電動車一換一稅務優惠最後召集！2026年3月屆滿 買車慳錢攻略全解
電動車一換一稅務優惠最後召集｜想換電動車的香港朋友要睇實！自 2018 年推出的電動車「一換一」稅務寬減計劃將於 2026 年 3 月 31 日正式屆滿，這場持續近 8 年的電動車購車優惠進入最後倒數階段。隨著截止日期臨近，香港市場掀起一波「趕尾班車」的購車熱潮，不僅電動車銷量迎來 40%-50% 的漲幅，連帶「一換一」配額的轉讓價格也飆升至 2.8 萬港元，社交平台上滿是配額買賣、車主徵求資格的信息。
這項計劃可謂是香港推動電動車普及的「核心推手」，截至 2025 年 12 月底，香港整體電動車數目已達 14.9 萬輛，佔所有車輛總數的 16.3%，2025 年前三季度新登記私家車中電動車更是佔比 71.04%。錯過這次優惠，往後購買電動車不僅要多繳數萬甚至十幾萬的首次登記稅，還要面對逐年遞增的電動車牌照費。本文就為大家帶來「一換一」計劃的全細節拆解，各品牌電動車的一換一優惠與售價對比，還有稅貸買車的實用攻略，手把手教你省錢買車不踩雷。
計劃詳解｜一換一稅寬減規則全拆解，資格稅率一次睇
很多人只知道「一換一」能省稅，卻不清楚背後的規則和計算方式，其實這項計劃的核心是「拆毀舊燃油車，登記新電動車」換取更高額的首次登記稅寬減，歷經多次調整後，當前的優惠規則已是「最後版本」。
首先要明確，首次登記稅是香港購車的「大頭開支」，也是這項計劃的優惠核心。香港對新私家車的首次登記稅實行累進稅率，計算方式相當嚴格：首 15 萬港元按 46% 徵收，其次 15 萬港元按 86% 徵收，再來 20 萬港元按 115% 徵收，餘下部分則按 132% 徵收，稅前車價越高，繳納的稅款就越驚人。比如稅前售價 40.3 萬港元的 Tesla Model Y Performance，按規則計算的總稅款高達 31.645 萬港元，幾乎相當於車價的 78%。
而「一換一」計劃的核心就是對這筆稅款進行寬減，且經歷了兩次重要調整：2025 年 4 月 1 日前，計劃的稅款寬減上限為 28.75 萬港元；2025 年 4 月 1 日起至 2026 年 3 月 31 日，寬減額下調 40%，降至17.25 萬港元，同時非「一換一」購買電動車的一般寬減額也從 9.75 萬港元降至 5.85 萬港元。更重要的是，2025 年 4 月起設立了「富貴稅」門檻，稅前車價超過 50 萬港元的電動車，將不獲任何稅務寬減，這也是不少豪華電動車車主的遺憾。
當然，想享受這項優惠，舊私家車必須滿足嚴格的資格要求，缺一不可：舊車在被拆毀取消登記時，需在香港首次登記最少 6 年；取消登記前，車主必須是這輛舊車的登記車主連續 18 個月或以上；取消登記前的 12 個月內，舊車須有最少 10 個月（304 天或以上，可連續或不連續）領有有效車輛牌照。同時還有兩個「時間硬規則」：不能先登記新電動車再取消舊車登記；舊車取消登記至新電動車登記申請的間隔，不可超過 3 個月。
值得一提的是，「一換一」配額並無法例限制轉讓，這也催生了專門的配額交易市場。早年配額價格僅 7000-9000 港元，如今臨近計劃屆滿，價格水漲船高，社交平台上不僅有 2.8 萬港元的高價配額，還分了「一簽價」2 萬港元、「兩簽價」2.1 萬港元、「連車價」2.6 萬港元，其中「兩簽」是指原車主配合簽署換車申請表和車輛過戶通知書，也是相對穩陣的交易方式。不過配額交易仍有風險，不少騙徒會用重複文件騙取訂金，建議大家核實資格後再付款，慎防上當。
