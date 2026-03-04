CASETiFY X 底褲兔 Opanchu Usagi 手機配件｜最近不是很流行一句「要著兩條褲」嗎？為人極有同情心、每次幫人卻悲劇收場的日本超人氣角色「Opanchu Usagi 褲褲兔」（又稱底褲兔），終於推出 CASETiFY 系列手機配件！可愛到要著兩條底褲！



可憐又可愛的崩潰日常｜底褲兔首度聯乘 CASETiFY

這套超可愛的底褲兔 CASETiFY 產品，有很多由原作者特別為 CASETiFY 設計的從未曝光獨家設計，例如底褲兔辛酸地化身薄餅外賣員，或是搞笑地擔任雜誌模特兒的情節，將底褲兔 「努力生活卻處處碰壁」性格發展得淋漓盡致。

必入推薦！立體矽膠手機掛繩細節感十足

CASETiFY 除了手機殼、別注主題手機掛繩都是搶手貨，今次也有一款「OPANCHU USAGI 手機掛繩」，掛滿了底褲兔各種標誌性的表情，包括最經典的「招牌哭哭臉」和難得一見的燦爛笑容。

底褲兔聯乘系列售價與入手渠道資訊

CASETiFY X 底褲兔 Opanchu Usagi 手機配件包括手機殼、iPad保護殼、AirPods套及手機支架等、產品售價由港幣 279 元至 789 元不等。 除了官方網站，全線 CASETiFY STUDIO 門市亦同步發售。

