豪華新能源車企賽力斯業績與實力雙重躍升　營收1648.9億創新高

近年來，中國汽車產業正經歷電動化轉型變革，傳統高端燃油車加速向新能源賽道切換，高端新能源汽車迎來爆發式增長，銷量從16萬輛迅猛攀升至249萬輛，年複合增速高達58%，高端汽車市場新能源滲透率由5%大幅提升至60%，這一關鍵跨越，標誌著中國高端汽車市場正式邁入以電動化、智能化為核心引領的全新發展階段。



賽力斯（9927.HK）作為豪華新能源車企領域的領軍企業，2025年精准把握行業發展脈搏，深耕技術創新、優化產品系列、強化品牌建設，整體經營業績大幅增長，全年實現營業收入約人民幣1648.9億元，按年增長13.63%，營收規模再創新高；歸屬於上市公司股東的淨利潤約人民幣59.6億元，連續兩年實現盈利，成為高端新能源汽車領域高水準發展的典範。

產品迭代賦能銷量突破 品牌升級鞏固行業領先地位

在產品研發、迭代升級及市場銷售方面，2025年，賽力斯精准發力高端細分市場，密集發佈多款重磅車型，包括2025款問界M9、問界M8、全新問界M7、問界M5 Ultra，形成覆蓋高端市場的全場景產品佈局，滿足不同用戶群體的個性化、多元化出行需求。

其中，問界M9表現尤為亮眼，全年銷量超11萬輛，連續兩年位居50萬元級豪華車市場銷冠；問界M8全年銷量超15萬輛，穩居40萬元級車型銷量榜首；問界M7全年銷量超11萬輛，首季度即奪得30萬元級車型銷量冠軍，市場認可度持續飆升。

隨著多款主力車型銷量的穩步攀升與市場份額的持續擴大，產品系列的協同效應充分釋放，問界全年累計交付量超42萬輛，成為國內市場銷量最高的中國豪華汽車品牌。可以預見，在銷量產品持續迭代與銷量持續增長的背景之下，賽力斯未來業績將持續保持穩健增長態勢。

同時，賽力斯持續深化品牌形象建設，多措並舉推動品牌勢能持續向上，不斷擴大品牌影響力與行業話語權。2025年，問界品牌繼續入選中央廣播電視總台2025「品牌強國工程」，並三度登陸央視春晚，借助國家級平台實現品牌影響力的持續拓展影響力，讓中國高端新能源品牌形象深入人心。

更值得關注的是，問界M9成功入駐中國國家博物館，成為中國製造業「十四五」成就展唯一入選的新能源汽車，彰顯了賽力斯在高端製造、技術創新領域的突出成就，進一步提升了公司的品牌的美譽度與行業地位。

研發深耕建立穩固基礎 技術創新驅動長遠發展

強大研發實力是賽力斯業績持續增長的核心引擎，也是其在行業競爭中保持領先地位的關鍵支撐。

數據顯示，2025年，賽力斯研發投入高達125.1億元，按年增長77.4%，研發投入強度與增速均保持行業領先水平。同時，公司研發人才隊伍持續壯大，截至2025年末，研發人員達9019人，按年增長45.4%。

這一高強度研發投入與規模化研發團隊，彰顯了公司對技術創新的堅定決心，也為公司持續推出高性能、高安全、高智能的產品提供了有力保障，進一步築牢了企業的核心技術壁壘。

在強大研發實力的助力下，賽力斯堅持「增程+純電」雙輪驅動的技術路線，精准佈局細分市場，實現了兩大賽道的全面突破與協同發展。其中，賽力斯在增程領域深耕多年、持續迭代，憑藉深厚的技術積累與創新突破，2025年增程業務表現亮眼，以37.5%的市佔率躍居中國市場第一，成為增程賽道的領跑者。

與此同時，賽力斯在純電領域加速突破，純電車型銷售佔比持續提升，產品系列不斷豐富，這種雙輪驅動路線展現出卓越的市場韌性與持續的增長動能，成為公司持續發展的重要支撐。

以技術創新為根基，以產品迭代為關鍵，以品牌升級為引領，賽力斯已在高端新能源汽車領域構建起獨特的核心競爭力，成為中國高端製造業自主創新的標杆企業。未來，賽力斯將持續堅守創新初心，加大研發投入，優化產品系列，以更具競爭力的產品與服務，應對行業變革帶來的機遇與挑戰，加速駛向高端智能電動汽車產業的廣闊藍海。