車款精選｜各品牌一換一優惠 + 售價，Tesla/AVATR/BMW 任你揀
臨近「一換一」計劃屆滿，各大電動車品牌也紛紛推出專屬優惠，不僅享受稅務寬減，部分品牌還加碼了現金禮遇、Trade-in 優惠，現貨供應的車款還能趕上最後的登記時間。以下精選三款熱門品牌的車型，包含入門款和豪華款，覆蓋不同預算需求，對比稅後價和一換一價，讓你清晰看到省錢幅度。
Tesla：性價比之選，多款車型一換一價低至 32.83 萬港元
Tesla 可謂是香港電動車市場的「常客」，車型覆蓋面廣，稅前價均未超過 50 萬港元，能享受完整的「一換一」稅寬減，也是不少車主的首選。從數據來看，Tesla 的車型稅後價和一換一價的差距極大，比如 Model Y RWD 後輪驅動版，稅前售價 34.51 萬港元，稅後價高達 59.475 萬港元，而 2026 年 3 月前的一換一價僅 34.51 萬港元，直接省了 24.965 萬港元，幾乎相當於半輛車的價格。
具體來看，Tesla 四款熱門車型的一換一價格分別為：Model Y RWD34.51 萬港元、Model Y Long Range 長續航版 40.615 萬港元、Model Y Performance43.195 萬港元、Model 3 Long Range 長續航版 32.83 萬港元。這四款車型的稅前價均低於 50 萬港元，能享受 17.25 萬港元的最高寬減額，且現貨供應充足，提交申請後能快速交車，是趕尾班車的高性價比之選。
AVATR 11：豪華智能 SUV，一換一 46.98 萬港元起還享超 4 萬禮遇
如果想選豪華款電動車，AVATR 11 絕對是不容錯過的選擇，這款由長安、華為、寧德時代、大昌行四強聯手打造的旗艦 SUV，不僅設計獲得德國紅點設計大獎，內飾更是拉滿豪華感，前排 3 屏幕設計、英國之寶 25 揚聲器音響、雙零重力通風按摩座椅，讓駕駛體驗直線升級。
AVATR 11 的一換一售價為 46.98 萬港元起，稅前價未超過 50 萬港元，能享受完整的「一換一」稅寬減，同時品牌還帶來了超過 4 萬港元的啟年驚喜禮遇，外加全城特高的 Trade-in 優惠，僅餘少量現貨可特快交車。對於追求豪華體驗和智能配置的車主來說，這款車不僅趕上了稅優尾班車，還能享受品牌加碼優惠，性價比拉滿。此外，AVATR 07 也開放了陳列室預覽，還有限時早鳥優惠，感興趣的朋友可以預約試駕。
BMW：經典豪華品牌，專屬顧問協助一換一申請
作為經典的豪華汽車品牌，BMW 的電動車也成為不少車主的選擇，品牌不僅參與「一換一」計劃，還為車主提供專屬的銷售顧問，全程協助計劃申請，解決後續的登記、過戶問題，對於首次購買電動車的車主來說相當省心。
BMW 的電動車同樣享受 17.25 萬港元的「一換一」稅寬減額，且品牌嚴格篩選車型，確保稅前價未超過 50 萬港元，讓車主能享受完整優惠。品牌的售後服務和申請協助，成為最大的優勢，對於注重購車體驗和售後保障的車主來說，BMW 的一站式服務能省去不少麻煩。
稅季私人貸款申請成功與否都即送1000蚊citysuper禮券 ＞ 按此申請
避坑指南｜配額轉讓、養車成本必知，趕優惠不踩雷
趁著「一換一」計劃的尾班車買車，除了要了解規則和優惠，還要注意一些容易踩坑的細節，尤其是配額轉讓和後續的養車成本，提前規劃才能避免後悔。
