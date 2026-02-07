HUAWEI Mate X7開賣！纖薄機身搭載紅楓鏡頭 預訂優惠延至3月8日

HUAWEI Mate X7開賣｜華為HUAWEI Mate X7 今日正式發售，新機以「超可靠摺疊玄武架構」及「第二代紅楓影像系統」為核心賣點，同時提供堅固的結構防護與頂級的攝影體驗。而新機優惠亦因為反應活躍而決定延長，有興趣的買家絕對不容錯過。



HUAWEI Mate X7 正式開賣，預訂反應熱烈 優惠期延長

HUAWEI Mate X7 新機擁有頂尖工藝，摺疊後厚度僅 9.5mm，展開更薄至 4.5mm。為確保耐用性，新機採用玄武架構及業界首創的內屏複合超韌結構，大幅提升抗衝擊與耐彎折能力，並配備第二代玄武鋼化昆侖玻璃外屏，更支援高規格的 IP58 及 IP59 防塵抗水功能。影像方面，搭載第二代紅楓影像系統，透過 1/1.28 吋感光元件及可變光圈，精準還原色彩；配合 5,000 萬像素長焦微距鏡頭及 Ultra HDR 技術，無論日夜或遠近拍攝，畫質均細膩清晰。

預訂反應熱烈 優惠期延長

HUAWEI Mate X7 建議零售價為港幣 $15,988 (16GB+512GB) 。官方指由於新機發佈後預訂反應極為熱烈，決定將預訂優惠延長。延長至3月8日於指定零售商選購港行，即可獲贈總值逾$2,800禮遇，包括 HUAWEI MatePad 11.5 平板電腦、HUAWEI FreeBuds 6 藍牙耳機及 HUAWEI Scale 3 智能體脂磅等。