Fender MIX藍牙耳機開箱評測｜美國結他名牌 Fender 的個人音樂產品副線在2026年再出發，全新 Fender MIX 藍牙頭戴式耳機絕對令人眼前一亮。作為搖滾樂界的傳奇，Fender 這次不只是賣情懷，這個MIX是將時裝潮物換色穿搭／樂迷對音質的執著／以至最新藍牙技術都放進了這款藍牙耳機內。



Fender MIX藍牙耳機開箱評測｜換色外觀/搖滾靈魂/最新科技集一身

早鳥價$1980｜玩Fender首款頭戴式耳機

耳機模組化設計｜如LEGO好玩更方便換色

以往買耳機只能在黑、白之間掙扎，一旦看膩就要買新機；Fender MIX 沿用了經典吉他的顏色：「奧林匹克白」和「摩天大樓黑」，手質感紮實，不會有廉價的塑膠感，更採用全模組化設計，從一秒即拆的磁吸耳墊、以Micro USB 插頭接駁的頭帶都能更換，可以根據當日的穿搭心情，輕鬆為耳機「轉色襯衫」。

早鳥特價再送啡色耳墊

首批訂購Fender Mix，有早鳥優惠價 $1980 (原價 $2380)，更加送多1對啡色耳墊（名額200位），更已預告未來推出粉色系及金屬色等型號，能像玩LEGO一樣拼湊出屬於自己的專屬配色。

實體五方向操控鍵｜保留傳統3.5mm接口

Fender 創新得來，有些細節依然老派有個性。比如它不用輕觸式操作，使用了一支類似遊戲機Joystick的實體五方向操控鍵，可以上／下／左／右／按實共5個操作。機身還保留了 3.5mm 接口，方便在登上禁用藍牙設計的航機上繼續使用。

Fender MIX 續航力長達100小時｜模組化設計方便換電

在規格上，Fender MIX 關閉主動降噪（ANC）的情況下，續航力竟然高達 100 小時；即使開啟降噪，依然有 52 小時的表現。由香港飛往倫敦來回幾次都不用充電，更實用的是它支援快充，充電 15 分鐘就能撐 8 小時，完全解決了出門才發現沒電的焦慮。

此外，打開 Fender MIX 的耳墊位，甚至連電池都可以更換，令耐用度大大提升，不怕電池衰竭而被迫報廢，對愛物之人來說絕對是加分項。

打開 Fender MIX 的耳墊位，甚至連電池都可以更換，令耐用度大大提升。

Fender MIX 音色如何？石墨烯驅動單元還原真實搖滾味

耳機內置 40mm 石墨烯驅動單元，這種材質輕巧而堅硬，能有效減少大音量下的失真。最好玩是拆開磁吸耳墊，內面是一個 FWD USB Type C 發射器，將它駁在iPhone 或其他gadget ，能實現 LHDC-V 96kHz/24-bit 的無損傳輸。記者就以iPhone 15 Pro Max 去試，發現空間感和細節層次比一般AAC藍牙更出色，能聽出更多錄音室原始顆粒感，非常有 Fender 那種純粹的調音風格。

40mm 石墨烯驅動單元材質輕巧而堅硬，能有效減少大音量下的失真。

最好玩是拆開磁吸耳墊，內面是一個 FWD USB Type C 發射器

Fender MIX藍牙耳機規格

驅動單元：40mm 石墨烯 (Graphene) 高性能單元

續航力：100 小時 (ANC 關) / 52 小時 (ANC 開)

快速充電：充電 15 分鐘可提供約 8 小時電力

無線技術：Bluetooth 支援 Auracast、LC3 及 LE Audio

無損音質：隨附 FWD 發射器 (支援 LHDC-V 96kHz/24-bit)

連接接口：USB-C、3.5mm 類比輸入

售價：早鳥優惠價 $1980 (原價 $2380)

首批預訂用家可獲贈啡色替換耳罩一對 (售價: $250) 限量200套

查詢：Soundwave Audio Limited（2771 8209）

同期登場：Fender ELIE 系列多功能藍牙喇叭

除了耳機，Fender 同期推出的 ELIE 6 ($2,380) 及 ELIE 12 ($3,280) 藍牙喇叭亦是焦點。ELIE 是「Extremely Loud Infinitely Expressive」的縮寫，主打細小機身發揮出 60W（ELIE 6）及 120W（ELIE 12）的強大輸出。最特別是內置 XLR 組合接口，可以直接接駁吉他或麥克風練習，甚至可以同步連接多達 100 隻喇叭，簡直是把專業舞台縮小放進客廳。

Fender 2026年新版藍牙喇叭

FenderELIE 6 $2380FenderELIE 12 $3280

ELIE 是「Extremely Loud Infinitely Expressive」的縮寫，主打細小機身發揮出 60W（ELIE 6）及 120W（ELIE 12）的強大輸出。

購買 Fender 2026年新版藍牙喇叭