配額轉讓：優選「兩簽」交易，核實資格再付款
配額轉讓是沒有合資格舊車的車主享受「一換一」優惠的唯一方式，但這也是騙局高發區。近期就有車主支付訂金後，發現騙徒提供的身份文件已被另一買家使用，最終錢車兩空。建議大家優選「兩簽」交易，並要求原車主提供舊車的登記證、牌照證明等文件，核實配額的有效性，切勿在核實前支付大額訂金；如果找中介代辦，要選擇正規的中介公司，避免相信社交平台上的「私人賣家」。
時間節點：2026 年 3 月 31 日前提交申請，提前 3 個月規劃
不少車主以為「3 月 31 日前交車即可」，實際上計劃的截止時間是提交新電動車登記申請的時間，且舊車取消登記至新車申請的間隔不可超過 3 個月，建議大家在 2026 年 1 月前就完成舊車的拆毀和取消登記，留足時間辦理新車的登記手續，避免因手續延誤錯過優惠。
養車成本：電動車牌照費逐年遞增，提前規劃長期開支
很多車主只關注購車的稅款，卻忽視了電動車的後續養車成本。自 2025 年 11 月起，香港的電動車牌照費已改為按「額定功率」分 5 級收費，並計劃在 6 年內分 5 階段遞增：初期每年牌費為 1500-5000 港元，到 2030 年將增至 3000-1.1 萬港元，功率越高的車型，牌費上漲的幅度越大。建議大家選車時不僅看購車價，還要考慮後續的牌費、充電費等開支，選擇適合自己的車型。
富貴稅：稅前車價超 50 萬港元無寬減，選車時看清價格
「富貴稅」門檻是 2025 年 4 月起新增的規則，稅前車價超過 50 萬港元的電動車將不獲任何稅務寬減，不少豪華電動車的車主因此無法享受「一換一」優惠。建議大家選車時看清車商標注的是「稅前價」還是「稅後價」，避免選到超過 50 萬港元的車型，最終無法享受優惠。
業界展望｜計劃是否延續？取消富貴稅成業界呼聲
臨近「一換一」計劃屆滿，不少車主都在關心：計劃是否會再次延續？對此，香港汽車業的多位業內人士給出了看法，普遍認為政府全面取消計劃的機會甚微，但優惠條件大概率會進一步收緊。
中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培在傳媒訪問中表示，「一換一」計劃是香港電動車普及的關鍵，計劃推出前電動車的市場增長率極低，推出後才迎來爆發式增長，若全面取消，車主購買電動車的意欲會大幅降低，甚至會讓過去幾年投入的充電網絡變成「浪費」。不過受財赤壓力影響，政府大概率會進一步下調稅寬減額，業界希望不要像 2025 年那樣大幅下調逾 10 萬港元，否則計劃的吸引力將銳減。
而業界的另一個核心呼聲，是取消 50 萬港元的「富貴稅」門檻。右軚汽車商會會長梁劍鋒則表示，目前不少高價電動車的車主會選擇在內地、澳門出牌，再回港駕駛，不僅不用在港交稅交牌費，還能使用香港的充電設施，對本地市場並不公平；若取消「富貴稅」，高價電動車車主在港出牌，不僅能推動豪華電動車的流通，還能為庫房帶來稅收收入，一舉兩得。
此外，香港電動車業總商會還建議，若政府不打算延續「一換一」計劃，可改為「分級資助」的方式，根據車型、功率分檔給予稅寬減，不僅能減省審批人手，還能讓市民感受到政府推動電動車的決心。
從 2018 年到 2026 年，電動車「一換一」計劃陪伴香港車主走過了近 8 年的時間，也見證了香港電動車市場的從冷到熱。如今計劃進入最後倒數，對於想換電動車的朋友來說，這是最後的省錢機會，不僅能享受最高 17.25 萬港元的稅寬減，各大品牌還加碼了各種優惠，貸款產品也相當友好。
