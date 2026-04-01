復活節假期旅遊｜Gemini 輕鬆規畫行程．生成精美旅遊攻略圖表

Gemini 已正式在香港啟用，接下來復活節有5日連假，準備出行外國旅遊的你，只邢使用Gemini 的強大圖像功能「Nano Banana Pro」即可以將你的行程轉化為精美的旅遊攻略圖﹑遊記，Google 的 AI 分析繁體中文字的能力愈來人好，成品非常出色，可以印出來隨身，或直接在手機上使用，都好方便。



日本｜關西機場 (KIX) 接機或送機

將刻板的行程表人性化

100個人有100種旅行方式，有些人很享受出發前訂定行程：逐項抄下餐廳地址、逐段寫下交通方法、把景點逐格放在 Word 檔案中。但如果想令它更好看、甚至靚到可以share給同行朋友，使用 Gemini 的圖片生成模型 Nano Banana，即可變成圖文並茂的小冊紙。

日本｜岡山樂享周遊券 (Have Fun in Okayama Pass)

與Gemini傾行程

下星期記者將會去岡山一日遊，希望Gemini給我一些行程建議，所以我先定出主題，向Gemini 提出旅行地點、日期、時間，想去那幾個景點，要它提供心水美食，想步行還是選乘火車等等，之後AI就提出建議。

日本｜JR PASS 岡山＆廣島＆山口地區鐵路周遊 5 日券

AI 圖像生成進化：行程一貼，攻略即成

有了可行的行程資料後，就可以用 AI 模型生成圖像。Nano Banana 之所以比其他平台好用，是它能夠分析繁體中文字，甚至做到接近手寫、雜誌、文青等不同風格版面。在Gemini 對話輸入窗的左下角，點選「生成圖片」，並將以下指令連同各種旅行資訊／圖片（最多10張）上載給AI，它就會自動理解次序、分類資訊，並自動排版，生成宛如雜誌編輯完成的旅遊攻略圖。

角色定位： 專精於旅遊主題的專業插畫家。



目標： 生成一張 5:4 橫向的日系手繪水彩風格旅遊資訊圖表地圖。

核心風格： 日本文青、溫暖柔和、粉色調、舒服放鬆。避免寫實。

版面： 垂直時間軸（上至下），用虛線、箭頭或小徑連接行程。背景融入秋葉、日本自然風景或寺廟。

關鍵元素： 必須描繪附件圖片中的女子，呈現她獨自旅行的模樣 (參考圖片 XXXX.png)。



內容細節：

頁首： 頂部橫幅標註行程主題與天數。

時間： 時鐘圖示標註具體時間（如 13:00）。

交通： 具體插畫（飛機、JR、新幹線）。轉乘資訊呈現於對話框內。

景點與食物： 繪製對應插畫並標註地點名稱或地址。

文字： 整潔、清晰的手寫筆記感字體。

資料來源： 僅依據所提供的附件內容。



行程資料：

– 出發時間

– 景點安排

– 餐廳資訊

– 交通方式

– 旅程亮點



甚至，你還可以同相同方法，在旅程後整理自己的自拍、Snap圖，加上一些行程表與感想， 整理成旅行回憶圖集。它甚至可幫你手繪插圖，方便在網上分享。