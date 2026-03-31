TCL旗艦級電視機新登場！超薄無邊框設計　實現極致畫質

隨着「家居影院」概念越來越普及，香港人對電視機質素的追求亦越來越高，甚至認為電視機質素高低，決定了日常娛樂體驗。TCL全新旗艦級 X11L SQD-Mini LED 電視機是全球首款採用「SQD-Mini LED」技術，打造出顯示技術巔峰，採用全新升級 Super QLED 及 Ultra Color Filter，實現極致色彩及畫質，TCL其75/98吋超大電視機屏幕將家居變成「天花板級」的家居影院，帶來前所未有的視覺衝擊。



TCL推出全新旗艦級 X11L SQD-Mini LED 電視機，將畫質、色彩、音響推向極致。

TCL全球首款「SQD-Mini LED」技術 帶來顯示技術革命性躍進

不少用家選購電視機都會留意「色域」和「對比度」，全因這兩項指標決定了電視機畫面顏色的豐富度和層次。全球首款TCL SQD-Mini LED代表着Mini LED技術的革命性轉變，將傳統的局部調光轉換為超過兩萬個精確調光區域，在絢麗的高光和深邃的陰影下都能提供無與倫比的性能。

配合TCL全球領先的Super QLED及Ultra Color Filter，量子點及屏幕技術的進化為SQD-Mini LED 電視機的色域提升 33%，以及色彩準確度提升69%*，實現極致色彩、光線控制、亮度及設計。在技術演進下，SQD Mini LED 色域達至行業最高標準100% BT.2020，展現極強的色彩穩定性。

全球首款TCL SQD-Mini LED代表着Mini LED技術的革命性轉變。

X11L 的色域提升 33%，以及色彩準確度提升 69%*，實現極致色彩、光線控制、亮度及設計。

在技術演進下，Super QLED 進化達至 100% BT.2020，展現極強的色彩穩定性。

為了應付所有影片場景的廣色域需求，TCL SQD-Mini LED 採用超級量子點技術，可產生超純白光，保證在所有場景下都能提供卓越的穩定性和性能。在 TCL SQD-Mini LED 電視機中，相鄰區域會發出白光而不會受到干擾，從而有效消除顏色串擾。結合優越的光線控制技術，有效大大減少色偏和光暈，這意味當你在觀賞自然紀錄片或色彩豐富的電影時，畫面色彩會保持鮮豔，還原出最真實的視覺震撼。

*「33%及69%」是指 98 吋 X11L 相較於 TCL 前代旗艦 98 吋 X11K，在 BT.2020 標準下色域覆蓋率的提升幅度。

TCL電視高達2萬分區控光 完美提升觀影立體感

隱藏在 X11L 超薄機身內的，是高達 20,736 個精準控光分區*，與上一代傳統發光晶片相比，X11L突破性的高效能發光晶片顯著提高了亮度和能源效率，能呈現 HDR 10000 nits的峰值亮度。峰值亮度越高，代表高光和陰影的細節保留得越豐富。即使在暗黑場景中，也能細膩呈現每一絲光影變化。

在 98 吋的 X11L 機身內，實現了高達 HDR 10,000 nits 的峰值亮度。

X11L 同時採用 Micro OD 技術，透過超聚光微透鏡及超高分區，大大減低了 Mini LED 的光暈問題。

X11L憑住TCL引以為傲的Mini LED光學技術，採用全區域光暈控制技術，提供驚人的 Micro OD 技術，透過超聚光微透鏡及超高分區，大大減低了 Mini LED 的光暈問題。試想像你在觀看一套太空科幻電影，深邃的宇宙背景會黑得純粹，而閃爍的星辰則耀眼奪目 ，加上 26Bits 動態調光及仿生色彩優化技術，令影像光源更穩定，細節更清晰。

*只適用於 98 吋 X11L 機型。功能、規格與認證會因模式、螢幕尺寸與地區而有所差異。

TCL電視98吋巨幕如何完美融入現代家居設計？

要將一部近百吋的電視機放置在客廳，不少人都會擔心機身過於笨重。TCL 在工業設計上同樣下足功夫，X11L（98吋機型）採用的Micro-OD 技術將機身厚度壓縮至極致的約2cm*，能夠完美貼牆安裝，猶如一幅掛在牆上的藝術畫作，大幅提升了客廳的整體格調，同時輕鬆融入簡約室內設計風格。

*「約 2cm」是指98 吋X11L 機型在最薄處的厚度。功能、規格與認證會因模式、螢幕尺寸與地區而有所差異。

TCL電視採用全新華星光電顯示屏幕 拯救日間睇電視困擾

香港不少家庭的客廳都有大窗戶，在日間看電視時，經常被陽光照射到螢幕反光，非常影響覲影觀感。X11L 為了解決這個痛點，採用了全球半導體顯示龍頭企業華星光電的 WHVA2.0 屏幕技術加上 Ultra Color Filter。