不過買車終究是一件大事，建議大家不要因為趕優惠而盲目選擇，不妨結合自己的預算、用車需求，對比不同車型的價格、配置和後續養車成本，同時仔細核實「一換一」的資格和時間節點，避免踩坑。無論計劃是否延續，電動車都是未來的出行趨勢，趁著這次尾班車，選一輛適合自己的電動車，開啟綠色出行的新旅程吧。
伸延閱讀＝＝＝＞
買車上會定借私人貸款好？深入拆解兩大車貸方案 教你精明抉擇
無論是買新車定二手車，對好多港人嚟講，「上會」同私人貸款幾乎係兩條指定路線。想慳息，又唔想被條款綁死，點揀先最啱自己？以下最抵Deal 同你逐樣拆解。
兩種「借錢買車」基本概念
汽車貸款／上會係乜？
．「上會」一般指經車行或金融機構，以買緊嗰架車做抵押，申請汽車分期貸款，多數以「租購（Hire Purchase）」或「租賃（Leasing）」形式供款。
．通常需要交出「牌簿」畀銀行／財務公司保管，未供清之前，車嘅實際擁有權部分屬於貸款機構，如果斷供，有機會被拖車。
私人貸款係乜？
．私人貸款屬於無抵押貸款，銀行或財務公司主要睇你收入、信貸評級、負債比等去批核，唔會要求你交出車牌簿。
．資金入咗你戶口之後，用嚟買車、交牌費、保險，甚至其他開支，都冇硬性限制，靈活度較高。
上會 VS 私人貸款：關鍵差異一覽
核心分別可以用四個字概括：利息、抵押、限制、靈活。
產品特性比較
項目
汽車貸款／上會
私人貸款買車
抵押要求
以車輛登記文件（牌簿）做抵押，多屬有抵押貸款
無抵押，毋須牌簿、毋須車作抵押
利率水平
一般較低，但視乎車齡、車款、車行政策，屬「海鮮價」
一般高於上會，但近年低息環境下，部分私人貸款年利率約介乎約2%–6% 或更低優惠
牌簿安排
多數由金融機構保管，供清才取回
牌簿由車主自持，更易轉名、賣車
車保要求
普遍強制購買「汽車全保」且要買足整個供款期
無硬性規定，可自選第三者保、全保等組合
車齡限制
普遍強制購買「汽車全保」且要買足整個供款期
無硬性規定，可自選第三者保、全保等組合
車齡限制
新車較易批，二手車尤其高齡車有明顯限制
一般不限車齡，因為銀行只睇你個人財務狀況
首期安排
租購：多數毋須首期但利率較高；租賃：要預繳數期供款／首期，利率較低
多數毋須車價首期，最多只是銀行批額與車價差額要自付
審批焦點
睇車價、車齡、車況、車行方案條款
睇收入、職業、信貸評級、負債比率等
用途彈性
資金多數直接用作買車，部分計劃可包牌費、保險等
用途非常廣，可順手處理牌費、保險、維修、改裝等
條款透明度
有機會存在隱藏收費、利率海鮮價，要非常留神
大多清晰列出實際年利率（APR），比較容易，資訊透明
汽車貸款／上會：點玩、好唔好？
汽車貸款傳統上係買車「標準配備」，尤其經車行買新車、二手車時，經銷商通常會主動幫你安排「上會」。
上會兩大模式：租購 vs 租賃
租購（Hire Purchase）
．多數毋須支付首期，對手頭唔太鬆動嘅準車主比較易入場。
．牌簿會由貸款機構保管，直至你供清全數。
．利率普遍比「租賃」高，例如部分市場例子列出約3.25%左右水平，實際視車行及個案而定。
租賃（Leasing）
．需預繳數期供款，性質有啲似「先交幾期做首期」。
．利率一般較租購低，例如有報道提及約2.75% 作參考水平。
．某些方案會容許你自持牌簿，以及未必再被硬性要求全保，條件視乎貸款安排。
上會嘅優點
