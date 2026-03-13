電動車一換一稅務優惠最後召集！2026年3月屆滿 買車慳錢攻略全解

電動車一換一稅務優惠最後召集｜想換電動車的香港朋友要睇實！自 2018 年推出的電動車「一換一」稅務寬減計劃將於 2026 年 3 月 31 日正式屆滿，這場持續近 8 年的電動車購車優惠進入最後倒數階段。隨著截止日期臨近，香港市場掀起一波「趕尾班車」的購車熱潮，不僅電動車銷量迎來 40%-50% 的漲幅，連帶「一換一」配額的轉讓價格也飆升至 2.8 萬港元，社交平台上滿是配額買賣、車主徵求資格的信息。



這項計劃可謂是香港推動電動車普及的「核心推手」，截至 2025 年 12 月底，香港整體電動車數目已達 14.9 萬輛，佔所有車輛總數的 16.3%，2025 年前三季度新登記私家車中電動車更是佔比 71.04%。錯過這次優惠，往後購買電動車不僅要多繳數萬甚至十幾萬的首次登記稅，還要面對逐年遞增的電動車牌照費。本文就為大家帶來「一換一」計劃的全細節拆解，各品牌電動車的一換一優惠與售價對比，還有稅貸買車的實用攻略，手把手教你省錢買車不踩雷。

計劃詳解｜一換一稅寬減規則全拆解，資格稅率一次睇

很多人只知道「一換一」能省稅，卻不清楚背後的規則和計算方式，其實這項計劃的核心是「拆毀舊燃油車，登記新電動車」換取更高額的首次登記稅寬減，歷經多次調整後，當前的優惠規則已是「最後版本」。

首先要明確，首次登記稅是香港購車的「大頭開支」，也是這項計劃的優惠核心。香港對新私家車的首次登記稅實行累進稅率，計算方式相當嚴格：首 15 萬港元按 46% 徵收，其次 15 萬港元按 86% 徵收，再來 20 萬港元按 115% 徵收，餘下部分則按 132% 徵收，稅前車價越高，繳納的稅款就越驚人。比如稅前售價 40.3 萬港元的 Tesla Model Y Performance，按規則計算的總稅款高達 31.645 萬港元，幾乎相當於車價的 78%。

而「一換一」計劃的核心就是對這筆稅款進行寬減，且經歷了兩次重要調整：2025 年 4 月 1 日前，計劃的稅款寬減上限為 28.75 萬港元；2025 年 4 月 1 日起至 2026 年 3 月 31 日，寬減額下調 40%，降至17.25 萬港元，同時非「一換一」購買電動車的一般寬減額也從 9.75 萬港元降至 5.85 萬港元。更重要的是，2025 年 4 月起設立了「富貴稅」門檻，稅前車價超過 50 萬港元的電動車，將不獲任何稅務寬減，這也是不少豪華電動車車主的遺憾。

當然，想享受這項優惠，舊私家車必須滿足嚴格的資格要求，缺一不可：舊車在被拆毀取消登記時，需在香港首次登記最少 6 年；取消登記前，車主必須是這輛舊車的登記車主連續 18 個月或以上；取消登記前的 12 個月內，舊車須有最少 10 個月（304 天或以上，可連續或不連續）領有有效車輛牌照。同時還有兩個「時間硬規則」：不能先登記新電動車再取消舊車登記；舊車取消登記至新電動車登記申請的間隔，不可超過 3 個月。

值得一提的是，「一換一」配額並無法例限制轉讓，這也催生了專門的配額交易市場。早年配額價格僅 7000-9000 港元，如今臨近計劃屆滿，價格水漲船高，社交平台上不僅有 2.8 萬港元的高價配額，還分了「一簽價」2 萬港元、「兩簽價」2.1 萬港元、「連車價」2.6 萬港元，其中「兩簽」是指原車主配合簽署換車申請表和車輛過戶通知書，也是相對穩陣的交易方式。不過配額交易仍有風險，不少騙徒會用重複文件騙取訂金，建議大家核實資格後再付款，慎防上當。

