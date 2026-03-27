新居入伙裝修必睇｜一拖二冷氣怎樣選最精明？高性價比冷氣機推薦

今年有不少新屋苑相繼落成，從古洞北邨、啟德綠置居到將軍澳新盤，不少新業主都迎來人生第一個家。除了佈置新居的興奮和喜悅外，同時亦面對著一連串的裝修難題，其中最令人煩惱的，就是冷氣機的配置及安裝。隨着樓價高企、單位面積愈見緊湊，兩房一廳、一房一廳或開放式戶型成為主流，冷氣機的選擇和安裝位置都讓業主傷透腦筋。想客廳與睡房都保持涼快舒適，又不想違例在外牆「機疊機」，究竟怎樣做才最慳位、安全又美觀？



新型戶型的解決方案 一拖二冷氣成新趨勢

以往最常見的做法，當然是為每個房間各配備一套分體式冷氣機。然而，大部分新樓的窗台位只預留了一個外機空間，為了同時給兩個房間提供冷氣，有業主硬把兩部外機疊放，這樣不但有可能違例，還會衍生出安全風險與散熱問題。因此，愈來愈多屋主改選「一拖二冷氣機」系統，以一台室外機同時連接兩台室內機，既能分區控制溫度，又能有效節省牆身與外機空間，特別適合一房一廳、開放式單位或小型公屋。

挑選冷氣的關鍵：效能、耐用與便捷

選擇一部高品質、高性價比的冷氣機，是新屋入伙實現舒適家居的必要條件。冷氣機屬於長遠投資的高頻率使用家電，一旦選錯，不但影響日常舒適度，後續維修保養亦可能更費時費力。因此，選購一拖二冷氣機時不能只看價錢，必須從實際需要出發，留意安裝空間及售後保養等關鍵因素。

高性價比一拖二冷氣機推薦

以格力GREE的一拖二WIFI變頻分體式冷氣系列為例，其特點在於性能與價格的平衡，它以高性能與穩定品質著稱，配置規格可與市場同類型品牌媲美，價格卻更親民。

1. 對抗潮濕天氣：抗氧化及防腐蝕外層

香港天氣潮濕多變，加上酸雨與紫外線強烈，傳統外機容易氧化生鏽，導致效能下降甚至縮短壽命。格力室內機及室外機均採用 G-DIAMOND 雙黑鑽塗層，特別是室外機猶如披上一層「防護外衣」，有效抵禦潮氣、酸雨與高溫侵蝕，對住在沿海地區或高層單位的用戶尤其有用，可說是專為香港氣候設計的貼心細節。

2. 智能家居體驗：Wi-Fi 控制更方便

現時不少冷氣機已加入智能控制功能。一拖二系統中，Wi-Fi 遙控尤為便利，用戶可透過手機應用程式遠程開關、調節溫度或設定時間，以格力這款變頻一拖二冷氣系統為例，只需連接官方Gree+ APP，就可以遙距控制家中2部室內機。這對獨居人士、上班族或有長者、寵物的家庭尤其實用——無論在外還是在房間內，都能即時查看運作狀況，亦可防止忘記關機造成浪費。智能功能提升的不只是便利度，更為家居帶來節能與安全保障，符合現代家庭的生活節奏。

3. 健康環保二合一：淨化空氣同時高效節能

氣候變化與環保已成為家電選購的重要考量。新一代格力變頻一拖二冷氣配備 R32 環保雪種，其製冷效率更高、碳排放更低，符合機電署鼓勵使用的標準。另一方面，冷氣機內置的等離子殺菌（Cold Plasma）技術，有效淨化空氣、抑制細菌與病毒散播。對居住在城市密集環境的香港家庭而言，這是一項貼合實際需要的功能。配合變頻節能技術，可令機身運作更穩定又省電，是長遠來看更合乎成本效益的方案。

裝修前的實用建議！預留空間與喉管設計

不少業主在入伙過程中，往往先考慮傢俬與裝飾，卻忽略冷氣系統的走線設計，導致後期需要開牆補線或重新接駁電源。若能在裝修階段提前處理相關工程，安裝流程將更順利。以下幾點可避免日後麻煩：

• 入伙前與冷氣師傅確認喉管走線方式，預留足夠維修空間。

• 如採用一拖二系統，外機宜放在預留地台或通風位置，確保散熱暢順。

• 電源與排水位置需同步規劃，避免裝修後電線外露或積水問題。

• 提早規劃不僅節省金錢與施工時間，也確保家居設計與功能兼顧。

限時推廣！升級保養更安心

新屋裝修的關鍵不只在於設計風格，更在於實用性與安全性的平衡。一部高質素的冷氣機，能為家居帶來長遠舒適與節能效果。即日起至 2026年 6 月 30 日期間^，凡購買格力變頻一拖二冷氣機系列（型號 : GMSC~UZE/UZC），即享限時升級優惠——全機保養期由一年延長至兩年，並附送五年壓縮機保用，全方位保障用戶安心使用。

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（資料及圖片由客戶提供）