．利率通常較一般無抵押貸款低，尤其係車行做推廣時，新車上會利息有機會落到大約2% 左右水平。
．有專人一條龍幫你處理上會、續牌、保險、轉名等手續，對第一次買車或怕麻煩嘅人相當省心。
．某些上會計劃可以做到車價100% 或接近全數融資，連牌費、保險一併包入貸款。
上會嘅缺點與風險
自由度大幅下降：
．牌簿喺金融機構手上，期間想賣車、換車、轉名、改車牌，都可能要事前取得對方同意，程序較煩。
．上會年期普遍長，動輒5年甚至更長，若中途想提早清數，往往要畀罰息或其他手續費。
全保成本高：
．絕大部分上會條款要求買全保，而且要買足整個供款期，網民分享指「5年全保費隨時夠買多一架細車」。
．對只係打算揸幾年、又唔太著重車身保障嘅車主，呢一點變相推高總擁車成本。
條款海鮮價、透明度參差：
．車行上會利率、手續費好多時由銷售自行「磋」價，有人遇到超低息，有人就中伏高息加雜費。
・部分安排要求預繳好幾期供款，加上保險、雜費，實際總成本未必比表面利率咁抵。
車齡限制：
．新車或者較新嘅二手車尚算容易上會，但去到車齡較舊、行車里數高嘅車，車行或者金融機構隨時拒批，或者只願意提供短年期高息計劃。
總結：如果你本身都打算買全保，又預咗幾年內唔會賣車，亦想簡單一條龍搞掂車＋貸款，上會仍然可以係合理選擇。
私人貸款買車：靈活、易比較，但要睇自己TU
近年好多文章同網民都指出，在低息環境之下，用私人貸款買車愈嚟愈受歡迎。關鍵原因係條款清楚、選擇多、唔會被車行「綁死」。
私人貸款買車嘅主要優點
無需抵押車輛：
．你毋須交出牌簿，車從第一日開始就完全屬於你，想幾時賣車、換車都冇人阻。
．對喜歡每兩三年換車、或者買車純粹當代步工具嘅人，靈活度非常高。
利率具競爭力，選擇多：
．一般私人貸款實際年利率約2%–6% 左右，而稅季、推廣期等更有機會見到1% 左右甚至標榜0% 年息優惠（實際要看細則及APR）。
．市面上由銀行、虛擬銀行到網上貸款平台都有不同計劃，可一站式比較利率、獎賞、總利息開支。
成本與條款透明：
．一般會列明實際年利率（APR）、總利息、每月供款，亦清楚註明有冇手續費、提早清還罰息。
．網上比較平台會將不同銀行／財務公司嘅「最低實際年利率」及總利息列出，方便你逐間格價。
用途自由度高：
．除咗車價，仲可以順道包埋牌費、首次登記稅差額、保險、維修、改裝、泊車費預算等，一次過處理。
．如果貸款額高過實際車價，剩餘資金亦可用作其他個人財務安排。
車齡不設硬性門檻：
．銀行主要睇你人嘅信貸及收入，不太會因為車齡高而唔批，對想買舊車、入手平價代步車嘅人相當實際。
私人貸款嘅缺點與風險
對信貸評級較「揀擇」：
．想攞到低息私人貸款，前提係你有良好TU紀錄、穩定收入、負債比率唔高。
．信貸評級一般或者有遲交卡數紀錄，雖然未必完全唔批，但利率可能高得多，甚至不比上會抵。
利率未必一定低過上會：
．文章例子提到，如果車行願意以2%左右年息做上會，而你私人貸款批到嘅利率接近6% 或更高，前者利息優勢仍在。
．部分「0息」或超低息計劃，可能會以手續費、開戶費、保費要求等其他方式收回成本，所以要睇清楚實際年利率。
仍然要留意罰息條款：
．雖然有些私人貸款提供「免罰息提早還款」，但更多情況下，提前清數仍需支付一定費用。
．如果你有機會短期內一次過清，申請時要刻意留意「可否免費提早還款」。
總結：如果你信貸好、收入穩定、想保持最大彈性，又唔介意自己搞多一步申請手續，私人貸款通常會係更「自主」嘅選擇。
