MSI Prestige 16 AI+ C3MG評測｜圓弧切角設計出色　商務機首選

MSI 近期推出的 Prestige 16 AI+ C3MG（下稱 Prestige 16 AI+），憑藉 Copilot+ PC 的光環與全新設計語言，試圖在高端商務市場中重新定義「美學」與「效能」的平衡 。這款定價為 $14,999 的商務旗艦機，究竟在實機使用上有何過人之處？以下將從外觀設計、顯示效果到 AI 核心效能進行全方位深入評測 。



全新美學設計：圓弧切角設計與精緻 Pattern

第一眼看到 Prestige 16 AI+，最直觀的感受就是柔和的圓弧切角設計 。MSI 這次徹底洗脫了過去較為硬朗的科技感，轉而採用全新的圓弧切角設計 。這種流體線條從機身側緣一直延伸至轉軸，不僅視覺上更加順滑，拿在手上的觸感亦更具高級感，完全符合其針對商務與專業人士的定位 。

機蓋上的 Pattern 亦經過重新設計，簡潔的線條與鋁合金機身的噴砂質感相輔相成 。這款機殼具備極佳的耐用度，且經過測試符合軍規等級標準 。值得一提的是，鍵盤面採用了防指紋塗層設計，並具備如絲絨般的觸感，實際使用一段時間後，發現其抗污能力確實出色，能長時間維持整潔的機身，對於經常需要攜帶筆電出入會議場合的專業用戶而言，細節處盡顯體面 。

輕薄機身下的極致視覺體驗：11.9mm 與 OLED 螢幕的化學反應

Prestige 16 AI+ 成功挑戰了 16 吋 Notebook 的便攜極限。其機身最薄處僅為 11.9mm，重量亦控制在極佳水平，放入背包時完全不會有沉重的負擔感 。雖然機身纖薄，但 MSI 依然為其配備了一塊極具誠意的 2.8K OLED 螢幕 。

這塊 OLED 面板具備極高的對比度與 100% DCI-P3 廣色域，色彩表現極為生動鮮豔，純黑色的表現更是細膩無比 。實際進行修圖或觀看 4K 影片時，那種視覺沉浸感是傳統 LCD 螢幕無法比擬的 。更實用的是，它支援 48–120Hz 的可變更新率（VRR），無論是在快速捲動文件還是進行動態影像編輯時，畫面都顯得非常流暢且無撕裂感 。同時，螢幕亦獲得了 SGS 護眼認證，具備低藍光與防閃爍技術，對於需要長時間對著螢幕工作的香港上班族來說，能顯著減輕雙眼的疲勞感 。

Intel®️ Core™️ Ultra 7 系列 3 CPU 帶來的 AI 效能

效能方面，Prestige 16 AI+ 搭載了最新的 Intel Core Ultra 7 355 處理器。這顆核心不單提供流暢的運算反應，更重要是其內建的 NPU 算力高達 50 TOPS，配合 Intel®️ Graphics 顯示核心，專為 AI 應用而優化 。

作為 Copilot+ PC 的一員，Prestige 16 AI+ 在 AI 工作流程中表現出色 。透過內建的 AI 引擎，電腦能自動學習並調整效能輸出，例如在進行視訊會議時，3D 降噪鏡頭與 AI 降噪麥克風會自動過濾背景雜音，即使在繁忙的咖啡廳或共用辦公室開會，聲音依然清晰專業 。此外，全新的 MSI Center S 介面亦經過重新設計，變得更加簡約直覺，用家可以輕鬆一鍵切換不同模式，讓電腦適應多樣化的辦公節奏 。

全新 Action Touchpad 設計

在操控體驗上，Prestige 16 AI+ 引入了令人驚艷的「Action Touchpad」 。這塊觸控板不僅面積寬廣，更支援手勢自定義功能 。用家可以根據自己的工作習慣，將常用的快捷鍵設定在觸控板的特定區域，實現更直觀、更個人化的操控體驗 。實際測試中，觸控板的反應極其靈敏，配合流暢的按壓回饋，大幅提升了在不連接滑鼠時的生產力 。

續航與散熱：24 小時長效動力與 Vapor Chamber 冷卻

散熱方面，MSI 為這款極薄機身配置了均溫板冷卻系統（Vapor Chamber Cooler），增大了散熱表面積，讓熱量能多向且均勻地散發 。即使在全速處理繁重 AI 任務時，系統依然能維持穩定的溫度，避免因過熱而導致降頻，運作時極其安靜，不會干擾會議進行 。

電力續航更是這款產品的強項。根據官方測試，在特定的省電配置與 1080p 影片播放場景下，續航力最長可達 24 小時 。雖然實際商務使用會因工作強度而有所不同，但它支援 100W PD 3.0 快充技術，能快速補充電力，對於需要頻繁出外、戶外拍攝或深夜突發靈感的創作者來說，這種長效續航力提供了極大的流動自由 。

總結：商務旗艦的理想選擇

MSI Prestige 16 AI+ C3MG 是一部從外觀細節到核心技術都經過深思熟慮的新機 。它將 Intel®️ Core™️ Ultra Series 3 處理器的強勁 AI 算力融入僅 11.9mm 的纖薄機身中，配合絕美的 OLED 螢幕與創新的 Action Touchpad，為專業人士提供了一個無可挑剔的流動辦公平台 。如果你正在找尋一部兼具美學設計、極致便攜與未來 AI 擴展性的工作夥伴，這部 Notebook 絕對值得你親身感受其細膩的觸感與驚人的視覺效果 。

MSI Prestige 16 AI+ C3MG



系統：Windows 11 Home

中央處理器：Intel Core Ultra 7 355

顯示卡：Intel Graphics

儲存空間：1TB NVMe PCIe 4.0 SSD

RAM：LPDDR5x-7467 32GB

螢幕：16" 2.8K (2880 x 1800), 48~120Hz VRR, OLED, 100% DCI-P3(Typical), Low Blue Light ; Flicker-free certified by SGS



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