近日在 Threads 一名網民分享，其母親的行動電源只是放在床頭櫃上，既沒有插電，也沒有為手機充電，卻突然爆炸起火，牆身瞬間被燒至一大片焦黑。事件幸好發生時房內無人，否則後果難以想像。



沒有充電、沒有使用，卻突然起火

根據當事人在 Threads 的描述，尿袋當時只是放在床頭櫃上，沒有任何外接電源或負載設備，卻突然冒煙並起火。事主第一時間大叫失火，其父親衝入房間，用外套壓住尿袋，才阻止火勢進一步蔓延。牆身仍然被燒至大面積熏黑，房內瀰漫刺鼻氣味。

事主其後在帖文中直言「如果媽媽當時正在睡覺，着火點就在她頭旁邊，後果不敢想像」，並提醒其他人不要再把尿袋放在床邊或靠近易燃物的位置。

官方回應：產品早於2021年已發召回令

神腦國際其後回應台灣傳媒查詢時表示，涉事尿袋為其自有品牌 MEGA KING 的 MK 10050 iHard 型號，雖然當時產品符合國際安全標準，但基於鋰電池物理特性及老化風險，公司已於 2021 年 10 月主動發出召回公告，並提供無條件退貨或更換新款產品的安排。

有關召回資料可於神腦國際官網及台灣經濟部標準檢驗局公告系統中查閱。神腦亦再次呼籲，若市民仍持有該款型號，應即時停止使用，攜帶產品前往任何一間神腦門市辦理退貨或更換，毋須提供購買單據。

為何「無使用」都會爆炸？關鍵在鋰電池熱失控

不少人疑惑，為何沒有充電、沒有使用的尿袋都會突然起火？答案在於鋰電池的「熱失控」特性。根據美國消防協會（NFPA）分享，鋰離子電池即使在靜置狀態，只要內部出現短路、隔膜老化、電芯膨脹或電解液分解，都可能引發連鎖反應，產生大量熱能與可燃氣體，最終導致爆炸或燃燒。

+ 9

滅火器對尿袋其實幫助不大

在 Threads 討論區中，一名自稱消防員的網民分享實戰經驗，指出當行動電源起火時，最重要的是快速降溫。他表示可立即用身邊的飲品或清水大量潑灑，壓制熱失控反應，再用夾子把尿袋放入水桶中浸泡降溫。鋰電池火災的核心是持續降溫，而非單純隔絕氧氣，因此一般乾粉滅火器效果有限，甚至可能無法阻止內部反應持續進行。

同時，消防部門亦提醒鋰電池燃燒時會釋放有毒氣體，包括氟化氫（HF），吸入後可能刺激呼吸道甚至損害肺部。如出現持續喉嚨刺痛、咳嗽或胸悶，應立即求醫。

資料來源：Threads