名，詳情查詢及線上提交系統請瀏覽官方網站：https://iabhongkong.com/awards

有關IAB HK

IAB HK 為非牟利協會，致力於發展數碼營銷、人才培育和幫助香港的廣告和營銷人士使用數碼技術。IAB HK 一直是香港最活躍和最具影響力的數碼營銷協會之一，擁有超過 130 家公司會員，當中有媒體、廣告平台、代理商、品牌公司等。創始成員包括 Meta、Google、南華早報及Yahoo! ，並與PwC為合作夥伴。