X11L 採用了全新CSOT WHVA 2.0 Ultra 面板技術，配備納米級低反射薄膜，將環境光造成的眩光減至最低，無論任何時候，都看到清晰畫面。

WHVA 2.0 屏幕技術為華星光電的最新技術，代表性能的世代飛躍。它配備大幅升級的濾色鏡，確保前所未有的色彩重現精準度。在核心技術層面上，屏幕採用了納米級的仿生技術，將聚酰亞胺整合到液晶分子中，形成獨特的蝴蝶翅膀的微觀結構，這種設計可以精確控制透光率，從而大幅提升原生對比度。

更重要的是，它配備了納米級低反射薄膜，將環境光造成的眩光減至最低，並提供超過178度的廣闊可視角度。即使在陽光普照的週末下午，一家人坐在客廳不同位置，都能享受到清晰銳利、不被反光干擾的完美視覺盛宴。

TCL電視與丹麥殿堂級音響品牌聯手 打造沉浸式聽覺享受

完美的家庭影院體驗除了頂級畫質，絕佳的音效亦不可或缺，許多追求音質的用家都會額外添置 Soundbar，而 TCL 這次邀請了丹麥殿堂級音響品牌Audio by Bang & Olufsen 合作，聯同聲學工程師協作逐一調音及校準。

TCL 聯乘丹麥殿堂級音響品牌 Audio by Bang & Olufsen，與聲學工程師協作逐一調音及校準，打造最強音質體驗。

X11L 已內置 Hi-END 揚聲器，其聲音表現超越一般的 Hi-Fi 水平，無論是電影中的爆破聲，或是演唱會裏細膩的歌聲，都能透過這套音響精準呈現，帶來極具包圍感的沉浸式聽覺享受。

TCL電視以高智能AI晶片 擔當幕後大腦優化畫質

在人工智能普及的年代，電視機當然也要配備強大的運算核心。X11L 內置的 TSR AIPQ 處理器是一款高度智能的影像處理晶片，具備強大的 AI 運算能力。

AI 晶片融合 TCL 專屬的圖像調校算法，並搭載先進的智能感知技術，能對畫面進行逐像素級的精準優化。

這枚晶片融合 TCL 專屬的圖像調校算法，並搭載先進的智能感知技術，能對畫面進行逐像素級的精準優化。結合 TCL 自研 AI 模型，處理器可為每一幀注入更豐富的層次、自然的清晰度與逼真的色彩，使畫面呈現更生動、更具臨場感的視覺體驗。

TCL電視產品資訊

TCL SQD-Mini LED TV 提供 X11L，C8L 及 C7L 三大系列，尺吋涵蓋55吋至98吋選擇，消費者可於香港特約零售商和經銷商的門市及網站選購：https://www.tcl.com/hk/zh-hk/tvs/x11l

TCL電視建議零售價：

TCL 至尊旗艦SQD-Mini LED TV - X11L

• 98 吋 X11L： [建議零售價 $109,980]

• 75 吋 X11L： [建議零售價 $44,980]

凡選購TCL 至尊旗艦SQD-Mini LED TV - X11L，可享：

• TCL S55H 2.1 聲道專業超重低音 soundbar

• 座枱安裝服務或免費固定架掛牆安裝服務

• 免費睇位服務

（贈品活動至2026年4月30日）

TCL 極致景像SQD-Mini LED TV – C8L

• 98 吋 C8L： [建議零售價 $84,980]

• 85 吋 C8L： [建議零售價 $54,980]

• 75 吋 C8L： [建議零售價 $34,980]

• 65 吋 C8L： [建議零售價 $16,980]

• 55 吋 C8L： [建議零售價 $11,980]

凡選購TCL 極致景像SQD-Mini LED TV – C8L，可享：

• TCL S55H 2.1 聲道專業超重低音 soundbar

• 座枱安裝服務或免費固定架掛牆安裝服務

• 免費睇位服務

（贈品活動至2026年4月30日）

至臻色彩SQD-Mini LED TV – C7L

• 85 吋 C7L： [建議零售價 $ 34,980]

• 75 吋 C7L： [建議零售價 $ 19,980]

• 65 吋 C7L： [建議零售價 $ 14,980]

• 55吋 C7L： [建議零售價 $ 9,480]

凡選購TCL 至臻色彩SQD-Mini LED TV – C7L，可享：

• TCL S55H 2.1 聲道專業超重低音 soundbar

• 座枱安裝服務或免費固定架掛牆安裝服務

• 免費睇位服務 （只限75”或以上C7L型號）

（贈品活動至2026年4月30日）

（資料及相片由客戶提供）