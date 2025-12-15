MSI 聖誕Notebook優惠！精選電競 & 商務筆電送禮自用同樣啱買

一到聖誕節，不少人都會開始挑選一份實用又帶心意的禮物送給身邊重要的人。與其送些容易堆積、欠缺長期價值的物件，不如挑選一部能真正提升日常效率，甚至陪伴你工作、創作與娛樂的手提電腦。今年 MSI 推出的聖誕優惠，無論是追求極致效能的電競玩家，還是需要輕巧便攜商務機的上班族，都能在眾多精選機款中找到一部真正切合生活所需的選擇。



MSI 香港今年特意把節日優惠重點放在兩大主要平台：HKTVmall 及 Price.com。兩者各有不同亮點，讓用家既可按自身習慣購買，也能在比較後找出最抵玩的一款。隨着優惠期由 12 月 8 日起正式展開，不少型號早已成為搜尋熱話；若想入手，最好趁貨量仍然充足時盡早決定。

HKTVmall 主打聖誕限定好禮

今年 MSI 在 HKTVmall 上推出的優惠，最吸引之處並非單純減價，而是「買就送」的聖誕限定禮物。對於喜歡一次過把所有配件、保護套或精美贈品一併入手的消費者而言，這類配套式優惠向來極具吸引力。

其中特別受電競玩家追捧的，是一系列搭載 RTX 50 系列顯示卡的高效能電競機種。這類型號向來以強大散熱、快速反應以及能駕馭 3A 大作而聞名，加上 MSI 這次特地選出多款熱門機種列入送禮名單，在 HKTVmall 購買後即可獲得聖誕限定贈品。對於近期打算升級裝備、準備迎接一年一度冬季遊戲檔期的玩家而言，這是一個極具吸引力的入手機會。

然而，今年最能俘虜「質感控」目光的，當屬 Prestige 13 的浮世繪特仕版。這款限量機種以日本傳統漆器藝術為靈感，在設計上呈現濃厚東方美學。其外觀細緻、手感輕盈，加上機身重量僅約 900g，極為適合經常需要外出作業的用家。別於典型商務機的冷調設計，這款特仕版更像一件隨身精品，無論送禮或自用，都帶有節日限定的獨特意味。於 HKTVmall 入手還能附送聖誕禮品，令整體儀式感更提升。

買就送聖誕超值好禮➡️https://msi.gm/S0A9396E

Price.com 全線九五折 Cyborg 15 開放限時升級價

若你本身就有格價的習慣，或希望在多個零售商之間搜尋最優惠組合，Price.com 的 MSI 聖誕優惠就是另一個值得關注的平台。MSI 今年直接把全線筆電列入 95 折優惠，對於需要更高性價比的學生、初入職場的上班族，或單純想把握年尾換機良機的人來說，這是極具吸引力的購買時機。

除了全面九五折，MSI 更為 Price.com 的用戶帶來一款專屬的升級優惠：Cyborg 15 B13WFKG。這款搭載 RTX 5060 的新世代電競筆電，若你想追求遊戲體驗的大幅升級，又想把預算控制得合理，Cyborg 15 RTX 5060 版是一部極具平衡性的機種。對於追求高效能但又不想踏入更高價位段的玩家而言，它提供剛剛好的火力與長期穩定性。

只要輸入限定優惠碼「500PRICEXMAS」即可獲得節日專屬價 $7,999。

前往賣場 ➡️ https://msi.gm/S1EF2D99

聖誕買 Notebook 怎樣選？

每逢年末，市場上總會冒出大量優惠，消費者往往會被眼花撩亂的規格與折扣弄得不知從何入手。其實，要挑選一部適合的 Notebook，最重要是先了解使用情境，再決定應該投資在哪些性能或特色上。

若你希望送禮，又希望禮物帶有獨特氣質，Prestige 13 浮世繪特仕版確實是一項值得考慮的選擇。它的輕盈便攜、大方典雅，很適合經常外出開會、需要兼顧風格與實用性的用家。能把商務機做到像藝術品般的質感，是 MSI 這系列的最大魅力。

今年聖誕優惠中，凡購買 Crosshair A16 HX 即可獲贈 智能掃地機器人。 這項贈品不僅實用，更象徵「照顧你好好休息、享受假期」的貼心心意，對於學生、上班族或科技迷來說，都是高人氣的家用產品。這個組合讓整份聖誕禮物變得更完整、也更有溫度。

若你想追求遊戲體驗的大幅升級，又想把預算控制得合理，Cyborg 15 RTX 5060 版是一部極具平衡性的機種。對於追求高效能但又不想踏入更高價位段的玩家而言，它提供剛剛好的火力與長期穩定性。

而若你傾向在購買時能順便領取贈品、享受官方旗艦店的保障，HKTVmall 的 MSI 店舖就會是更方便的購買渠道。

今年聖誕，送自己一份升級效率的禮

今年 MSI 聖誕優惠的吸引力，不單來自折扣與贈品，更在於不同系列機種之間均能覆蓋商務、娛樂、創作甚至競技用途等多種場景。對於經常需要同時處理多工工作的上班族、追求機動性與質感的創作者、又或深夜開機打機想獲得更流暢體驗的玩家，這次 MSI 聖誕優惠都提供了極具價值的選擇。

活動將於 12 月 31 日截止，部分限量機種或優惠碼亦有機會提前完結。若你正尋找一份能大幅提升日常工作與娛樂體驗的禮物，不妨趁着節日氣氛濃厚、價格最優惠的時候，替自己或摯愛選一部新 Notebook，為來年開展更高效率的全新開始。

更多MSI 聖誕優惠 ➡️ https://msi.gm/SEC7596F