車款精選｜各品牌一換一優惠 + 售價，Tesla/AVATR/BMW 任你揀

臨近「一換一」計劃屆滿，各大電動車品牌也紛紛推出專屬優惠，不僅享受稅務寬減，部分品牌還加碼了現金禮遇、Trade-in 優惠，現貨供應的車款還能趕上最後的登記時間。以下精選三款熱門品牌的車型，包含入門款和豪華款，覆蓋不同預算需求，對比稅後價和一換一價，讓你清晰看到省錢幅度。

Tesla：性價比之選，多款車型一換一價低至 32.83 萬港元

Tesla 可謂是香港電動車市場的「常客」，車型覆蓋面廣，稅前價均未超過 50 萬港元，能享受完整的「一換一」稅寬減，也是不少車主的首選。從數據來看，Tesla 的車型稅後價和一換一價的差距極大，比如 Model Y RWD 後輪驅動版，稅前售價 34.51 萬港元，稅後價高達 59.475 萬港元，而 2026 年 3 月前的一換一價僅 34.51 萬港元，直接省了 24.965 萬港元，幾乎相當於半輛車的價格。

具體來看，Tesla 四款熱門車型的一換一價格分別為：Model Y RWD34.51 萬港元、Model Y Long Range 長續航版 40.615 萬港元、Model Y Performance43.195 萬港元、Model 3 Long Range 長續航版 32.83 萬港元。這四款車型的稅前價均低於 50 萬港元，能享受 17.25 萬港元的最高寬減額，且現貨供應充足，提交申請後能快速交車，是趕尾班車的高性價比之選。

AVATR 11：豪華智能 SUV，一換一 46.98 萬港元起還享超 4 萬禮遇

如果想選豪華款電動車，AVATR 11 絕對是不容錯過的選擇，這款由長安、華為、寧德時代、大昌行四強聯手打造的旗艦 SUV，不僅設計獲得德國紅點設計大獎，內飾更是拉滿豪華感，前排 3 屏幕設計、英國之寶 25 揚聲器音響、雙零重力通風按摩座椅，讓駕駛體驗直線升級。

AVATR 11 的一換一售價為 46.98 萬港元起，稅前價未超過 50 萬港元，能享受完整的「一換一」稅寬減，同時品牌還帶來了超過 4 萬港元的啟年驚喜禮遇，外加全城特高的 Trade-in 優惠，僅餘少量現貨可特快交車。對於追求豪華體驗和智能配置的車主來說，這款車不僅趕上了稅優尾班車，還能享受品牌加碼優惠，性價比拉滿。此外，AVATR 07 也開放了陳列室預覽，還有限時早鳥優惠，感興趣的朋友可以預約試駕。

BMW：經典豪華品牌，專屬顧問協助一換一申請

作為經典的豪華汽車品牌，BMW 的電動車也成為不少車主的選擇，品牌不僅參與「一換一」計劃，還為車主提供專屬的銷售顧問，全程協助計劃申請，解決後續的登記、過戶問題，對於首次購買電動車的車主來說相當省心。

BMW 的電動車同樣享受 17.25 萬港元的「一換一」稅寬減額，且品牌嚴格篩選車型，確保稅前價未超過 50 萬港元，讓車主能享受完整優惠。品牌的售後服務和申請協助，成為最大的優勢，對於注重購車體驗和售後保障的車主來說，BMW 的一站式服務能省去不少麻煩。

避坑指南｜配額轉讓、養車成本必知，趕優惠不踩雷

趁著「一換一」計劃的尾班車買車，除了要了解規則和優惠，還要注意一些容易踩坑的細節，尤其是配額轉讓和後續的養車成本，提前規劃才能避免後悔。

配額轉讓：優選「兩簽」交易，核實資格再付款

配額轉讓是沒有合資格舊車的車主享受「一換一」優惠的唯一方式，但這也是騙局高發區。近期就有車主支付訂金後，發現騙徒提供的身份文件已被另一買家使用，最終錢車兩空。建議大家優選「兩簽」交易，並要求原車主提供舊車的登記證、牌照證明等文件，核實配額的有效性，切勿在核實前支付大額訂金；如果找中介代辦，要選擇正規的中介公司，避免相信社交平台上的「私人賣家」。

