Samsung Galaxy Z TriFold售價發售日整理｜ 三摺屏手機不再是華為獨家，Samsung Galaxy Z TriFold 這部三星首款三摺疊屏幕手機已正式公佈，機身最薄處僅3.9mm厚，為手機玩家增加多一個三摺機選擇！這款Galaxy新機皇定價如何？何時在香港上市？本文詳細拆解其重點規格、售價及獨特功能。



Galaxy Z TriFold 售價多少？香港何時正式發售？

根據Samsung官方發布會，Galaxy Z TriFold 將於2025年12月12日在韓國率先開賣，陸續登陸中國、台灣、新加坡及阿聯酋等市場，美國則定於2026年首季。售價方面，韓國定價為3,594,000韓圜（約HK$19,500），香港發售日及售價未定，但預計行貨可能突破兩萬港元，並有機會在2025年12月底或2026年1月抵港。

Samsung Galaxy Z TriFold 韓國定價為3,594,000韓圜（約HK$19,500）

Galaxy Z TriFold 將於2025年12月12日在韓國率先開賣

10吋三摺巨屏有何特別？機身厚度能否挑戰極限？

作為Samsung首款三摺疊手機，Galaxy Z TriFold 最大賣點是「向內摺疊」設計。完全展開後，擁有一塊10吋Dynamic AMOLED 2X巨型屏幕，解像度2160 x 1584，支援120Hz自適應刷新率。這相當於標準平板電腦，視覺效果震撼。

Samsung Galaxy Z TriFold 擁有一塊10吋Dynamic AMOLED 2X巨型屏幕

機身會否太厚重？這是不少人對三摺機的疑問。Samsung工藝出色，Z TriFold展開時最薄處僅3.9mm，比自家S25 Ultra薄；摺疊狀態厚度12.9mm，重量約309g。雖比一般直板機重，但視為10吋平板，其便攜性驚人。

Samsung Galaxy Z TriFold｜機身會否太厚重？

搭載Snapdragon 8 Elite？Z TriFold效能與鏡頭規格如何？

定位頂級旗艦，規格出色。搭載最新Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy處理器，配16GB RAM及最高1TB儲存，效能是Android天花板。

攝影方面，未因摺疊結構犧牲規格。後置鏡頭包括200MP主鏡頭、1200萬像素超廣角及1000萬像素3倍光學變焦長焦鏡頭，提供旗艦級影像質素。為應付高耗電，內置5,600mAh電池，支援45W有線快充及15W無線充電。

Samsung Galaxy Z TriFold｜搭載Snapdragon 8 Elite？

三摺疊設計實用嗎？多工處理與DeX模式有驚喜？

Galaxy Z TriFold的三摺設計不僅時尚，更是為生產力。透過One UI介面，支持10吋大屏同時運行三個應用，每視窗保持標準手機比例，多工體驗勝過傳統雙摺機。

更驚喜的是，這是首款支援獨立Samsung DeX模式的手機。無需外接屏幕，即可啟動桌面介面，配藍牙鍵盤滑鼠，變身流動辦公室。對商務人士，這或許是取代筆記型電腦的最佳方案。