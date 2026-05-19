MSI Raider 16 MAX HX實測｜RTX5090頂級配置　高達300W處理效能

MSI Raider 16 MAX HX實測｜MSI 今代重新設計機身、主機板和散熱系統，目標是在便攜的 16 吋機身內，塞入高達 300W 的處理器與顯示卡綜合功耗。規格方面，最高配備 Intel Core Ultra 9 290HX Plus 處理器，以及最高 Nvidia RTX 5090 顯示卡，明顯是衝着頂級玩家和高效能用戶而來。



16 吋機身塞入 300W 火力

Raider 16 Max HX 最大賣點，就是在一部正常 16 吋手提電腦機身內，提供處理器和顯示卡合共 300W 的功耗輸出。對電競手提電腦來說，功耗代表效能釋放空間，尤其 RTX 5090 這類頂級 GPU，如果散熱和供電不足，就未必能發揮真正實力。

為了做到這一點，MSI 今代幾乎重新設計整部 Raider 16。新機縮細主機板，騰出更多空間予風扇和散熱系統，同時將機身厚度控制在仍可放入一般 16 吋手提電腦背包的水平。對於一部搭載頂級硬件的電競手提電腦來說，同時提供高效能，也不會變成以往不便攜的巨型電競機。

全新散熱系統是今代重點

MSI 為 Raider 16 Max HX 採用名為 Cooler Boost Trinity with Intra Flow 的新散熱設計。系統包括 3 把風扇、6 條熱導管和 5 個出風口，用來處理高達 300W 的熱量。MSI 表示，即使打機時風扇噪音亦可維持在 50 dBA 以下。

新散熱設計其中一個重點，是主機板縮細後，可使用更大型風扇。較大的風扇理論上可以在較低轉速下推動更多空氣，因此不必經常高速運轉，也有助減少噪音。MSI 亦調校了風扇曲線，令風扇速度可隨系統負載逐步提升，避免在瀏覽網頁、睇片等輕量操作時突然大聲起風扇。對電競手提電腦而言，這些細節很重要。因為高效能不只是跑分高，還要看日常使用是否容易被風扇聲打擾，以及機身能否長時間穩定輸出。

2.5K OLED 240Hz 螢幕表現出色

Raider 16 Max HX 配備 16 吋 2560 × 1600 解像度 OLED 螢幕，更新率達 240Hz。這塊螢幕是整部機其中一個最令人滿意的部分。OLED 面板本身有極高對比度，黑位表現深沉，畫面層次相當出色，無論打機、睇片還是處理相片都很有質感。

實測顯示，螢幕一般亮度可達約 500 nits，在 HDR 內容下，全白畫面可達 614 nits，小範圍高光更可達 1,100 nits。色域方面，它覆蓋 100% DCI-P3 和 100% sRGB，色準亦相當理想，最高 dE1976 為 1.74，足以應付不少創作工作。

換言之，這部機不只適合打機，也適合影片剪接、相片調色和內容創作。240Hz 更新率則令遊戲畫面非常順滑，特別是射擊遊戲或動作遊戲，觀感會比一般 60Hz 或 120Hz 螢幕更流暢。

RGB鍵盤 SteelSeries 鍵加持

Raider 16 Max HX 採用 SteelSeries 單鍵 RGB 鍵盤，機蓋 Logo 和前方燈條亦可自訂燈效，視覺效果相當電競。鍵帽穩定性高，按鍵回饋明顯，有別於一般手提電腦的短鍵程。觸控板尺寸也算是不錯，表面滑動亦順暢，日常操作、手勢控制和瀏覽網頁都算方便。

效能極強，開 Apex Mode 真正釋放效能

Raider 16 Max HX 配備 Intel Core Ultra 9 290HX Plus，效能定位相當高。在預設 Balanced 模式下，處理器功耗被限制在 45W，當切換至 Apex Mode 後，CPU 最高可獲得 160W 功耗，效能即時大幅提升，並明顯超越同類對手。

RTX 5090 跑分強，遊戲表現領先

圖像效能方面，Raider 16 Max HX 採用 RTX 5090，在 3DMark Port Royal 等光追測試中表現領先。尤其切換 Apex Mode 後，優勢會更加明顯。這證明在合成跑分上，RTX 5090 和高功耗設計確實有實力。

在《Metro Exodus》這類對硬件要求極高的遊戲中，Raider 16 Max HX 可以取得領先其他對手。去到《Cyberpunk 2077》，它同樣能把 RTX 5090 的優勢拉開。在開啟光線追蹤後，幅度約 10% 至 20%，但幀率同樣也保持在 60FPS 上下。

連接埠完整 升級亦方便

Raider 16 Max HX 在連接埠方面相當完整。機身提供兩個 Thunderbolt 4、三個 USB-A 3.2 Gen2、HDMI 2.1、SD Express 讀卡器、2.5GbE Ethernet，以及 Wi-Fi 7。HDMI 和 Ethernet 放在機背，有助整理桌面線材，對長期外接螢幕、網線和周邊的玩家來說相當實用。

機底亦設有只需拆兩顆螺絲即可開啟的面板，方便升級記憶體或儲存空間。對一部高階電競手提電腦而言，可維修性和可升級性仍然很重要，尤其遊戲容量愈來愈大，日後加 SSD 會相當實際。

電池方面，Raider 16 Max HX 配備 91.8Whr 電池。不過，這種級別的電競手提電腦主要仍是插電使用，電池更多是用於短時間移動或應急。

總結：頂級規格很吸引

MSI Raider 16 Max HX 是一部非常進取的 16 吋電競手提電腦。它有強大的 RTX 5090、Intel Core Ultra 9 290HX Plus、高達 300W 的綜合功耗、出色的 2.5K OLED 240Hz 螢幕、完整連接埠，以及重新設計的散熱系統。單看硬件和規格，確實是 2026 年高階電競手提電腦中非常有代表性的機型。所以，Raider 16 Max HX 最適合的是追求頂級規格、需要強大 GPU 與 OLED 螢幕的玩家或創作者。

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