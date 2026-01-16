AI從軟件延伸至硬件　阿里釘釘推錄音卡及Real硬件　革新工作模式

近年企業引入人工智能（AI）多集中於軟件層面，隨着AI邁入「即時理解、即時決策」階段，硬件與作業系統的整合正逐步成為新一輪競爭關鍵。阿里巴巴旗下釘釘（DingTalk）於2025年12月正式發布多項全新AI硬件及系統方案，包括 A1 AI錄音機、A1錄音卡（Record Card），以及全面升級的AI OS（Agent Operating System），標誌着AI正由輔助工具，走向「工作流程底層基建」。



釘釘同時發布的實測影片展示了A1在訪談以及會議中的即時表現，除了能夠同步完成錄音、語音轉文字，更可即時進行多語言翻譯、快速摘要，甚至在會議進行期間，已自動生成結構化紀錄，其定位並非傳統錄音設備，而是一個「嵌入式」的AI工作助理。

即錄即用 從「紀錄」到「即時產出」

與市面常見的錄音轉文字工具不同，A1的核心概念並非「事後處理」，而是「即時參與」，內置多個AI Agent，可在錄音過程中同步完成即時語音轉文字、多語言翻譯及快速重點摘要，甚至自動把對話內容轉化為招聘面試評估、研究筆記或結構化報告等。換言之，用戶完成訪談或會議後，毋須再花時間整理錄音檔或逐字稿，而是達到「離開會議室時，產出已完成八成」的效果 。

Dingtalk A1是企業AI系統的聲音輸入卡，將現場對話變成可用、可追溯、可管理的數據資產。

AiX Society會長：A1改變的不是效率 而是工作定義

AiX Society會長、長期研究企業 AI 應用的Michael So（蘇仲成）受訪時指出，A1的意義不在於錄音更清晰，而在於它重新定義了「工作產出」的時間點 。他表示︰「過去我們習慣將錄音、轉寫、整理及寫作視為四個步驟，但A1其實是將這四個步驟壓縮成一個『即時流程』。當AI能夠在現場即時理解內容，它就不再只是工具，而是一個正在參與工作的 Agent。」他認為，對於新聞採訪、研究、招聘、人力資源及顧問等行業而言，這種轉變尤為關鍵，因為「資訊價值」往往與時效性相關。

AI OS架構成就Agent分工協作的場景

若A1是前線硬件，真正支撐其能力的，則是釘釘最新提出的AI OS（Agent OS）架構。與傳統以App為核心的作業系統不同，AI OS以「Agent」為基本單位。Michael So形容這更像是一個「企業內部的AI工作調度層」。在AI OS中，用戶可定義不同角色的Agent自動協作，例如分別負責即時摘要、撰寫文章及按公司格式輸出報告，這些Agent不需要人手逐一操作，而是根據工作場景自動協作。AI OS支援支援本地化部署，讓企業將內部知識與合規要求嵌入Agent，毋須將敏感資料完全交由公用雲處理。

REAL硬件 為本地企業AI化而生

與此同時，釘釘推出的REAL系列硬件則被視為AI OS的實體延伸，其設計重點並非效能堆疊，而是「本地化運算與數據主權」。Michael So指出，REAL的定位十分清晰：「REAL是為企業提供一個可以承載本地內容、本地模型、本地Agent的硬件環境。它不是單純跑 AI，而是確保AI真正理解『你的公司如何是運作』。」在愈來愈多企業關注資料安全、合規及地緣風險的背景下，這類本地化AI硬件，或將成為企業導入AI的重要前提。

從「真實實體」到「即時數據」，再到「即時決策」。DingTalk Real正式登場，為企業打造連接物理世界與數字世界的AI基礎設施。

DingTalk Real —— 企業的「數字雙手」。將真實設備、真實數據與即時運算整合為一體，讓企業把現實世界轉化為可被AI理解與執行的數位資產。

從工具到基建 AI全面滲入工作流程

綜觀釘釘發布的A1、REAL及AI OS，其發展方向已相當明確：AI不再只是附加功能，而是工作流程的「底層作業系統」。Michael So總結指，這一波轉變將迫使企業重新思考人與工作的關係︰「當AI可以即時理解與產出，人類的價值就不再在於記錄與整理，而在於判斷、提問與決策，這是一場工作角色的重構。」隨着AI硬件逐步成熟，未來「帶着AI上班」或不再是一句口號，而是一個正在發生的現實。