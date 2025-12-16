Zeekr 7X香港3個月熱銷破千！力壓Tesla穩坐中型純電SUV冠軍寶座

香港用車環境競爭激烈，講求「快、準、穩」——早上趕返工、放學接送、週末上山下海，一部車要好睇之餘，更要好用、好開，先至留得住口碑與回頭客。Zeekr 表示，旗下中型純電 SUV Zeekr 7X 自2025年9月在港啟動交付以來，於9月至11月期間在香港中型 SUV 級別錄得累計1,189台登記數，穩佔同期銷量冠軍，以實力跑贏同級對手。 根據香港運輸署公佈的登記數據顯示，同期第二名為 Tesla Model Y（1,023台），其後依次為 BYD Sealion 7（760台）、SMART #5（514台）及 XPENG G6（266台），進一步印證 Zeekr 7X 在香港新能源中型 SUV 市場的吸引力與滲透速度。 配合早前連續兩個月奪得本地電動 SUV 銷量冠軍的表現，Zeekr 7X 已迅速躋身香港純電 SUV 用家心目中的主流選擇之一。



Zeekr表示，隨着交付樣本量持續增加，未來在市場溝通上將持續關注外觀設計、車內空間及操控體驗這三個方向，透過線上線下體驗活動、靈活試駕安排及多場景內容，進一步放大車型在設計美學、乘坐舒適度與駕駛樂趣上的優勢，與本地消費者建立更緊密連結。無論是家庭週末出行亦是跨境商務旅程，都適合利用午飯或者會議空檔「快充一會」，即可再戰一整天。

作為專為都會出行打造的全能中型純電 SUV，Zeekr 7X 以簡潔俐落且具科技感的車身比例，配合自動開關無框感應車門、隱藏式水切及後雨刮等細節，兼顧視覺美感與日常實用性，與香港高密度城市天際線形成鮮明對比。 得益於 SEA 浩瀚架構及一體式壓鑄鋁合金車身，車廂釋放出更為寬闊的乘坐與載物空間，配合多變椅背傾斜角度與靈活收納設計，滿足家庭、商務及休閒多種用車場景需要。 在性能與補能方面，Zeekr 7X 全系搭載800V高壓電力架構，支援最高22kW交流充電及約450kW直流超級快充，配備75kWh電池組，官方數據顯示電量由10%充至80%最快僅需約10.5分鐘，

安全表現同樣是 Zeekr 7X 的核心賣點之一，車型採用SEA浩瀚架構的一體式壓鑄鋁合金車身結構，配合十宮格門檻防撞樑及7個安全氣囊等主被動安全配置，從車身強度到電磁防護構建多重保護屏障，為日常通勤及跨境出行提供安心保障。 作為吉利控股集團旗下的豪華科技純電品牌，Zeekr 近年持續加速全球佈局，繼大型 MPV 等車系在多地市場取得亮眼銷量成績後，Zeekr 7X 在香港中型 SUV 級別的表現進一步強化品牌於高端電動車領域的專業形象與技術實力。 未來，Zeekr 將聯同香港合作夥伴持續優化銷售及售後網絡，擴展充電及服務佈點，為本地用家帶來更智能、更綠色且更具駕駛樂趣的純電出行體驗。​

