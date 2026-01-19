二合一吸塵拖地機6款大比拼｜Dyson、小米、LG到底買邊款好？

二合一吸塵拖地機 Dyson、小米、LG等6款大比拼｜現代都市生活節奏急速，想掃塵拖地同時兼顧效率，二合一無線吸塵拖地機正合適！結合吸塵與濕拖功能，一機搞掂，唔單慳時間，而且省力又方便。今次我哋玩個深入比較，放大招介紹六款人氣二合一吸塵拖地機，兼教你選購秘訣，俾你輕鬆揀到心水靚機！



什麼是二合一吸塵拖地機？

二合一吸塵拖地機，可以同時吸塵和濕拖。通常設有雙水箱：一個裝清水（有時加上清潔劑），另一個接收污水，避免二次污染；而且大多配備自清潔系統，方便維護，搞掂屋企塵污、髒水又唔洗煩。

推介六款二合一吸塵拖地機詳盡比較

*LG A9X拖地部份由掃拖機械人執行，非手持裝置。

重點6款推介機款介紹

Dyson Digital Slim Submarine

最著名的Dyson，細輕易操控，專利Submarine™滾筒設計，濕拖乾濕分離，避免髒水回流，特別適合香港細單位，非常方便。價錢較高，但值回票價。

Dyson Digital Slim Submarine

LG CordZero All-in-One Tower Combi A9X

配置先進，長續航，夾埋自動集塵充電站，吸塵器同掃拖機械人雙機合一，無拘無束。定價最高，適合大屋企需要長時間清潔者。

LG CordZero All-in-One Tower Combi A9X

Tineco Floor One S7 Pro

智能吸力及水量調節，搭配雙向自推進設計，用落輕鬆省力，加上HEPA過濾適合注重空氣質素家庭。均衡的科技與實用性。

Tineco Floor One S7 Pro

Dreame H14 Pro

吸力超強，可用熱水深層清潔，機身平躺設計方便掃低窄位，清潔力一流。價錢合理，重視徹底清潔的用家優選。

Dreame H14 Pro

Xiaomi 無線洗地機W20

入門價位，功能齊備，包括自動滾刷清潔及烘乾，性價比爆燈，適合預算不高或初試用者。

Xiaomi 無線洗地機W20

Roborock Dyad Pro

雙滾刷設計，智能感應啱啱好調整吸力，洗地功能更方便，特設自動加清潔液，減省麻煩。

Roborock Dyad Pro

選購二合一吸塵拖地機必知事項

吸力並非越強越好：雖然吸力重要，但滾刷設計、水量控制及自清潔系統同樣影響清潔效果，高吸力若配套差可能反而未必清到污垢。



地板適用性：大多數產品適合硬質地板（木地板、瓷磚等），地毯或軟質地面用拖地功能需特別留意，避免受潮。



續航力：使用面積大時，需要長續航力產品（如LG雙電池長達2小時），但一般中小家庭40分鐘已夠。



水箱容量：水箱容量會影響連續拖地時間，大容量較適合較大空間，水箱偏小使用中需頻頻補水。



自清潔功能：自清洗滾刷及排污系統可免去繁重清理，衛生且方便。



清潔液使用：建議使用原廠專用清潔液，避免機件堵塞或損壞。



機身體積與重量：若需要長時間或高頻率清潔，輕巧設計會減少疲勞感。



吸塵拖地二合一Q&A

二合一吸塵拖地機適合邊啲人？ 喜歡簡化清潔流程、家中常有濕污或殘渣，特別有小朋友、寵物家庭。 二合一吸塵機可拖所有地板？ 硬質地板無問題；地毯用水需留意產品是否有專用設定。 需唔需要買額外清潔液？ 建議用原廠清潔液，保障機器壽命。 如何保養衛生？ 每次用後清空污水箱，自清潔刷頭及定期清理濾網，晾乾。 吸力越強越好？ 需配合刷頭、出水控制和使用習慣綜合考慮，單純追求吸力不一定最佳。

想簡單省時持家，二合一吸塵拖地機幫你一機搞掂，尤其係Dyson和LG等大品牌旗艦機型，性能高，但價格也較高；小米則以高性價比作招徠，Dreame及Roborock提供強勁吸力與多功能。選購時建議依照家居大小、地板材質和預算度身訂造，參考上述價錢與特色推薦，輕鬆清潔，在家生活更加輕鬆自在。