時間節點：2026 年 3 月 31 日前提交申請，提前 3 個月規劃

不少車主以為「3 月 31 日前交車即可」，實際上計劃的截止時間是提交新電動車登記申請的時間，且舊車取消登記至新車申請的間隔不可超過 3 個月，建議大家在 2026 年 1 月前就完成舊車的拆毀和取消登記，留足時間辦理新車的登記手續，避免因手續延誤錯過優惠。

養車成本：電動車牌照費逐年遞增，提前規劃長期開支

很多車主只關注購車的稅款，卻忽視了電動車的後續養車成本。自 2025 年 11 月起，香港的電動車牌照費已改為按「額定功率」分 5 級收費，並計劃在 6 年內分 5 階段遞增：初期每年牌費為 1500-5000 港元，到 2030 年將增至 3000-1.1 萬港元，功率越高的車型，牌費上漲的幅度越大。建議大家選車時不僅看購車價，還要考慮後續的牌費、充電費等開支，選擇適合自己的車型。

富貴稅：稅前車價超 50 萬港元無寬減，選車時看清價格

「富貴稅」門檻是 2025 年 4 月起新增的規則，稅前車價超過 50 萬港元的電動車將不獲任何稅務寬減，不少豪華電動車的車主因此無法享受「一換一」優惠。建議大家選車時看清車商標注的是「稅前價」還是「稅後價」，避免選到超過 50 萬港元的車型，最終無法享受優惠。

業界展望｜計劃是否延續？取消富貴稅成業界呼聲

臨近「一換一」計劃屆滿，不少車主都在關心：計劃是否會再次延續？對此，香港汽車業的多位業內人士給出了看法，普遍認為政府全面取消計劃的機會甚微，但優惠條件大概率會進一步收緊。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培在傳媒訪問中表示，「一換一」計劃是香港電動車普及的關鍵，計劃推出前電動車的市場增長率極低，推出後才迎來爆發式增長，若全面取消，車主購買電動車的意欲會大幅降低，甚至會讓過去幾年投入的充電網絡變成「浪費」。不過受財赤壓力影響，政府大概率會進一步下調稅寬減額，業界希望不要像 2025 年那樣大幅下調逾 10 萬港元，否則計劃的吸引力將銳減。

而業界的另一個核心呼聲，是取消 50 萬港元的「富貴稅」門檻。右軚汽車商會會長梁劍鋒則表示，目前不少高價電動車的車主會選擇在內地、澳門出牌，再回港駕駛，不僅不用在港交稅交牌費，還能使用香港的充電設施，對本地市場並不公平；若取消「富貴稅」，高價電動車車主在港出牌，不僅能推動豪華電動車的流通，還能為庫房帶來稅收收入，一舉兩得。

此外，香港電動車業總商會還建議，若政府不打算延續「一換一」計劃，可改為「分級資助」的方式，根據車型、功率分檔給予稅寬減，不僅能減省審批人手，還能讓市民感受到政府推動電動車的決心。

從 2018 年到 2026 年，電動車「一換一」計劃陪伴香港車主走過了近 8 年的時間，也見證了香港電動車市場的從冷到熱。如今計劃進入最後倒數，對於想換電動車的朋友來說，這是最後的省錢機會，不僅能享受最高 17.25 萬港元的稅寬減，各大品牌還加碼了各種優惠，貸款產品也相當友好。

不過買車終究是一件大事，建議大家不要因為趕優惠而盲目選擇，不妨結合自己的預算、用車需求，對比不同車型的價格、配置和後續養車成本，同時仔細核實「一換一」的資格和時間節點，避免踩坑。無論計劃是否延續，電動車都是未來的出行趨勢，趁著這次尾班車，選一輛適合自己的電動車，開啟綠色出行的新旅程吧。

