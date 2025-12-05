Belkin x 優獸大都會2 手機配件｜各位迪士尼迷已經看了《優獸大都會 2》（Zootopia 2）未？記者就喜歡到想即時買朱迪跟阿力的玩具和精品。Belkin 攜手《優獸大都會 2》推出限量系列的靚靚圖案行動電源（尿袋）、手機殼、手機掛繩！而且定價不過二、三百蚊左右，買來自用或作聖誕交換禮物也很合適。



全系列選用了一組可愛的Q版2D插圖，而不是直接使用動畫劇照，至於配色方面，就選擇了兩位主角朱迪（Judy）和阿力（Nick）的毛色：橙啡與灰二合一，這設計完全將的可愛神韻融入手機配件。

優獸大都會2 Belkin 朱迪阿力手機殼（$299）

想要把朱迪和阿力隨身帶著嗎？

如果你已升級做 iPhone 17 Pro， SheerForce 系列的《優獸大都會 2》磁吸手機殼（$299）是必買的 ，它採用了超亮眼的橙色邊框，完美呼應電影的主題色調，加上背面的反光細節，讓上面的朱迪和阿力圖案栩栩如生。Case內置金屬圈，支援 MagSafe 及 Qi2 無線充電和 ，更有 2 米防摔保護，帶去迪士尼樂園玩也不怕跌爆機，既有顏值又有實力！（另有 iPhone Air 及其他 iPhone 版本）

《優獸大都會 2》磁吸手機殼（$299）

內置磁吸支架｜隨時開 Disney Plus 睇動畫

iPhone 17 Pro Max 版手機殼更內置磁吸支架（$339），它在背面加入了一個可 360 度旋轉的金屬折疊式支架，不管是垂直還是橫向擺放都超穩固，隨時打開支架安放手機，重溫《優獸大都會》動畫，當然亦方便進行視像通話。

優獸大都會2 Belkin iPhone 17 Pro Max 版手機殼／內置磁吸支架（$339）

雙色雙面圖案設計｜BoostCharge Power Bank 10K 行動電源

超愛這款雙色雙面圖案設計的快充尿袋($249)，一邊是朱迪、另一面是阿力，它支持PD 20W 制式，如以iPhone 17計，可以充爆1.5次，至於尿袋本身，駁電26分鐘已經可回電50％，此外還有內置Type C 駁電線，非常適合常常忘了帶充電線、忘了為尿袋充電的人。

2合1皮革手機掛繩｜在手機殼以外再添迪士尼風味

此系列最讓人驚喜的還有 2合1皮革手機掛繩配 3D 片（$489），它採用環保再生皮革，手感極佳，更是掛肩+可拆手腕帶二合一設計。掛飾內更有 Zootopia 角色 3D 浮雕磁吸金屬片，真的非常精美。

優獸大都會2 Belkin 皮革手機掛繩配 3D 片（$489）

Belkin 優獸大都會2 配件系列，將於 2025 年 12 月起陸續在香港發售