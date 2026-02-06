HONOR新店進駐葵芳！推限半價搶購新手機＋最高一折優惠

HONOR新店進駐葵芳推限時一折優惠｜HONOR最近繼上月屯門分店投入服務後，到最近於葵芳新都會廣場的第五間體驗店正式開幕。為慶祝新店落成及迎接農曆新年，即日起推出一系列開業優惠活動，新店更設有「超值搶購週」，部分智能手機及配件以低至一折或半價發售吸引區內準買家。



HONOR新店位於新都會廣場，同時由2月6日至2月13日一連八日舉行「超值搶購週」，每日均設有不同的精選產品以限量優惠價發售。在眾多優惠中，最受矚目的莫過於智能手機的減價，如2月8日$2,299元購入原價$4,299元的HONOR 200 Pro，折扣接近半價；同日HONOR 200 Smart亦會以半價$699元發售。

除了手機，平板電腦亦是是次重點之一，2月6日及7日分別由HONOR Pad 9 WiFi版及5G版打頭陣，優惠價分別為$1,499元及1,799。而2月10日推出的HONOR Pad X8a LTE版售價則下調至$899元。此外，不少周邊配件「一折」特價，例如2月13日HONOR SuperCharge快速充電組合僅售$19元，而Earbuds X5耳機及Scale 3體脂磅亦低至$59及$99。

同步推出的「開幕多重賞」及抽獎活動

除了葵芳新店獨家優惠，HONOR亦在全港五間體驗店同步推出「開幕多重賞」及「即開即賞」活動，由2月6日至2月20日。凡於任何一間HONOR體驗店購買任何產品，即可以優惠價加購指定智能穿戴裝置。加購選項涵蓋多款熱門配件，例如HONOR CHOICE Watch 2 Pro智能手錶加購價為$199元，各款無線耳機如Earbuds X6及CuBuds的加購價亦分別低至$139元及$299。

與此同時，同時推出了「即開即賞」遊戲，於推廣期內，門市選購任何HONOR手機、平板或電腦，即可獲得一次參與遊戲的機會。獎品包括價值＄499元的HONOR CHOICE Earbuds Clip開放式耳機及黑色菱格背包，亦有Earbuds S8、體脂磅及手機支架等實用禮品。