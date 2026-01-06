全球知名的香港貿發局第52屆香港玩具展，於2026年1月12-15日於香港會議展覽中心舉行。有見近年潮玩Art Toys、公仔盲盒大熱，大會首次設立「潮玩館」(Pop & Play) 開放予業界買家及公眾人士入場，將會展會議廳打造成潮玩天堂，匯聚約150個潮玩IP 、限量首發珍品、知名設計師現場坐鎮，各位「潮玩控」快來了解活動內容、必搶限定紀念品，記得要提早上展會網站取票免費入場！



約150個國際IP齊聚｜從經典到新銳一次滿足

全新概念的「潮玩館」(Pop & Play)專為玩具迷而設！集本地潮玩界巨頭如 B.Duck、Hot Toys、threezero，還有CardFun集卡社、CR7® LIFE、LAURA、Moshow Toys、Play Bonito®、Room One 、TUTU MOKEY等人氣角色登場，部分更是首次公開亮相，是收藏家尋寶的黃金機會！

香港玩具展首設潮玩館｜2026年1月12日至15日，公眾憑票可免費入場

知名設計師限量限定收藏卡！全球僅800套必搶

大會特別邀請三位重量級設計師：「A仔」創作者 b.Wing、JIA未來藝術家大獎銅獎得主 Steven Choi，以及猿創作創辦人 Winson Ma，聯手設計3款獨家限量收藏卡，全球僅發行800套！參觀者只需在現場參與「扭蛋驚喜」遊戲，即有機會得到其中一款收藏卡！全球僅800套。由於收藏價值極高，建議入場後優先前往扭蛋區排隊！

限量珍品瘋狂來襲 錯過就要等明年

「潮玩館」帶來大量會場首發及全球限量珍品：本地知名 IP B.Duck 除了展出新款 Figure，現場更設有巨型打卡裝置。來自新加坡 Super Tough Friends 的 KAYA 最新系列、東莞市吉喆鑫帶來的全球限量100件 TUTU MOKEY 潮玩手辦，以及更為稀有、僅得88件的藝術雕塑，皆是焦點所在。

本地知名IP B.Duck，場內除了有新款figure、更將有巨型裝置讓到場者打卡。(展位: CH-G09)

新加坡 Super Tough Friends 的 KAYA 最新系列(展位: CH-C23)

東莞市吉喆鑫文化創意有限公司的 TUTU MOKEY 潮玩手辦全球只有100件 (展位: CH-F05)

更稀有的88件TUTU MOKEY藝術雕塑

此外，CM Concepts Limited 將推出全球限量2,500套的 Jack the Ripper & Sherlock Holmes 撲克牌限定版，東莞市漫博品牌管理有限公司亦帶來限量的 Father Joka 玩偶，極具升值潛力。建議入場前先鎖定目標直奔熱門攤位。

CM Concepts Limited 的Jack the Ripper & Sherlock Holmes 撲克牌限定版 （展位: CH-G06）

東莞市漫博品牌管理有限公司限量的 Father Joka 玩偶 （展位:CH-A16）

大量人氣盲盒｜齊來搶購試手氣

近年最具人氣的玩具莫過於「盲盒」，館內雲集大量熱門款式。亮點包括 Hot Toys 的《史迪仔 Fan-Cination 》米奇與好友｜史迪仔 COSBI盲盒、知文有限公司限量30套的幪面超人紀念幣盲盒、東莞多浪文化則首發 FECOCO 菲可可維多利羊系列毛絨盲盒、亦有 GULULU 菇嚕嚕「一鹿生花」系列毛绒盲盒等。

東莞多浪文化首發的 FECOCO 菲可可維多利羊系列毛絨盲盒(展位: CH-G02)

東莞多浪文化首發的GULULU菇嚕嚕一鹿生花系列毛絨盲盒 (展位: CH-G-02)

Hot Toys《史迪仔 Fan-Cination 》米奇與好友｜史迪仔 COSBI盲盒迷你人偶(展位: CH-G01)

知文有限公司的限量30套幪面超人紀念幣盲盒 第一彈 - 完美套裝 (展位: CH-F16)

中國原創機械人

近年中國品牌湧現許多出色的原創作品。例如東莞中擎塑膠電子科技有限公司的《先祖效應》系列，其新作「至臻級・衛國公」在工藝水準與性價比上均表現出色，機甲迷不容錯過。

東莞中擎塑膠電子科技有限公司的《先祖效應》系列新作「至臻級·衛國公」。(展位: CH-H05)

設計師零距離接觸｜簽名會與分享會

追星族準備好了嗎？潮玩館四天展期內，還有不少活動，讓粉絲與各潮玩界大神零距離，上文提及過的三位限定卡設計師：b.wing、Steven Choi、Winson Ma都會親臨現場，除了展示作品，還會舉辦「原創崛起」講座和簽名會，分享創作背後的故事和靈感來源。

如果你對潮玩產業有興趣，1月14日還有一場研討會「急劇發展的IP經濟:從本地成功邁向全球市場」，業界達人將分享如何把IP從本地推向國際，對有志入行或想了解產業趨勢的人來說是寶貴機會。

知名藝術家 B.wing（相片由大會提供）

國際得獎插畫師 Steven Choi（相片由大會提供）

猿創作創辦人 Winson Ma （相片由大會提供）

打卡位超狂！巨型雕像IG必爆

除了購物、與設計師互動，場內也有大量「打卡位」：Hot Toys帶來《漫威》鐵甲奇俠、《迪士尼》史迪仔和《星球大戰》Grogu的COSBI巨型雕像，threezero展出高逾3米的《新世紀福音戰士新劇場版》ROBO-DOU 13號機雕像。Asia Partners 會展出C朗親筆簽名球衣真品，而 Semk 的 B.Duck 超大型裝置結合充氣和玻璃纖維技術，肯定會成為全場最熱門的打卡點。

而且場內更會展出threezero 25 週年的原創角色「Z3R0 SAN搪膠人偶」！他是「三零人生」的化身——即使在「又要威又要戴頭盔」的現實中，仍然默默耕耘、任勞任怨，用幽默與韌性陪你經歷社畜日常。讓Z3R0-san成為你生活的一部分，一起屢戰屢敗將他「湊大」，在優雅而不容易的路上，繼續前行。

Z3R0 SAN搪膠人偶登場

Hot Toys帶來《星球大戰》Grogu的COSBI巨型雕像（參考圖片）

threezero 展出高逾3米的《新世紀福音戰士新劇場版》ROBO-DOU 13號機雕像 （參考圖片）

Asia Partners 會展出C朗親筆簽名球衣真品

AI潮影站、DIY紀念品 玩得盡興

「AI 潮影站」拍照體驗用AI技術把你即時變成多種潮玩角色，生成獨一無二的照片。「紀念品DIY工作坊」讓你親手製作個人化潮玩紀念品，帶回家慢慢回味。

玩具展破格更親民｜業界盛事迎接新時代

今年第52屆香港玩具展以「全新玩意 與眾同樂」為主題，吸引37 個國家及地區2,600多家展商參與。其中，「潮玩館」向公眾開放，讓更多年輕族群能親身參與這項潮玩盛事。同期亦有「香港嬰兒用品展」及「香港國際文具及學習用品展」開放給業內人士，三展合一，內容豐富精彩。

香港玩具展上屆現場盛況

香港玩具展「潮玩館」Pop & Play

📅 日期：2026年1月12至15日 (一至四)

⏰ 時間：09:30am - 7:30pm

📍 地點：香港會議展覽中心會議廳

🌐 官網： www.hktdc.com/event/hktoyfair/en/pop-play

