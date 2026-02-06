Celestion Hometainer多功能便攜音響 一機盡享K歌、樂器超靚音效

英國音響傳奇品牌Celestion正式進軍香港家居市場，推出全新C-Music Hometainer多功能便攜音響系統，結合「揚聲器 x 卡拉OK x Busking音箱」等多用途音效，功能一應俱全。無需複雜專業器材，輕鬆將客廳秒變Live house，完美契合香港人忙碌又愛玩的生活節奏。

於1924年在英國漢普頓威克成立的Celestion，以發明全球首款錐形揚聲器奠定聲學權威地位。百年來，品牌專注於專業揚聲器及壓縮驅動器技術，其產品遍布全球頂級錄音室及演唱會舞台，樹立高保真聲學的黃金標準。全新Hometainer系列將專業舞台級音響技術「家居化」，讓你在天台BBQ聚會、居家瑜伽練習或會所派對時，都能享受沉浸式音效體驗，感受媲美現場演出的立體音效。

Home + Entertainer = Hometainer 客廳秒變Live house

C Music Hometainer巧妙融合「Home（家庭）」與「Entertainer（娛樂者）」概念。它絕非一台普通的音箱，而是可便攜的娛樂中心。無論在客廳、會所、band房或戶外天台，都能瞬間打造專屬音樂空間。

【產品亮點一】專業技術核心 操作簡單易用

C Music Hometainer承接Celestion百年聲學技術，內置專業卡拉OK音效功能，配備內建迴響、混響、音調調整、人聲消除，及自動防嘯叫等功能，系統支援麥克風、樂器及線路多重輸入，可連接木結他、電子琴或電子鼓等設備，是busking及jam歌的絕佳夥伴，讓你在家也能擁有K房般的演唱體驗。

透過專屬iOS/Android Remote App更添智能：一鍵調動態低音、音效微調，手機秒變遙控器。複雜的專業調音，從此變得輕鬆簡單。

全新C Music Hometainer系列提供Cotton Grey（棉霧灰）、Burgundy（勃艮第紅）、Midnight Blue（月光藍）及Moss Green（青苔綠）四款時尚顏色，為家居空間增添品味。

【產品亮點二】多型號組合 隨心打造立體聲場

Hometainer 6（60W）與 Hometainer 8m（90W）分別針對不同場景而設計，均支援多重輸入，無論個人練習或與朋友Jam歌都游刃有餘。您更可自由組合：將兩台 Hometainer 6、兩台 Hometainer 8m，或 Hometainer 8m 與 8p延伸音箱搭配，打造更寬廣、更震撼的立體聲場。全系列配備可拆式電池，續航達 3.5 小時並可額外擴充，在室內外盡享不間斷音樂體驗。

【產品亮點三】專為香港家居而設 時尚輕巧不佔空間

香港家居空間有限，音響設計必須時尚又實用。Hometainer選用堅固實木機身搭配透聲布的金屬網罩，低調奢華，並提供Cotton Grey（棉霧灰）、Burgundy（勃艮第紅）、Midnight Blue（月光藍）及Moss Green（青苔綠）四款時尚顏色，無論是簡約北歐風、工業風還是現代混搭家居，都能完美融合，為家居空間增添品味。自然材質帶來溫潤觸感，讓家居成為遠離城市喧囂的音樂綠洲。

立即入手Celestion官網 + 門市同步發售

2026年升級家居娛樂體驗，就從C Music Hometainer開始！Hometainer 6、8m、8p現於香港Celestion官網（https://c-music.com）及授權經銷商熱賣，建議零售價分別為HK$5,999、HK$ 7,999及HK$4,999。

C Music Hometainer ─ 讓音樂成為生活主角

（資料由客戶提供）