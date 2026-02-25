財政預算案2026｜港府組AI+戰隊　專家：執行力是成敗關鍵

今日（25日）上午，財政司司長陳茂波發表新一份《財政預算案》，其中最引人注目的，莫過於港府在人工智能（AI）領域的宏大佈局。預算案不僅提出成立由司長親自領軍的「AI+與產業發展策略委員會」，更從基建、人才、應用等多個維度，投放數以億計資源，矢志推動「AI產業化、產業AI化」，將香港打造成為國際創科中心。就此，本報專訪了人工智能應用研究學會（AIX Society）創會會長蘇仲成（Michael So），剖析是次AI國策的機遇與挑戰。



官產學研總動員「AI+」委員會領軍

面對全球AI浪潮，今年預算案顯然將AI置於前所未有的戰略高度。陳茂波宣布，將成立並親自主持「AI+與產業發展策略委員會」，成員將囊括專家、學者及業界代表，旨在為AI帶動的產業轉型訂定策略，初期將聚焦於「生命健康」及「具身智能」兩大前沿領域。此舉被視為港府統籌AI發展、打通官產學研脈絡的核心舉措。

委員會的成立，意味著香港的AI發展將由過往較為零散的狀態，走向更具系統性、由上而下的頂層設計。其目標清晰，即對接國家「人工智能+」行動，以實際應用場景驅動「AI產業化、產業AI化」的雙向發展。

億元資金雙軌並行：全民培訓與政府轉型

為配合頂層設計，預算案在資金投入上亦毫不吝嗇，採取「普及」與「提效」雙軌並行的策略。

在普及層面，政府將撥款5,000萬元推動「全民AI培訓」，邀請公營機構、科技企業及大專院校聯手，為學生、青年以至普羅大眾開辦AI應用課程、講座及比賽，旨在提升全民的AI素養。與此同時，僱員再培訓局（ERB）將升格為「技能提升局」，提供更多以AI應用為核心的「技能為本」培訓，全面提升本地勞動人口的競爭力。

在提效層面，政府內部將加快數智化轉型。預算案宣布撥款1億元，引入業界領先技術，並由早前成立的「AI效能提升組」統籌，推動各部門應用AI重組工作流程。從交通管理、就業配對到水浸預警，AI將更深入地滲透到公共服務的各個角落，提升政府運作效率。

2026年財政預算案AI相關政策摘要 政策範疇 主要措施 涉及金額 頂層設計 成立並由財政司司長主持「AI+與產業發展策略委員會」 不適用 人才培育 推動「全民AI培訓」，升格僱員再培訓局為「技能提升局」 5,000萬港元 政府應用 加速政府數智化轉型，提升公共服務效率 1億港元 基礎建設 提升沙嶺數據園區算力規模，香港人工智能研發院下半年投入運作 未明確公布 產業支援 推出「新型工業菁英企業培育計劃」，預留資金建設國家製造業創新中心 2.2億港元

專家之言：AIX Society會長蘇仲成點評

針對這份被譽為「史上最AI」的預算案，人工智能應用研究學會（AIX Society）創會會長蘇仲成（Michael So）在接受本報訪問時，首先對政府的決心和方向表示肯定。「這份預算案顯示，政府高層已充分意識到AI不僅是科技潮流，更是驅動未來經濟社會發展的核心引擎。從頂層委員會到基層的全民培訓，再到基建和產業應用，整個佈局相當全面，方向是絕對正確的。」

蘇仲成認為，由財政司司長親自掛帥成立委員會，體現了前所未有的政策力度，有助於打破部門壁壘，高效調動資源。他特別指出：「過往業界最擔心的就是政策『碎片化』，如今有了統一的領導核心，對於凝聚共識、推動大型項目落地，無疑是打了一支強心針。」

然而，蘇仲成亦坦言，宏大的藍圖要成功實現，關鍵在於「執行力」。他提出了幾點觀察與建議。

方向盤打對了，接下來就要看引擎的馬力與輪胎的抓地力。委員會的組成、算力基建的落實速度，以及如何真正激發民間的創新活力，將是未來一兩年決定成敗的關鍵。 蘇仲成，AIX Society創會會長

他強調，「AI+與產業發展策略委員會」的成效，取決於其能否真正吸納活躍於市場一線的專家，並建立快速反應的決策機制。「委員會不能只是一個『清談館』，必須要能敏銳捕捉全球技術的最新動向，並迅速轉化為貼合香港實際的政策。例如，在『具身智能』這個極具潛力的領域，我們是否能快速引入龍頭企業，提供應用場景，搶佔先機？」

對於算力基建，蘇仲成認為這是所有AI應用的「地基」，其重要性不言而喻。他提醒，沙嶺數據園區的建設需要與國際頂尖水平對標，不僅要考慮「量」，更要考慮「質」，包括能否提供高效、低成本的GPU算力，以及數據跨境流動的便利性。「算力如同新時代的電力，如果我們的電費比別人貴，或者電壓不穩，企業自然會用腳投票。」

對於預算案中撥款5,000萬推動「全民AI培訓」，蘇仲成表示熱烈歡迎，並透露其學會早已先行一步。「我們AIX Society在過去一年，已經設計並推出了涵蓋不同層面的AI課程，從入門到專才，為市場儲備力量。政府這筆資金來得正是時候，我們樂意分享經驗，與各界合作，將這5,000萬的效用發揮到最大。」他補充，學會近期亦積極與國際接軌，例如成為TikTok在港AI內容的合作夥伴，並設立了「AI微分師認證」，致力為行業建立專業標準。

在人才方面，蘇仲成對「全民AI培訓」表示讚賞，但他認為更應關注「尖子人才」的培養與引進。「普及教育能提升整個社會的AI認知，但要實現產業突破，我們需要一批能解決頂級難題的科學家和工程師。」他建議，政府除了辦課程，更應思考如何創造具全球競爭力的研發環境和事業發展機會，吸引全球頂尖AI人才來港，並留住本地的優秀畢業生。

結語：黃金時代的開端？

總括而言，2026年的財政預算案為香港的AI發展描繪了一幅雄心勃勃的路線圖。政府以前所未有的決心和投入，試圖在這場全球性的科技競賽中佔據有利位置。誠如蘇仲成所言，方向已經明確，但前路並非一片坦途。政策的執行效率、產業的協同效應，以及能否持續吸引和培育頂尖人才，將是香港能否真正迎來AI「黃金時代」的試金石。全港市民對此拭目以待。