伸延閱讀＝＝＝＞



買車上會定借私人貸款好？深入拆解兩大車貸方案 教你精明抉擇

無論是買新車定二手車，對好多港人嚟講，「上會」同私人貸款幾乎係兩條指定路線。想慳息，又唔想被條款綁死，點揀先最啱自己？以下最抵Deal 同你逐樣拆解。​

兩種「借錢買車」基本概念

汽車貸款／上會係乜？

．「上會」一般指經車行或金融機構，以買緊嗰架車做抵押，申請汽車分期貸款，多數以「租購（Hire Purchase）」或「租賃（Leasing）」形式供款。​

．通常需要交出「牌簿」畀銀行／財務公司保管，未供清之前，車嘅實際擁有權部分屬於貸款機構，如果斷供，有機會被拖車。​

私人貸款係乜？

．私人貸款屬於無抵押貸款，銀行或財務公司主要睇你收入、信貸評級、負債比等去批核，唔會要求你交出車牌簿。​

．資金入咗你戶口之後，用嚟買車、交牌費、保險，甚至其他開支，都冇硬性限制，靈活度較高。

上會 VS 私人貸款：關鍵差異一覽

核心分別可以用四個字概括：利息、抵押、限制、靈活。​

產品特性比較

項目 汽車貸款／上會 私人貸款買車 抵押要求 以車輛登記文件（牌簿）做抵押，多屬有抵押貸款 ​ 無抵押，毋須牌簿、毋須車作抵押 ​ 利率水平 一般較低，但視乎車齡、車款、車行政策，屬「海鮮價」 ​ 一般高於上會，但近年低息環境下，部分私人貸款年利率約介乎約2%–6% 或更低優惠 ​ 牌簿安排 多數由金融機構保管，供清才取回 牌簿由車主自持，更易轉名、賣車 車保要求 普遍強制購買「汽車全保」且要買足整個供款期 ​ 無硬性規定，可自選第三者保、全保等組合 車齡限制 普遍強制購買「汽車全保」且要買足整個供款期 ​ 無硬性規定，可自選第三者保、全保等組合 ​ 車齡限制 新車較易批，二手車尤其高齡車有明顯限制 一般不限車齡，因為銀行只睇你個人財務狀況 ​ 首期安排 租購：多數毋須首期但利率較高；租賃：要預繳數期供款／首期，利率較低 ​ 多數毋須車價首期，最多只是銀行批額與車價差額要自付 ​ 審批焦點 睇車價、車齡、車況、車行方案條款 睇收入、職業、信貸評級、負債比率等 ​ 用途彈性 資金多數直接用作買車，部分計劃可包牌費、保險等 用途非常廣，可順手處理牌費、保險、維修、改裝等

條款透明度 有機會存在隱藏收費、利率海鮮價，要非常留神 大多清晰列出實際年利率（APR），比較容易，資訊透明

汽車貸款／上會：點玩、好唔好？

汽車貸款傳統上係買車「標準配備」，尤其經車行買新車、二手車時，經銷商通常會主動幫你安排「上會」。​

上會兩大模式：租購 vs 租賃

租購（Hire Purchase）

．多數毋須支付首期，對手頭唔太鬆動嘅準車主比較易入場。​

．牌簿會由貸款機構保管，直至你供清全數。​

．利率普遍比「租賃」高，例如部分市場例子列出約3.25%左右水平，實際視車行及個案而定。

租賃（Leasing）

．需預繳數期供款，性質有啲似「先交幾期做首期」。​

．利率一般較租購低，例如有報道提及約2.75% 作參考水平。

．某些方案會容許你自持牌簿，以及未必再被硬性要求全保，條件視乎貸款安排。

上會嘅優點

．利率通常較一般無抵押貸款低，尤其係車行做推廣時，新車上會利息有機會落到大約2% 左右水平。​

．有專人一條龍幫你處理上會、續牌、保險、轉名等手續，對第一次買車或怕麻煩嘅人相當省心。

．某些上會計劃可以做到車價100% 或接近全數融資，連牌費、保險一併包入貸款。

上會嘅缺點與風險

自由度大幅下降：

．牌簿喺金融機構手上，期間想賣車、換車、轉名、改車牌，都可能要事前取得對方同意，程序較煩。​

．上會年期普遍長，動輒5年甚至更長，若中途想提早清數，往往要畀罰息或其他手續費。​

全保成本高：

．絕大部分上會條款要求買全保，而且要買足整個供款期，網民分享指「5年全保費隨時夠買多一架細車」。​

．對只係打算揸幾年、又唔太著重車身保障嘅車主，呢一點變相推高總擁車成本。​

條款海鮮價、透明度參差：

．車行上會利率、手續費好多時由銷售自行「磋」價，有人遇到超低息，有人就中伏高息加雜費。

・部分安排要求預繳好幾期供款，加上保險、雜費，實際總成本未必比表面利率咁抵。

車齡限制：

．新車或者較新嘅二手車尚算容易上會，但去到車齡較舊、行車里數高嘅車，車行或者金融機構隨時拒批，或者只願意提供短年期高息計劃。​

總結：如果你本身都打算買全保，又預咗幾年內唔會賣車，亦想簡單一條龍搞掂車＋貸款，上會仍然可以係合理選擇。​

私人貸款買車：靈活、易比較，但要睇自己TU

近年好多文章同網民都指出，在低息環境之下，用私人貸款買車愈嚟愈受歡迎。關鍵原因係條款清楚、選擇多、唔會被車行「綁死」。

私人貸款買車嘅主要優點

無需抵押車輛：

．你毋須交出牌簿，車從第一日開始就完全屬於你，想幾時賣車、換車都冇人阻。​

．對喜歡每兩三年換車、或者買車純粹當代步工具嘅人，靈活度非常高。

利率具競爭力，選擇多：

．一般私人貸款實際年利率約2%–6% 左右，而稅季、推廣期等更有機會見到1% 左右甚至標榜0% 年息優惠（實際要看細則及APR）。​

．市面上由銀行、虛擬銀行到網上貸款平台都有不同計劃，可一站式比較利率、獎賞、總利息開支。

成本與條款透明：

．一般會列明實際年利率（APR）、總利息、每月供款，亦清楚註明有冇手續費、提早清還罰息。​

．網上比較平台會將不同銀行／財務公司嘅「最低實際年利率」及總利息列出，方便你逐間格價。

用途自由度高：

．除咗車價，仲可以順道包埋牌費、首次登記稅差額、保險、維修、改裝、泊車費預算等，一次過處理。

．如果貸款額高過實際車價，剩餘資金亦可用作其他個人財務安排。

車齡不設硬性門檻：

．銀行主要睇你人嘅信貸及收入，不太會因為車齡高而唔批，對想買舊車、入手平價代步車嘅人相當實際。​

私人貸款嘅缺點與風險

對信貸評級較「揀擇」：

．想攞到低息私人貸款，前提係你有良好TU紀錄、穩定收入、負債比率唔高。​

．信貸評級一般或者有遲交卡數紀錄，雖然未必完全唔批，但利率可能高得多，甚至不比上會抵。

利率未必一定低過上會：

．文章例子提到，如果車行願意以2%左右年息做上會，而你私人貸款批到嘅利率接近6% 或更高，前者利息優勢仍在。​

．部分「0息」或超低息計劃，可能會以手續費、開戶費、保費要求等其他方式收回成本，所以要睇清楚實際年利率。

仍然要留意罰息條款：

．雖然有些私人貸款提供「免罰息提早還款」，但更多情況下，提前清數仍需支付一定費用。​

．如果你有機會短期內一次過清，申請時要刻意留意「可否免費提早還款」。

總結：如果你信貸好、收入穩定、想保持最大彈性，又唔介意自己搞多一步申請手續，私人貸款通常會係更「自主」嘅選擇。​

買車借錢！私人貸款推介